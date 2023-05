One Piece – Warum hat Zorro nur ein Auge?

Was passierte danach? Die nächste Szene, in der Zorro zu sehen ist, ist die Wiedervereinigung auf dem Sabaody Archipel . Es ist also nicht genau bekannt, wie Zorro sein linkes Auge verloren hat.

Als Zorro erfuhr, dass sich Ruffy erst in zwei Jahren wieder treffen will, kehrte er schwer verletzt zu Mihawk zurück und fragte ihn, ob er sein Lehrmeister werden könne. Zu diesem Zeitpunkt besaß Zorro noch beide Augen.

Doch wie hat er das Auge eigentlich verloren? Wir erklären euch, was Zorro in der Zwischenzeit erlebt hat und wie es vermutlich zu seinem Unfall kam.

Während des Zeitsprungs in One Piece hat sich die gesamte Strohhutbande äußerlich verändert. Eine der auffälligsten Veränderungen musste Lorenor Zorro durchleben, denn er hat beim Treffen im Sabaody Archipel nur noch ein Auge übrig. Über seinem linken Auge klafft eine riesige Narbe.

