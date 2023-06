Irrland: So schließt ihr in Zelda Tears of the Kingdom das Labyrinth in Akkala ab

Wer die komplette Unheilsreiter-Rüstung in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom besitzen möchte, muss jedes Labyrinth im Spiel abschließen und dazu gehört auch das Irrland, weit im Nordosten von Hyrule, vor der Küste von Akkala. In diesem Guide verraten wir euch ganz genau, warum ihr diesen Ort aufsuchen solltet, wie ihr ihn erreicht und was es dann zu tun gilt.

Zelda Tears of the Kingdom: So erreicht ihr das Irrland in Akkala

Genau wie im direkten Vorgänger, Breath of the Wild, gibt es auch in Tears of the Kingdom Labyrinthe, die Links ganze Konzentration erfordern. Eines davon ist das Irrland, welches ihr nahe des Akkala-Instituts finden könnt. Dieses Labyrinth bildet zusammen mit seinen Vertretern im Himmel und im Abgrund die Questreihe Irrland-Prophezeiung, die eine ebenso besondere Belohnung verspricht.

Denn genau wie im Nördlichen Irrschloss und im Südlichen Irrschloss, könnt ihr im Akkala-Labyrinth einen Teil des Unheilsreiter-Sets finden. Diese Rüstung bietet nicht nur guten Schutz, sie verbessert auch die Fähigkeit des Helden zu schleichen. Doch wie schon erwähnt, müsst ihr sie euch erst verdienen und dafür müsst ihr zum Akkala-Institut im Nordosten von Akkala reisen.

Nehmt den Joti-i’u-Schrein als Ausgangspunkt und folgt von dort aus dem Weg nach Norden. Beim Institut angekommen umgeht ihr das von den Yiga besetzte Gebäude und nähert euch der Klippe, die zum Meer führt. Von dort habt ihr nicht nur einen guten Blick auf das Irrland, ihr könnt seinen Eingang zudem mit dem Parasegel problemlos erreichen.

Hinter dem Akkala-Institut liegt das Irrland. © Nintendo Gleitet einfach mit dem Parasegel zum Eingang des Labyrinths. © Nintendo

Zelda Tears of the Kingdom: Lösungsweg für das Irrland (Labyrinth in Akkala)

Sobald ihr den Eingang vom Irrland erreicht habt, interagiert mit den Notizen neben der großen Steintafel, um zu erfahren, dass bereits ein Forscher den richtigen Weg durch das Labyrinth markiert hat. Vogelnüsse und Eicheln können alle paar Meter gefunden werden. Wer ihnen folgt, findet nicht nur zwei weitere Tagebucheinträge des Forschers, sondern auch das Ende des Labyrinths.

Damit ihr nicht jeden Weg einzeln ablaufen und jede Sackgasse auf eigene Faust entdecken müsst, haben wir für euch den korrekten Weg zum Ziel bereits auf einem Screenshot eingetragen. Ihr müsst diesem Lösungsweg durch das Irrland also nur noch folgen und erreicht auf diese Weise den Igasuk-Schrein und damit auch den Drachenring, den ihr aktivieren müsst.

Das Irrland vor der Küste Akkalas ist seit eurem letzten Besuch überschwemmt worden und es gibt einige wenige Stellen, die tief genug sind, dass Link dort schwimmen muss. Abseits davon birgt das Labyrinth aber keine weiteren Gefahren, was für euch bedeutet, dass ihr den Ort in aller Ruhe untersuchen könnt. Es gibt einige versteckte Schätze, die durchaus wertvoll sind.

Folgt dem markierten Weg bis zum Igasuk-Schrein. © Nintendo

Solltet ihr euch von den tiefen Stellen genervt fühlen, sucht vor einem Besuch im Akkala-Labyrinth vielleicht erst einmal die komplette Zora-Rüstung, die es euch erlaubt, deutlich schneller zu schwimmen: Zora-Rüstung, Helm und Beinschutz finden in Zelda: Tears of the Kingdom. Überragend viel Zeit spart ihr damit zwar nicht, aber vielleicht ein paar Nerven.

Alternativ kommt ihr im Irrland auch schnell voran, wenn ihr euch ein kleines Boot baut, eine Konstruktion, die sowohl tiefes Wasser als auch kurze Strecken über seichtes Wasser bewältigt. Den passenden Bauplan findet ihr während der Quest Kogas finstere Pläne. Natürlich könnt ihr euch ein Boot auch selbst bauen, Teile dafür findet ihr in den meisten Kapselspendern.

Auf eurem Weg müsst ihr ein einziges Mal eine Metallkiste mit Ultra-Hand verschieben, um dem richtigen Pfad folgen zu können, gelangt danach aber ohne Umschweife zur Sonau-Apparatur und dem Igasuk-Tempel. Schnappt euch im Inneren des Tempels das Segenslicht und aktiviert dann den Ring gegenüber vom Eingang, um die Nebenquest Irrland-Prophezeiung zu aktiveren.