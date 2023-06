So erreicht ihr Irrland: Untergrund in Zelda Tears of the Kingdom und schließt das Labyrinth ab

Früher oder später führt euch die Sekundärmission Irrland-Prophezeiung in den Untergrund weit unter Nord-Akkala, wo ihr das Irrland: Untergrund erkunden müsst. In diesem Guide zu dem Action-Adventure The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erklären wir euch ganz genau, wie ihr diesen Ort erreichen könnt und was ihr in der Finsternis schließlich zu tun habt.

Zelda Tears of the Kingdom: So erreicht ihr das Labyrinth Irrland: Untergrund

Obwohl sich das Labyrinth Irrland: Untergrund direkt unter den anderen beiden Irrländern in Akkala befindet, könnt ihr es nicht einfach so betreten. Der direkte Zugang ist erst einmal versperrt und von außen ist es unmöglich, in den Ort einzudringen. Daher bleibt Link und damit auch euch nichts anderes übrig, als die Nebenmission Irrland-Prophezeiung anzugehen.

Dafür müsst ihr im Grunde erst einmal nicht viel mehr machen, als das Irrland: Oberfläche im Meer hinter dem Akkala-Institut aufzusuchen und dort den Schrein zu erreichen. Wie genau ihr das tut, erklären wir euch in dem separaten Guide Irrland: So schließt ihr in Zelda Tears of the Kingdom das Labyrinth in Akkala ab. Damit ist aber erst der halbe Weg geschafft.

Eure Reise beginnt beim Irrland: Oberfläche. © Nintendo

Denn sobald ihr die optionale Quest Irrland-Prophezeiung begonnen habt, geht es in luftige Höhen, nämlich in das Labyrinth in den Wolken über Akkala. Natürlich helfen wir euch auch, das Irrland: Himmel erfolgreich abzuschließen, schaut dafür einfach in den Guide Irrland: Himmel – So erreicht ihr den Ort in Zelda Tears of the Kingdom und schließt das Labyrinth über Akkala ab.

Habt ihr im Himmelslabyrinth alle fünf Apparaturen der Sonau aktiviert, geht zu der Plattform hinter dem fünften Ring und stürzt euch von dort in die Tiefe. Link rauscht an Irrland: Oberfläche vorbei und geradewegs auf den unterirdischen Ort Irrland: Untergrund zu. Dort erwartet euch eine finale Prüfung, bevor ihr eure Belohnung erhaltet.

Schließt Irrland: Himmel ab, um Zugang zum Untergrund zu erhalten. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: So schließt ihr das Irrland: Untergrund ab

Unten angekommen werdet ihr erst einmal feststellen, dass es stockdunkel ist. Es kann also hilfreich sein, einen Leuchtsamen zu verschießen, um sich besser orientieren zu können. Alternativ könnt ihr auch einfach eure Untertage-Rüstung anziehen: Untertage-Rüstung finden in Zelda: Totk – So lasst ihr Link leuchten und den Weg erhellen.

Sobald ihr etwas sehen könnt, wird euch wahrscheinlich klar, dass ihr vier Wege zur Auswahl habt, welchen davon ihr nehmt, spielt aber keine Rolle, denn sie führen auch allesamt an das gleiche Ziel: Einem schlecht gelaunten Gamma-Blockkonstrukt. Verschießt nach eurer Ankunft in aller Heimlichkeit ein paar Leuchtsamen, um euch im nun folgenden Kampf besser orientieren zu können.

Steht nie direkt vor dem Gamma-Blockkonstrukt , da es euch sonst leicht mit seinem Bereichsschaden treffen kann und dieser hohen Schaden verursacht

, da es euch sonst leicht mit seinem Bereichsschaden treffen kann und dieser hohen Schaden verursacht Der grün pulsierende Stein im Konstrukt ist der Kern dieses Wesens, entfernt ihn mit eurer Ultra-Hand, wodurch das Konstrukt zusammenbricht

Ist der grüne Kern entfernt worden, schlagt mit eurer mächtigsten Waffe darauf ein und zieht euch sofort wieder zurück, sobald das Gamma-Blockkonstrukt sich wieder zusammensetzt

Bildet das Konstrukt einen Quader, geht auf Abstand, da es nun über eine noch stärkere Bereichsattacke verfügt

verfügt Bildet das Konstrukt einen Würfel, lauft nie zu lange nur in eine Richtung davon, da das Konstrukt mit jeder Bewegung schneller wird

wird Fliegt das Blockkonstrukt zu hoch für eure Ultra-Hand, erklimmt eine der Stellen, von wo aus ihr den Raum betreten habt und schießt mit explosiven Pfeilen auf den Kern

auf den Kern Hat euer Gegner viel Lebensenergie eingebüßt, vertauscht es seinen Kern regelmäßig mit einem anderen Baustein

Schlagt kräftig auf den grünen Kern ein. © Nintendo Nach eurem Sieg erhaltet ihr die Unheilsreiter-Rüstung. © Nintendo

Sobald ihr dem Konstrukt den letzten Schlag verpasst habt, fällt dieses in sich zusammen und hinterlässt jede Menge Überbleibsel der Sonau. Nehmt alles an euch und kombiniert was möglich ist mit euren Waffen. Aktiviert im Anschluss den Sonau-Ring an der Wand, um Irrland: Untergrund zu einem Abschluss zu bringen und die Truhe mit der Unheilsreiter-Rüstung zu erhalten.