Attack on Titan: Erstes Visual zu Staffel 4.2 des Anime-Hits veröffentlicht

Anfang des Jahres zählte die erste Hälfte der finalen 4. Staffel der Serie Attack on Titan zu den größten Anime-Hits und konnte weltweit zahlreiche Fans in ihren Bann ziehen. Mittlerweile steht fest, dass voraussichtlich Anfang 2022 Season 4.2 und somit die finalen Episoden der Serie starten werden. Einen kleinen Ausblick hierauf liefert nun ein beim MAPPA Stage Event 2021 veröffentlichtes Key Visual.

Attack on Titan: Die Pfade des Schicksals laufen in Staffel 4.2 zusammen

Während sich Hauptfigur Eren Jaeger links im Vordergrund befindet, fällt vor allem ein riesiger weißer Baum im Hintergrund schnell ins Auge. Ohne hierbei nun zu tief ins Detail zu gehen, handelt es sich hierbei um die Pfade, die in der Manga-Reihe und ihrer Anime-Adaption eine wichtige Rolle spielen.

Eigentlich sind diese Pfade für das Auge unsichtbar und sie alle laufen bei einem ganz besonderen Punkt, der Koordinate, zusammen, auf die es unser Hauptcharakter abgesehen hat. Vereinfacht gesagt, lassen sich über diese Pfade Erinnerungen oder auch ein Wille weitergeben. Die Geschichte verspricht also spannend weiterzugehen.

Die zweite Hälfte der 4. Staffel von „Attack on Titan“ entsteht im Animationsstudio MAPPA, die bereits die ersten 16 Episoden der finalen Season verantworteten. Den Posten des Regisseurs bekleidet erneut Yuuichirou Hayashi, während das Drehbuch von Hiroshi Seko geschrieben wird. Zudem ist Jun Shishido als Chief Director an dem Projekt beteiligt.

Das Key Visual zu „Attack on Titan“ Staffel 4.2 © Hajime Isayama, Kodansha/ATTACK ON TITAN Production Committee

Attack on Titan: Wo ist die Hit-Reihe in Deutschland verfügbar?

„Attack on Titan“ basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Hajime Isayama, die im September 2009 im „Bessatsu Shonen Magazine“ des Kodansha-Verlags startete. Am 9. April 2021 gipfelte die Reihe nach 139 Kapiteln in ihrem großen Finale. Hierzulande ist der Manga beim Carlsen-Verlag verfügbar, der den finalen Band der Serie voraussichtlich am 21. Dezember 2021 veröffentlichen wird.

Die ersten drei Staffeln des „Attack on Titan“-Anime entstanden im Studio WIT („Vinland Saga“). Nach dem Finale der 3. Season übernahm das Studio MAPPA („Jujutsu Kaisen“) die Arbeiten am Anime. Die Seasons 1-3 sind hierzulande bei Anime on Demand in Japanisch mit deutschen Untertiteln und mit deutscher Synchronisation verfügbar.

Key Visual zu „Attack on Titan“ Season 4.1 © Hajime Isayama, Kodansha/ATTACK ON TITAN Production Committee

Staffel 4.1 kann bei WAKANIM geschaut werden, wahlweise im Originalton oder in deutscher Sprache. Darüber hinaus veröffentlichte KAZÉ Anime die ersten drei Staffeln in Deutschland auf Blu-ray und DVD. Zudem wurde ein Disk-Release von Season 4.1 bereits vom Anbieter bestätigt, allerdings ist dieser noch ohne Termin.

Staffel 4.2 von „Attack on Titan“ startet im Winter 2022 in Japan. Ob die neuen Episoden hierzulande im Simulcast ausgestrahlt werden können, ist derzeit noch unklar. Denkbar wäre diesbezüglich, dass sich erneut WAKANIM die entsprechenden Rechte sichern wird, doch offiziell bestätigt ist aktuell noch nichts.