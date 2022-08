One Piece: Manga-Kapitel 1058 verrät die neuen Kopfgelder der Strohhüte

Die finale Saga von One Piece läuft langsam an und lässt das Finale der Wa no Kuni Arc bereits in Vergessenheit geraten, da wir quasi im Dauertakt neue, interessante Dinge erfahren, inklusive so manch einer überraschenden Wendung. Worauf aber viele Fans wirklich gewartet haben, ist endlich in Manga-Kapitel 1058 eingetroffen.

Denn im neusten Kapitel wurden die neuen Kopfgelder der Strohhutpiraten veröffentlicht, was bereits zu regen Diskussionen geführt hat, denn aus einem gewissen Blickwinkel haben wir nun ein neues Monster-Trio. Solltet ihr darüber noch nichts wissen wollen, vielleicht, weil ihr lieber darauf wartet, dass der Anime sich dieser Themen annimmt, dann lest jetzt lieber nicht weiter.

One Piece: Manga-Kapitel 1058 veröffentlicht die neuen Kopfgelder

Die letzten Wochen waren für Fans von One Piece ein wilder Ritt, denn in relativ kurzen Abständen überraschte uns Yamato mit einer überraschenden Entscheidung, in One Piece Red erfuhren wir viel über die Rothaar-Piratenbande, Buggy kehrte imposant zurück und ein Admiral war das erste Mal in Aktion zu sehen.

Bei all dem Durcheinander an neuen Informationen waren viele schon zufrieden, das neue Kopfgeld von Monkey D. Ruffy erfahren zu haben, der als Kaiser nun zu den größten Piraten der Welt gehört, da war an die Kopfgelder der restlichen Strohhüte kaum zu denken. Jetzt, wo das nächste Abenteuer aber langsam beginnen will, wurde die Neugier schließlich doch sehr groß.

Aber das Warten hat sich gelohnt, denn für beinahe alle Mitglieder von Ruffys Bande gab es einen deutlichen Sprung nach oben. Den sie sich durch ihren Einsatz in Onigashima aber auch redlich verdient haben. Lediglich Chopper wurde erneut ein Opfer des Running Gags, der ihn seit seinem ersten Kopfgeld verfolgt.

Monkey D. Luffy : 3.000.000.000 Berry (zuvor: 1.500.000.000 Berry)

: 3.000.000.000 Berry (zuvor: 1.500.000.000 Berry) Lorenor Zorro : 1.101.000.000 Berry (zuvor: 320.000.000 Berry)

: 1.101.000.000 Berry (zuvor: 320.000.000 Berry) Jinbei : 1.100.000.000 Berry (zuvor: 438.000.000 Berry)

: 1.100.000.000 Berry (zuvor: 438.000.000 Berry) Sanji Vinsmoke : 1.032.000.000 Berry (zuvor: 330.000.000 Berry)

: 1.032.000.000 Berry (zuvor: 330.000.000 Berry) Nico Robin : 930.000.000 Berry (zuvor: 130.000.000 Berry)

: 930.000.000 Berry (zuvor: 130.000.000 Berry) Lysop : 500.000.000 Berry (zuvor: 200.000.000 Berry)

: 500.000.000 Berry (zuvor: 200.000.000 Berry) Franky : 394.000.000 Berry (zuvor: 94.000.000 Berry)

: 394.000.000 Berry (zuvor: 94.000.000 Berry) Brook : 383.000.000 Berry (zuvor: 83.000.000 Berry)

: 383.000.000 Berry (zuvor: 83.000.000 Berry) Nami : 366.000.000 Berry (zuvor: 66.000.000 Berry)

: 366.000.000 Berry (zuvor: 66.000.000 Berry) Tony Chopper: 1.000 Berry (zuvor 100 Berry)

One Piece: Ein neues Monster-Trio?

Vor der Wa no Kuni Arc galten Ruffy, Zorro und Sanji in One Piece als die stärksten Kämpfer der Strohhutpiratenbande, weswegen Leser*innen weltweit ihnen den Spitznamen Monster-Trio gegeben haben. Schließlich waren sie es, die stets die drei stärksten Mitglieder einer feindlichen Piratenbande oder Organisation besiegt haben.

©1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Doch nun hat sich die Top-3 verschoben und Sanji liegt nur noch auf dem vierten Platz bei den Kopfgeldern. Zwar sind diese kein direkter Indikator für die Stärke eines Piraten, wohl aber für die Gefahr, die von ihm ausgeht, und die ist oft stark mit den kämpferischen Fähigkeiten verbunden. Dennoch ist der Unterschied zwischen Platz 2 und 4 vergleichsweise gering.

Manche User*innen bemerkten, dass wir nun vielleicht einfach ein Monster-Quartett haben. Andere wiederum glauben, dass auf dem Niveau eines Kaisers dieser gar nicht mehr mit eingerechnet werden kann, weil sowieso nur ein Pirat mit gleicher Stärke gegen so ein Monster ankommt. So gesehen wären nun Zorro, Jinbei und Sanji das neue Monster-Trio.