Aliens trifft auf NERF: M41A Pulse Rifle aus dem Film wird Wirklichkeit

Via Hasbro Pulse wurde der neuste Streich enthüllt: Hasbro arbeitet mit NERF an der Umsetzung einer neuen Nerf-Gun – und zwar der „Aliens Nerf M41-A Pulse Blaster“. Es ist das Pulsgewehr, das auf den Film „Aliens: Die Rückkehr“ basiert, dem Kinofilm von James Cameron, der 1986 an den Start ging und an den erfolgreichen Auftakt „Alien: Unheimliches Wesen aus einer fremden Welt“ anknüpfte.

Viele von euch werden sich an die M41 Pulse Rifle erinnern, die in diesem Film von den Colonial Marines gegen die übermächtigen Aliens eingesetzt wird. Und nicht nur das, im Laufe des Sci-Fi-Spektakels gerät das mächtige Schießeisen sogar in die Hände der Hauptfigur Ellen Ripley (Sigourney Weaver), die den garstigen Biestern so richtig den Marsch bläst.

Andere kennen das Schießeisen zudem aus den Videospielen wie Aliens: Colonial Marines oder gar den Comics aus dem Alien-Franchise.

NERF rüstet Alienjäger für den Kampf

Diese ikonische Waffe wird es jetzt in Nerf-Form zu euch nach Hause schaffen. Wir dürfen die ersten Bilder vom Nerf-Blaster M41-A Pulse bestaunen, die jüngst enthüllt wurden.

Das Merchandise kommt mit vielen kleinen Details daher, die wir aus der Vorlage kennen. Auf den ersten Blick sieht sie gar nicht wie ein konventioneller Nerf-Blaster aus, weshalb sich die Wumme sicher auch ganz gut als Sammlerstück zum Ausstellen eignet.

Neben dem wunderschönen Antlitz in Retromanier verfügt der Nerf-Blaster über ein 10-Schuss-Magazin, eine entsprechende Anzeige, wie viel Kugeln sich noch im Lauf befinden, und filmakkurate Soundeffekte. Obendrauf kommt der Switch mit Pumpaction-Funktion, der den Granatwerfer simulieren soll, und ein Wechsel zum vollautomatischen Maschinengewehr, womit ihr Nerf-Darts verschießen könnt.

Das Merchandise wirkt überaus authentisch und sogar die Verpackung lehnt sich an den Film an. Hier seht ihr die ersten Bilder zum Nerf-Blaster:

© Hasbro/20th Century Studios

© Hasbro/20th Century Studios

© Hasbro/20th Century Studios

Noch gibt es kein Datum für den Start des Verkaufs. Wenn ihr ihn jedoch in Deutschland erwerben könnt, erfahrt ihr es umgehend auf PlayCentral.de. Schaut also regelmäßig vorbei! Passend dazu solltet ihr euch den Nerf-Blaster zu The Mandalorian ansehen:

