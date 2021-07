Attack on Titan: Merchsammler geht viral wegen seltener Premium-Statue

Die Fans blicken voller Emotionen auf die erste Hälfte der 4. Staffel von Attack on Titan zurück und können es kaum abwarten, bis endlich die finale Staffel 4.2 an den Start geht. Doch bis es so weit ist, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Den ersten Teaser zu Teil 4.2 sehen wir hier:

Attack on Titan: Erstes Visual zu Staffel 4.2 des Anime-Hits veröffentlicht

Merchsammler geht viral wegen Premium-Diorama

Während sich also der Anime-Kosmos auf das spannende Finale vorbereitet, gibt es hingegen einige Superfans, die sich ein Leben ohne „Attack on Titan“ kaum noch vorstellen können.

Einige möchten dem Franchise andersartig frönen und so auch Merchsammler figurefigure.th, auf dessen TikTok-Account der Name Programm ist. Der Content-Creator hat jüngst eine Sammelfigur ausgepackt, das locker den Preis als beeindruckendste „Attack on Titan“-Diorama aller Zeiten gewinnen könnte. Aber seht am besten selbst:

Innerhalb kürzester Zeit hat der Clip mehrere Millionen Menschen erreicht. Er packt das Diorama aus und baut es Stück für Stück zusammen. Am Ende ist das gute Stück echt riesig und der Antlitz dürfte selbst für Nicht-Animefans ein bemerkenswertes Schaubild darstellen.

Das Diorama zeigt Eren Jaeger in seiner Titanenform im Kampf gegen den Reiner Braun als gepanzerten Titanen. Abgerundet wird das visuelle Spektakel durch wüste Zerstörung der Umgebung. Das Premium-Merch ist über 60 Zentimeter groß und wiegt über 13,5 Kilogramm. Sie besteht aus umweltfreundlichem Polystone, durchscheinendes Harz und PU.

Tatsächlich ist dieses Diorama nicht nur sehr selten, da es nur 850 Stück in limitierter Auflage gibt. Sie ist obendrein auch noch ziemlich teuer. Sie stammt von Figurama und ist ein Teil der „Elite Exklusive“-Linie. Sie kostet schlappe 1.410 US-Dollar.

Attack on Titan streamen, ist das möglich?

Wo kann ich Attack on Titan streamen? Die ersten drei Staffeln von Studio WIT könnt ihr euch beim VoD-Streamingdienst Anime on Demand (O-Ton oder deutschen Stimmen) ansehen.

Staffel 4.2 wird erneut Animationsstudio MAPPA zu verantworten haben, die bereits in der ersten Hälfte für ein unvergessliches Anime-Erlebnis sorgten.

Allerdings werden wir uns noch ein wenig gedulden müssen, bis es weiter geht, denn Staffel 4.2 startet erst im Winter 2022 in Japan. Wie es sich mit der Simulcast-Übertragung in Deutschland verhält, ist noch unbekannt. Schaut euch derweil Staffel 4.1 bei dem VoD-Streaminganbieter Wakanim.tv an (mit O-Ton oder deutschen Stimmen), der noch weitere Anime-Blockbuster im Programm hat wie Demon Slayer oder Fire Force.