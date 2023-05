One Piece: Der Kampf zwischen Zorro und King zaubert ein Effektfeuerwerk

Momentan steuert der One Piece-Anime auf das Ende des Wa No Kuni-Arcs hin. Die Strohhutbande muss sich in Einzelduellen gegen Kaidos Piratencrew behaupten. Schon zum Beginn des Arcs haben sich viele Fans über den neuen Zeichenstil gefreut, der mit dem Kampf in der aktuellen Episode wohl nun seinen Höhepunkt erreicht hat.

One Piece: Epischer Kampf zwischen Zorro und King

Was passiert aktuell? Zorro stellt sich King aus der 100-Bestien-Piratenbande. Dabei handelt es sich um einen Lunaria, der die Dinosaurier-Frucht, Modell: Pteranodon gegessen hat. Dadurch kann er sich einen fliegenden Pteranodon verwandeln.

Zusätzlich kann King Flammen erzeugen und kontrollieren, was ihn zu einem überaus starken Gegner macht. Zorro muss sich mit seinem Drei-Schwerter-Stil also einem seiner bislang stärksten Gegner stellen.

Zunächst hatte Zorro nämlich einige Probleme im Kampf. Doch er schaffte es, sein Königshaki auszubauen, um damit das Schwert Enma zu kontrollieren. Zudem analysierte er die Kampfstrategie von King und entdeckte kleine Zeitfenster, in denen King verwundbarer ist.

Der „One Piece“-Anime hat diesem Kampf einen gebührenden Zeichenstil verpasst. Auf Twitter hat uns User pewpiece acht Minuten aus dem Kampf hochgeladen, die vor leuchtenden Animationseffekten und bunten Effektgewittern nur so strotzen:

In dem Clip ist auch zu sehen, wie der Kampf zwischen Zorro und King endet. Wer also wissen will, wer über den jeweils anderen triumphiert, solltet ihr euch das Video bis zum Schluss ansehen. Wer sich den Ausgang nicht spoilern lassen will, sollte ab der siebten Minute abschalten.

Doch auch vor dem Ausgang des Kampfes gibt es wundervoll animierte Szenen zu sehen. Der schön inszenierte Kampf macht schon jetzt Lust auf den Endkampf, auf den die Fans von „One Piece“ nun hinfiebern.

© Eiichiro Oda/ Shueisha, Toei Animation

Sollte der Trend nämlich anhalten, dürfte uns im großen Finale der beste animierteste Kampf mit Ruffy erwarten. Viele Fans finden in den Kommentaren, dass Zorros Kampf gegen King noch besser war als Sanjis Kampf gegen Queen. Die Vorfreude auf die kommenden Episoden ist also enorm.