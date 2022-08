One Piece: Buggy, der Clown bekommt in Manga-Kapitel 1056 ein mächtiges Power-up

In dem Piratenepos One Piece von Mangaka Eiichiro Oda ist es üblich, dass Leser*innen zwischen zwei Kapiteln viele neue Informationen zu der Welt und den Veränderungen erhalten, die zwischen zwei Arcs stattgefunden haben. Nun, wo die Wa no Kuni Arc zu einem Ende gefunden hat, erfahren wir entsprechend viele neue Dinge.

Dazu gehört auch eine äußerst interessante Neuigkeit über den Piraten Buggy, der Clown, der zu einem der ersten Gegner des Strohhuts gehört und der seitdem immer mal wieder auftaucht und mit schier unendlichem Glück in den Rängen der Unterwelt aufsteigt. In Manga-Kapitel 1056 bekommt er nun erneut ein Power-up der heftigen Sorte.

Solltet ihr den Manga noch nicht so weit gelesen haben oder ihr schaut lediglich den Anime, welcher der Handlung etwas hinterher hinkt, dann empfehlen wir euch an dieser Stelle mit dem Lesen aufzuhören, denn es folgen massive Spoiler zum neuesten Kapitel von One Piece, die ihr vielleicht noch nicht wissen wollt.

One Piece: Buggy wird mächtiger als je zuvor

Seit Monkey D. Ruffy den ehemaligen Küchenjungen des ehemaligen Piratenkönigs Gol D. Roger im Kampf besiegt hat, taucht dieser immer wieder auf und schafft es dabei stets, einen besseren Stand als zuvor zu haben. Sei es durch schieres Glück oder dadurch, dass sich Buggy einfach auf die Stärke seiner Unterlinge verlässt.

Die halten ihren tapferen Anführer wiederum für eine Legende unter den Piraten, weil er einst auf Rogers Schiff gedient hat, und hinterfragen nicht einmal, ob ihr Kapitän überhaupt etwas auf dem Kasten hat. Doch zumindest als Chef der Piratendelegationsgesellschaft Buggy´s Delivery schlägt er sich offensichtlich ganz gut.

Diese Södnerorganisation hat er gegründet, nachdem ihn die Regierung fälschlicherweise als Bedrohung eingestuft und kurzerhand zu einem Samurai der Meere gemacht hat. So konnte Buggy viele starke Piraten unter sich vereinen und eine Menge Geld scheffeln, ohne selbst in Aktion treten zu müssen, was ihm in der Neuen Welt sicherlich schwer fallen würde.

Damit war der Aufstieg des Clowns aber noch lange nicht vorbei, denn nach dem Finale der Wa no Kuni Arc wurde bekannt gegeben, wer die gestürzten Kaiser Big Mom und Kaido ersetzen würde und dabei handelt es sich schließlich um Ruffy und seinen alten Rivalen Buggy. Wie er diesen Posten je erhalten konnte, bleibt ein Rätsel.

Ein Rätsel, das sich vielleicht durch die Neuigkeiten in Manga-Kapitel 1056 auflösen lässt, denn dort erfahren wir, dass der frisch ernannte Kaiser der Meere Buggy, der 1000-Münzen-Clown neue Verbündete hat, die für ihn in den Kampf ziehen. Laut einem Plakat, das Kid Ruffy zeigt, stehen nun die ehemaligen Samurai Sir Crocodile und Dracule Mihawk an Buggys Seite.

© Eiichiro Oda/Shueisha

Obwohl Crocodile bereits früh in der Geschichte von One Piece von Ruffy besiegt wurde, ist der Besitzer der Sand-Frucht Suna Suna no Mi ein starker Kämpfer, der selbst den größten Piraten die Stirn bieten kann. Und Mihawk ist der beste Schwertkämpfer der Welt, was ihn zu einem enorm wichtigen Verbündeten macht.

Wie es Buggy geschafft hat, diese mächtigen Piraten für sich zu gewinnen, ist noch nicht bekannt, doch es hängt mit großer Wahrscheinlichkeit mit dem Umstand zusammen, dass die Weltregierung das System der Samurai der Meere gekippt hat und diese jüngst verhaften wollte. Vielleicht war dies die einzige Chance für Mihawk und Crocodile, vor den Admirälen sicher zu sein.

Doch da hört der Schock noch nicht auf, denn Buggy, der den Titel eines Kaisers nun durchaus verdient zu haben scheint, nutzt den Reichtum seiner Piratendelegationsgesellschaft, um die Marine mit ihren eigenen Mitteln zuschlagen. So hat er auf namhafte Marinemitglieder ein Kopfgeld ausgesetzt, wodurch diese nun von Piraten gejagt werden.

Was glaubt ihr? Wie hat es Buggy geschafft, Mihawk und Crocodile für sich zu gewinnen und wird er nun ein ernsthafter Konkurrent im Rennen um das legendäre One Piece sein?