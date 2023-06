So findet ihr das komplette Schneesturm-Set in Zelda Tears of the Kingdom

Während eurer Abenteuer in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr allerlei interessante sowie praktische Rüstungen finden. Beispielsweise das Schneesturm-Set, das zu Ramdas Schätzen gehört und euch bei extremer Kälte einen Eisangriff gewährt. Die Teile der Schneesturm-Rüstung wurden jedoch in ganz Hyrule verteilt, macht euch also auf etwas Laufarbeit gefasst.

Schneesturm-Set in Tears of the Kingdom: So findet ihr den Schneesturmkopfschmuck

Auf eurer Suche nach der kompletten Schneesturm-Rüstung solltet ihr im Nordwesten von Hyrule anfangen, in Hebra. Im Nordwesten dieses Gebiets, westlich der Hebra-Berge, liegt der Ukko-See und genau dort wollt ihr hin. Um genau zu sein, wollt ihr zum nördlichen Ende dieses Sees, wo sich der Eingang zur Höhle am Ukko-See befindet.

Am schnellsten erreicht ihr diesen Ort, indem ihr euch zum Turm am Karuga-Pass begebt und dort in die Luft schleudern lasst. Gleitet dann mit dem Parasegel nach Nord/Nordwest und ihr könnt direkt vor dem Höhleneingang landen. Lauft nun in die Höhle hinein und macht euch auf einen Schwarzen Horrorblin gefasst, der hier residiert und ungehalten auf euren Besuch reagiert.

Im Inneren der Höhle lasst ihr euch von den natürlichen Aufwinden via Parasegel nach oben tragen. Blickt nach rechts und ihr seht einen Durchgang in der Felswand, der von Eiszapfen versperrt wird. Sprengt diese mit einer Donnerblume oder ähnlichen weg und ihr könnt die dahinter liegende Truhe erreichen und plündern, wodurch ihr in den Besitz des Schneesturmkopfschmucks gelangt.

Sucht im Nordwesten von Hebra den Ukko-See auf. © Nintendo In der Höhle am Ukko-See findet ihr den Schneesturmkopfschmuck. © Nintendo

Schneesturm-Rüstung in Tears of the Kingdom: Schnappt euch die Schneesturmtunika

Das nächste Teil vom Schneesturm-Set ist gar nicht soweit entfernt, befindet es sich doch ebenfalls in Hebra, lediglich etwas weiter im Süden. Sucht südöstlich vom Dorf der Orni beziehungsweise nördlich der Kommori-Brücke nach dem Orom-waka-Schrein. Von dort aus müsst ihr nur noch wenige Meter nach Osten und ihr entdeckt an der nördlichen Felswand einen Höhleneingang.

Bei der Höhle handelt es sich um die Leuchtpilzhöhle und sie kann beim ersten Besuch leicht daran erkannt werden, dass dort die NPCs Meg und Nat stehen und sich unterhalten. Sprecht ihr mit den beiden, löst das die Nebenaufgabe Helle Pilze in dunkler Höhle aus, die von euch verlangt, 10x Leuchtpilze zu sammeln und den Auftraggeberinnen zu bringen.

Die Leuchtpilzhöhle befindet sich südöstlich vom Dorf der Orni. © Nintendo Wenn ihr Nat und Meg seht, seid ihr an der richtigen Stelle. © Nintendo

Natürlich könnt ihr ihnen einfach etwaige Leuchtpilze geben, die ihr schon dabei habt oder ihr sammelt welche in der Höhle, die ihr für Schneesturmtunika sowieso betreten müsst. Wurden die Pilze an die Damen übergeben, erhaltet ihr zum Dank einen leckeren Pilz-Tomateneintopf. Meg und Nat sind erst später wieder relevant, kümmert euch also erst einmal um Ramdas Schatz.

In der Höhle selbst bekommt es Link mit einem weiteren Schwarzen Horrorblin und einem Raubschleim zu tun, aber nichts, was eine echte Gefahr darstellt. Folgt nun einfach dem Verlauf der Höhle und ihr erreicht schlussendlich den kleinen Tempel mit der gesuchten Truhe. Die störenden Dornenranken brennt ihr einfach mit einer beliebigen Feuerquelle nieder.

Solche Gegner stellen natürlich keine große Gefahr dar. © Nintendo Verbrennt die Ranken und dieser Teil vom Schneesturm-Set gehört euch. © Nintendo

Schneesturm-Kleidung in Tears of the Kingdom: Fundort der Schneesturmhose

Und weil die kalte Luft in Hebra Link gut tut, bleibt er auch gleich dort. Das letzte Stück vom Schneesturm-Set befindet sich etwas weiter im Osten, am südlichen Fuß der Hebra-Berge. Dort, nordöstlich vom Hebra-See, liegt der Hebra-Fluss, an dessen nördliches Ende ihr reisen wollt. Am einfachsten ist das wohl vom Turm im Zuzukiki-Schneefeld aus.

Habt ihr den nördlichsten Punkt des Hebra-Flusses erreicht, geht dort in die Höhle am Hebra-Quellland. Im Inneren sind zwei Dinge besonders relevant: Das Wasser ist eiskalt, fallt ihr rein, erleidet Link kontinuierlich Schaden. Die Felsen im Wasser sind sehr rutschig. Wenn ihr sie erfolgreich erklimmen wollt, müsst ihr stets so weit oben wie nur möglich beginnen.

Am nördlichen Ende vom Hebra-Fluss liegt die Höhle am Hebra-Quellland. © Nintendo Lauft in diese Höhle rein, um das letzte Stück vom Schneesturm-Set zu finden. © Nintendo

Ihr habt nun zwei Durchgänge in den Felswänden, die ihr von den höchsten Steinen im Wasser aus erreichen könnt. Der nähere Durchgang führt zu einem Mayoi, der weiter entfernte Durchgang auf der gegenüberliegenden Seite führt hingegen zur Schneesturmhose. Um diese Durchgänge ohne allzu großen Aufwand erreichen zu können, stehen euch zwei Optionen zur Verfügung.

Zum einen könnt ihr euch die Kröten-Rüstung holen, deren Setbonus Abrutschen an nassen Wänden verhindert: Kröten-Rüstung in Zelda: Tears of the Kingdom erhalten – Nie wieder an nassen Wänden abrutschen. Oder ihr schließt die Hauptquest Tulin aus dem Dorf der Orni ab, wodurch ihr den Schwur von Tulin, Weißer des Windes erhaltet.

Hinter diesem Durchgang liegt die Schneesturmhose. © Nintendo Tulins Windstoß kann euch auf die andere Seite bringen. © Nintendo

Habt ihr Tulins Macht im Schlepptau, könnt ihr ihn einen Windtunnel erschaffen lassen, der euch bei Einsatz des Parasegels sicher bis zu den Durchgängen trägt, wo ihr zwar nur den Klippenrand zu greifen bekommt, doch wer bei der Landung sofort springt, kann das obere Ende dennoch problemlos erreichen. Wodurch das komplette Schneesturm-Set nun euch gehört.