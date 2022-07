Gigantischer NERF-Raketenwerfer aus Destiny – Gjallarhorn wird zur Nerfgun

Es gibt Merch und es gibt Merch. Der neue, gigantische Raketenwerfer von NERF, der sich an Destiny anlehnt, fällt definitiv in eine etwas ausgefallenere Kategorie, wenn wir an NERF-Guns denken.

Es stellt sich die Frage, ob das noch als Spielzeug gilt? Nun ja. Er verschießt selbstredend nur die ungefährlichen Darts von Nerf, ist aber dennoch ein echt bemerkenswerter Brocken. Zumindest ist das Kinderspielzeug so authentisch in puncto Größe, dass es die Kleineren von uns wohl kaum auf die Schulter bekommen.

NERF LMTD Destiny Gjallarhorn Blaster

Dabei ist der Raketenwerfer Gjallarhorn, den Nerf jetzt adaptiert, ein echter Schrecken unter den Nerf-Guns – bekannt aus dem Destiny-Franchise für seine schiere Übermacht und beliebt aufgrund seines einzigartig schönen Designs.

Er verfeuert nicht nur einen der größten Darts, es sind direkt drei MEGA-Darts, die sich zu euch mit Highspeed auf den Weg machen, wenn sich ein Freund dazu entscheidet, ihn auf euch abzufeuern. Da solltet ihr den Kopf lieber wie eine Schildkröte einziehen oder direkt in Deckung gehen.

Das gute Stück wird genauso nachgeladen wie im Spiel. So groß ist das Produkt (siehe Bilder).

© NERF/Bungie © NERF/Bungie

Wie viel kostet der Destiny-Raketenwerfer von Nerf? Der Gjallarhorn-Rakenwerfer von Bungie und Nerf kostet 185 USD, in Deutschland gibt es noch keine Preisklasse. Das Merch kann hierzulande noch nicht vorbestellt werden.

Aber würdet ihr solch ein Monster von Nerfgun kaufen? Oder würdet ihr lieber zu einem etwas kleineren Schießeisen greifen? Wie zum Beispiel dem M41A Pulse Rifle zum Alien-Franchise.

