In Deutschland müssen wir uns zwar noch bis zum Oktober dieses Jahres gedulden, in Japan ist One Piece Film Red, der 14. Kinofilm zu One Piece, aber bereits angelaufen und die Informationen, die in dem Werk von Regisseur Goro Taniguchi enthüllt werden, haben es mittlerweile auch in unsere Gefilde geschafft.

Wie es in einem Film rund um den Piratenkaiser Shanks kaum anders sein könnte, erfahren wir so auch eine ganze Menge über den Mentor und Freund von Protagonist Ruffy, obwohl viele Informationen mehr Fragen aufwerfen als sie beantworten. Außerdem müsst ihr bedenken, dass der Film nicht zum Kanon gezählt wird.

Schöpfer Eiichiro Oda hat immer wieder klar gemacht, dass Film und Anime beziehungsweise Manga losgelöst voneinander existieren. Nichtsdestoweniger stand er den Filmemacher*innen bei der Produktion von Red beratend zur Seite und es darf angenommen werden, dass die Handlung des Films zwar nichts mit dem Original zu tun hat, die neuen Details aber durchaus stimmen könnten.

One Piece Film Red: Alle neuen Infos über Shanks

Im 14. One-Piece-Kinofilm lernen wir, wie ihr bestimmt schon wisst, Shanks’ Tochter Uta kennen, die eine weltberühmte Diva ist und im Verlauf des Werks ihren ersten Liveauftritt hat. Dort tummeln sich so allerlei Gestalten, wie beispielsweise die Strohhut-Piratenbande, Mitglieder von Big Mom aber auch einige Marinesoldaten.

Und natürlich taucht auch Shanks mit seiner Bande auf der entsprechenden Insel auf, wodurch wir das erste Mal die wahre Kraft dieser Mannschaft und ihres Kapitäns, einem der vier Kaiser der Meere, zu sehen bekommen. So erfahren wir auch, dass Shanks als Killer des Observationshaki gilt, was ihn zu einem gefährlichen Gegner macht.

So hat Shanks in One Piece wohl eine mächtige Atemtechnik erlernt, durch die er es Feinden unmöglich macht, die nahe Zukunft zu sehen, weswegen diese Form des Haki bei ihm nicht wirkt. Im Kampf benutzt der Kaiser selbst ein brennendes Schwert, das er wohl durch sein eigenes Haki verstärken kann. Wirklich imposant ist aber sein Königshaki.

Als Shanks sein Haoushoku nämlich ausstrahlen lässt, kommt sogar den Admirälen Kizaru und Fujitora der Schweiß auf die Stirn und sie entscheiden sich, sich erst einmal zurückzuziehen. Fujitora bemerkt, dass man keinen Krieg anfangen wolle, vor allen Dingen nicht dann, wenn sich so viele Zivilisten in der Nähe befinden.

Richtig spannend wird es dann aber, wenn die Fünf Weisen über den Piratenkaiser sprechen, denn diese Herrschaften der Weltregierung verraten uns, dass Shanks zur Familie Fearland gehört. Ob es sich dabei tatsächlich wie von vielen Fans vermutet um Himmelsdrachen handelt, lassen sie jedoch unerwähnt, was die Identität von Shanks noch mysteriöser macht.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Zudem erfahren wir, dass Shanks von Roger und Rayleigh in einer Schatzkiste gefunden wurde, als der Rothaar gerade erst 1 Jahr alt war. Die Schatzkiste klaute der spätere Piratenkönig nach dem God-Valley-Vorfall, also genau dem Ereignis, wo Garp und Roger zusammen die legendäre Rocks-Piratenbande in die Knie gezwungen haben.

Shanks gilt als Killer des Observationshaki

Sein Königshaki verschreckt sogar Admiräle

verschreckt sogar Admiräle Shanks setzt im Kampf auf ein brennendes Schwert

Der Rothaar gehört zur Fearland-Familie

Er wurde mit 1 Jahr von Roger in einer Schatzkiste gefunden

Nun wisst ihr erst einmal alle großen Neuigkeiten über den Kaiser Shanks, die wir in One Piece Film Red erfahren. Solltet ihr noch mehr über den Kinofilm wissen wollen – Starttermin, Handlung, Soundtrack und Trailer – dann schaut doch einfach mal in unser Special, wo wir für euch alles Relevante zusammengetragen haben.