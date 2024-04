Bestes Merch überhaupt? M3GAN kommt in Lebensgröße zu Dir nach Hause

Ja, du kannst jetzt wirklich eine lebensgroße Puppe von Megan aus dem Horrorfilm M3GAN kaufen und sie dir ins Wohnzimmer stellen, um deine Eltern oder Freunde zu Tode zu erschrecken. Einen anderen Grund dafür dürfte es ja auch nicht geben?

Das ist mal eine Merchandise-Idee: Ein echter Brüller und der Hingucker auf der nächsten Watchparty mit deinen Freunden und den Kindern. Und wenn ihr gerade mal nicht hinseht, werdet ihr wahrscheinlich hinterrücks von der Puppe erdolcht. Aber das ist es doch wert?

Die Vorbestellung für Megan ist ab sofort gestartet.

M3GAN fürs heimische Wohnzimmer

Universal Studios hat sich überlegt, dass es doch eine gute Idee wäre, eine Life-Size-Replika von Megan in Auftrag zu geben und sie den Horrorfans anzubieten.

Und ja, es handelt sich hierbei um eine 1-zu-1-Replika von der Puppe Megan aus dem Horrorfilm, die nun von NECA produziert und angeboten wird. Sie sieht genauso aus wie die Android-Puppe im Film und hat exakt die gleiche Größe.

Megan fürs heimische Wohnzimmer wurde zwar am 1. April 2024 enthüllt, doch hierbei handelt sich nicht um einen Aprilscherz. Das Horror-Merch wird tatsächlich produziert und wer sich ein Exemplar sichern möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen.

Das beste Spielzeug für die Kleinen? © Universal/NECA

Wie viel kostet die Horrorpuppe? Wenn ihr euch Megan in Lebensgröße sichern möchtet, müsst ihr schlappe 500 US-Dollar (rund 460 Euro in Deutschland) auf den Tisch legen. Das ist ein ordentliches Sümmchen für ein Merchandise-Produkt, wo sogar Disney große Augen macht.

Ihr könnt die Puppe im Neca Online Store ab sofort vorbestellen:

Ist die Puppe lebensgefährlich? Ok, nochmal Glück gehabt. Diese Version von M3GAN wird dir höchstwahrscheinlich nicht den Kopf abtrennen – geschweige denn wie im Film ein Pläuschchen mit dir halten. Aber cool ist die Idee in gewisser Hinsicht schon oder was meint ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren!

Wann kommt M3GAN 2?

M3GAN ist 2022 in die Kinos durchgestartet und kam recht gut an bei der Horrorcommunity. Die Horrorpuppe, die an Chucky zu seinen besten Zeiten erinnert, war binnen kürzester Zeit sogar so beliebt, dass Universal einen zweiten Teil durchgewunken hat. Unzählige Memes entstanden und mittlerweile hat sie einen festen Platz in der Popkulturwelt des Schreckens.

M3GAN 2 kommt und der Filmstart steht bereits fest! Die mörderische Android-Puppe wird 2025 noch einmal auf der großen Leinwand zu sehen sein.

Das ist zwar noch ein Weilchen hin, doch ihr wisst ja jetzt, wie ihr euch die Zeit vertreiben könnt? Kommt schon, gebt der guten Megan doch mal eine Chance! Sie wartet schon auf euch…

© Universal/NECA

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!