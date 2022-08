One Piece Manga-Kapitel 1058: Die Gründung der Kreuzgilde, wahre Anführer enthüllt

Im Manga zu One Piece geht es gerade Schlag auf Schlag. Kaum fand die Wa no Kuni Arc, einer der bisher längsten Handlungsstränge in Eiichiro Odas Werk, zu einem Ende, da steht das nächste Abenteuer der Strohhut-Piratenbande bereits in den Startlöchern. Und mit ihm folgen viele Enthüllungen und Neuigkeiten.

So offenbart uns das jüngst veröffentlichte Manga-Kapitel 1058 die neuen Kopfgelder der Strohhüte, die Hintergrundgeschichte der Kreuzgilde, die in Kapitel 1056 ihre erste Erwähnung fand, und wir haben endlich erfahren, wie es sein kann, dass zwei gefährliche Piraten wie Crocodile und Mihawk mit Buggy zusammenarbeiten.

Wie es in der Natur einer solchen News liegt, folgen nun massive Spoiler zum neuesten Kapitel von One Piece. Solltet ihr noch nicht so weit sein oder ihr schaut lediglich den Anime, der dem Manga um ein paar Kapitel hinterherhinkt, solltet ihr an dieser Stelle nur auf eigene Gefahr weiterlesen.

One Piece: Die wahren Anführer der Kreuzgilde

Manga-Kapitel 1058 beschäftigt sich nur kurz mit den Kopfgeldern der Piratenbande rund um Monkey D. Ruffy sowie der Hierarchie auf seinem Schiff, bevor sich die Handlung schließlich komplett um die Kreuzgilde dreht. Wir sehen Sir Crocodile und Mihawk zusammen auf einem Sofa sitzen, den abgetrennten Kopf von Buggy zwischen ihnen beiden haltend.

Natürlich ist ein solcher Zustand für Buggy, dem Besitzer der Trenn-Trenn-Frucht Bara Bara no Mi, nicht tödlich, sein demoliertes Gesicht und seine zahlreichen Entschuldigungen an die beiden ehemaligen Samurai der Meere lassen aber schnell durchblicken, dass er sich in einer sehr brenzligen Lage befindet und wer wirklich die Macht in der Gilde inne hat.

Seine komplette Crew hat ihn direkt aufgegeben und sich entschieden Sir Crocodile zu folgen, der von Mr. 1 aka Jazz Boner begleitet wird. Buggys ehemaliger Verbündeter Galdino (Mr. 3) geht sogar soweit, die Rückkehr seines ehemaligen Bosses lautstark zu befürworten und dem 100-Münzen-Clown damit aufzuziehen, dass er nie offiziell seiner Bande beigetreten sei.

One Piece: Die Gründung der Kreuzgilde

In einem Rückblick sehen wir schließlich, wie und warum die Kreuzgilde in One Piece überhaupt gegründet wurde. Sir Crocodile ist mit Mihawk in Kontakt getreten, nachdem die Regierung die Samurai der Meere für Gesetzlose erklärt hat. Er bot dem Schwertmeister an, ihre Kräfte zu vereinen, um sicher vor der Marine zu sein.

Er offenbart dabei, dass Mihawk einst als Marinejäger bekannt war und dementsprechend gefürchtet wird. Wie und warum der beste Schwertkämpfer der Welt zugesagt hat, ist nicht bekannt, doch Zorros Lehrmeister lässt später im gleichen Kapitel durchblicken, dass er einfach nur ein friedliches Leben leben will.

© Eiichiro Oda/Shueisha

Um das Geld für seine neue Gilde aufzutreiben, hat Crocodile schließlich Buggy aufgesucht, der gerade von der Marine umzingelt wurde und im Begriff war zu flüchten. Wie sich herausstellt, hat sich Buggy massenweise Geld von Crocodile geliehen und ist nun unfähig, dies zurückzuzahlen. Doch er hat einen alternativen Vorschlag.

Als Verbündeter und Teil der neuen Gilde könnte er Crocodile seine Männer zur Verfügung stellen und sich um die PR-Arbeit kümmern. Ein Vorschlag, der tatsächlich angenommen wird, aber zu einem desaströsen Ergebnis sorgt. Denn die Unterlinge vom Clown sind so vernarrt in ihren Anführer, dass sie ihn stets besonders hervortun müssen.

Und so geschah es, dass Buggy auf dem Plakat der Kreuzgilde in übergroßen Dimensionen abgelichtet wurde und man ihn überall auf der Welt für den Anführer der Gilde hielt. Was Crocodile und Mihawk verständlicherweise gar nicht so ansprechend finden. Letztendlich gibt der Schwertmeister jedoch zu, dass man diesen Umstand zum Vorteil ausspielen könnte.

One Piece: Die Kopfgelder der Kreuzgilde

Mit Buggy als Strohpuppe wären Mihawk und Crocodile nämlich nicht das direkte Ziel der Marine und könnten ihr Geschäft etwas ungestörter führen. Daher einigen sie sich darauf, den Clown als Aushängeschild zu missbrauchen und ihn einfach dann fallen zu lassen, wenn er keinen Nutzen mehr für sie hat.

Ebenfalls in Manga-Kapitel 1058 erfahren wir, wie hoch die neuen Kopfgelder für Mihawk und Crocodile geworden sind, nachdem sie wieder den Status von Piraten haben. Diese Kopfgelder richten sich nach der Gefahr, die von ihnen ausgeht, und den Umständen, unter denen sie die Kreuzgilde gegründet haben.

So erhält Sir Crocodile ein Kopfgeld von saftigen 1.965.000.000 Berry, als Begründung wird seine mächtige Teufelsfrucht, die Logia-Frucht Suna Suna no Mi (Sand-Frucht) aufgeführt und sein hinterhältiger Charakter.

Der ehemalige Marinejäger Mihawk Dulacre habe jedoch noch größere Fähigkeiten mit dem Schwert als der Kaiser Rothaar Shanks, weswegen man ihm ein Kopfgeld von 3.590.000.000 Berry zuspricht, was ihn in Sachen Gefahr auf das Level eines Kaisers der Meere hebt.

Und Buggy, den man fälschlicherweise als Anführer der Kreuzgilde vermutet hat und der damit solch mächtige Leute unter sich hat, hat ein Kopfgeld von 3.189.000.000 Berry bekommen und wurde als Kaiser anerkannt.