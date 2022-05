One Piece Filler-List: Alle Episoden zum getrost Überspringen

Wer kennt das nicht bei One Piece? Es geht in die finale Hochphase. Es könnte nicht spannender sein. Der eine oder andere Schlagabtausch beginnt. Der Story-Arc geht so richtig in die Vollen. Das Ende ist in Sicht. Eine neue Anime-Folge erscheint – und dann?

Bevor ich mich versehe, haben sie es wieder getan: ein Filler flimmert über den Fernseher.

In dieser Woche fällt der Fortschritt in der Story demnach aus. So scheint es zumindest. Denn mit dieser Filler-Folge wird die direkte Haupthandlung nur wenig bis gar nicht vorangetragen. So sind beispielsweise die Cooking-Crossover mit Son-Goku aus „Dragon Ball Z“ das perfekte Beispiel für eine nette Idee, aber ich will natürlich wissen, wie es inhaltlich mit dem Anime „One Piece“ weitergeht.

Was also tun, wenn ich keine Lust auf Filler habe? Zumindest gibt es hier an dieser Stelle ein kleines Trostpflaster für alle, die nicht wöchentlich den Simulcast schauen. Mit unserer umfangreichen One Piece-Filler-List kannst du die Episoden einfach überspringen, die du nicht sehen möchtest.

In dieser übersichtlichen Liste findest du also wirklich nur die Episoden, die nichts zu der eigentlichen Geschichte eines Haupt-Arcs beizutragen haben. Und du kannst zudem erkennen, wann die Filler-Handlung wieder endet. Dann kannst du ganz einfach die Episode starten, die die Handlung fortsetzt.

One Piece-Filler-List: Diese Episoden darfst du überspringen!

Welche Folgen werden als Filler-Episoden eingestuft? Es folgt die besagte Liste, die alle Filler aufzeigt, die als solche eingestuft werden.

Diese Filler-Liste zu One Piece wird regelmäßig aktualisiert.

Folge Nr. Filler-Episode oder Arc 50 Usopp vs. Daddy 51 Auf die Pfannen, fertig, los! 54-61 Warship Island-Arc 93 Ruffy und das Regenpulver 98 Barbarossa der Wüstenpirat 99 Abenteuer in Ido 101 Unser Papa ist ein Held 102 Die Gesetze des Vertrauens 131-135 Post-Alabasta-Arc 136-138 Ziegeninsel-Arc 139-143 Regenbogennebel-Arc 196-206 G8-Arc 213 Rollerskate-Rennen 214 Super-Rennen 215 Revanche 220-225 Ocean’s Dream-Arc 279 Ruffy und Shanks 280 Crew findet zusammen 281 Bund der Freundschaft 282 Koch wird Pirat 283 Stimmen der Vergangenheit 317 Erkundungstour durch Water Seven 318 Zorros neue Familie 319 Salz der Aqua Laguna 326-336 Icehunter-Arc 382-384 Spa Island-Arc 457 Rückblick vor dem großen Kampf: Versprechen der Brüder 458 Rückblick vor dem großen Kampf: 3 Admiräle 498 Lehrer für Ruffy: Mann, der den Piratenkönig bekämpfte 499 Kampf der Riesentiger: Wer wird Captain? 506 Schock für die Strohhüte: Tödliche Nachricht 626-628 Caesar Rettungs-Arc 775 Helft Zunisha: Rettungsaktion der Strohhutbande 780-782 Marine Rookies-Arc 807 Luffy vs. Sanji: Teil 1 881 Die Action beginnt! Admiral Sakazuki 895 Special Edition: der stärkste Kopfgeldjäger 896 Special Edition: Ruffy gegen den König der Kohlensäure 907 20. Jubiläum: Romance Dawn-Special