One Piece: Auch der Anime macht nun eine kurze Pause

Der Zeichner von One Piece hat gerade erst angekündigt, dass er eine vierwöchige Pause einlegen muss. Eiichiro Oda wird nämlich an den Augen operiert und kann während des Heilungsprozesses nicht am Manga arbeiten.

Deshalb müssen sich Fans nun gedulden und mit den neuen Folgen des Animes vorlieb nehmen, die wöchentlich erscheinen. Doch zum Übel aller Fans muss auch der Anime nun eine Pause einlegen. Allerdings dauert die Pause nicht so lange wie beim Manga.

One Piece: Anime macht einwöchige Recap-Pause

Nachdem Episode 1065 am Sonntag über die Bildschirme laufen wird, geht der Anime in eine einwöchige Pause. Am nächsten Wochenende wird es eine „Recap Break Week“ geben, die nächste Folge 1066 erscheint dann am 25. Juni.

Wieso gibt es die Pause? Der Twitter-Account vermutet, dass sie die Animefolge zu Manga-Kapitel 1044 am „One Piece Day“ ausstrahlen wollen. In dem Kapitel erwacht die „Gear 5“-Fähigkeit von Ruffy, weshalb sich viele Fans auf die Folge freuen. Der besagte Tag findet am 23. Juli statt.

Fans vermuten in den Kommentaren außerdem, dass es mit dem detaillreicheren Animationsstil des Wano Kuni Arcs zu tun hat. Die letzten folgen begeisterten durch ihren außergewöhnlichen Zeichenstil, der vermutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als gewöhnlich.

Wo kann ich die neusten Episoden von „One Piece“ schauen? Aktuell könnt ihr die neusten Folgen von „One Piece“ auf Crunchyroll schauen. Hier gibt es die Folgen mit japansicher Sprachausgabe und deutschen Untertiteln. In deutscher Sprachausgabe gibt es den Anime nur auf Disc oder auf dem TV-Sender ProSieben MAXX.

In einem Episodenguide haben wir euch alle Arcs des Animes aufgelistet, damit ihr wisst, an welcher Stelle im Anime ihr euch gerade befindet. Wollte ihr etwas Zeit gewinnen, könnt ihr eine Reihe von Filler-Folgen getrost überspringen. Da der Anime aber nur eine kurze Verschnaufpause einlegt, habt ihr nicht viel Zeit, um zur aktuellen Episode aufzuholen.