One Piece Film Red: Kinostart, Trailer, Handlung und mehr – Alles zum 14. Kinofilm

In 2022 startet sowohl in Japan als auch in Deutschland der 14. Kinofilm zu One Piece: One Piece Film Red. In diesem Special erfahrt ihr, wann das Werk von Regisseur Goro Taniguchi im Kino startet, was wir bereits über die Handlung wissen, welche Songs ihr dort zu hören bekommt und viele weitere interessante Informationen.

One Piece Film Red: Alle Infos zum Kinofilm

Es ist noch gar nicht lange her, da waren die Filme zu dem Piratenepos One Piece von Mangaka Eiichiro Oda nicht mehr, als überlange Filler-Episoden oder Zusammenschnitte von vergangenen Arcs. Das änderte sich jedoch drastisch in 2012, als mit One Piece – Strong World der 10. Kinofilm veröffentlicht wurde.

Im Gegensatz zu den Vorgängern handelte es sich hierbei nicht um ein Remake einer bereits im regulären Anime erschienenen Saga, sondern um eine eigenständige Geschichte, mit neuen, von Oda selbst kreierten Charakteren, einer offiziellen Vorgeschichte, die sogar im Manga veröffentlicht wurde, und einem gehörigen Rühren der Werbetrommel.

Dieses Prinzip, was Fans fortan von Kinofilmen zu One Piece zu erwarten haben, wurde beibehalten und jetzt, gute zehn Jahre später, folgt mit „One Piece Film Red“ auch bereits der 14. Kinofilm. Der direkte Nachfolger von One Piece – Stampede wurde anlässlich der 1.000 Episode in Japan angekündigt.

Schöpfer Eiichiro Oda hat bei der Entwicklung als allgemeiner Produzent mitgewirkt und mit der Diva Uta erneut einen völlig neuen Charakter entwickelt, der lediglich im Film einen Auftritt haben wird. Regie führte Goro Taniguchi, der sich bereits für die erste OVA One Piece: Macht ihn fertig! Der Pirat Ganzack verantwortlich gezeichnet hat.

Kinostart: Wann kommt One Piece Film Red in die Kinos?

Für alle Glücklichen, die in Japan die Kinosäle stürmen können, geht das neueste Abenteuer der Strohhut-Piratenbande bereits im August 2022 los, um genau zu sein am 06. August 2022. Dort erscheint das Werk unter dem Namen Wan Pisu Firumu Reddo. Die Tickets für den Premierentag sind bereits seit geraumer Zeit ausverkauft, was das hohe Interesse an dem Film widerspiegelt.

Normalerweise mussten sich Fans in Europa immer sehr stark gedulden, bis sie den neuesten Kinofilm zu One Piece auch in diesen Gefilden anschauen konnten, dieses Mal dauert es aber nicht einmal annähernd so lange. Tatsächlich dürft ihr euch darauf einstellen, Taniguchis Film ebenfalls in diesem Jahr bereits sehen zu können.

Der Crunshyroll Filmverleih hat jüngst angekündigt, dass der Kinofilm „One Piece: Red“ aus dem Hause Toei Animation im Oktober 2022 in Deutschland und Österreich sowohl in der japanischen Originalsprache mit Untertiteln als auch in der deutschen Synchronfassung in die Kinos kommen wird.

Handlung: Worum geht es in One Piece Film Red?

Obwohl lange Zeit wenig über die Handlung des Films bekannt war, häuften sich bereits wenige Tage nach der offiziellen Ankündigung die Gerüchte, wer in dem Film wie und warum was macht. Diese Spoiler wurden kurz vor Kinostart natürlich immer schlimmer und wir wollen sie euch hier ersparen, um euch das Kinoerlebnis nicht zu ruinieren.

Daher bleiben wir bei der offiziellen Plotbeschreibung, die zum Glück ziemlich wage ist. Diese berichtet uns davon, dass der große Piratenkaiser Rothaar Shanks, Ruffys Mäzen, eine Tochter hat, die Ruffy als Kind sogar schon kennenlernen durfte. Nun ist das Mädchen mittlerweile erwachsen und eine weltbekannte Diva.

Zu Beginn der Handlung von „One Piece Film Red“ tritt die junge Dame zum ersten Mal öffentlich auf und präsentiert dem Publikum ihre Stimme, die als nicht von dieser Welt beschrieben wird. Der Veranstaltungsort ist gefüllt mit Besucher*innen wie der Strohhutbande, anderen Piraten und sogar der Marine.

Fans aus der ganzen Welt sind gekommen, um die beliebte Sängerin zu feiern und ihr Stimme zu genießen. Doch als sich der Vorhang hebt, erfährt die ganze Welt die schockierende Enthüllung, dass es sich bei Uta um die Tochter eines der bekanntesten und gefürchtetsten Piraten aller Zeiten handelt.

Outfits: Welche Klamotten werden die Strohhüte in One Piece Film Red tragen?

Das Konzert von Uta findet auf der Konzertinsel Elegia statt, wo die Bande rund um Kapitän Monkey D. Ruffy in mindestens zwei verschiedenen Outfits zu sehen sein wird. Im Zuge des Jump Festa 2022, welches am 18. und 19. Dezember 2021 in Japan stattgefunden hat, wurden die ersten Outfits der Strohhutbande präsentiert, die so bezeichneten Festival Costumes.

Diese Kleidung wurde von Oda persönlich entworfen. Außerdem wurden bereits Skizzen zum zweiten Set veröffentlicht, den Battle Costumes. Diese wurden am 23. März 2022 auf Twitter veröffentlicht und sind koloriert auch auf Postern zu sehen, die der offizielle Twitter-Kanal beginnend mit dem 03. April 2022 täglich einzeln geteilt hat.

Auch andere Piraten wie Trafalgar Water D. Law, Bepo, Bartolomeo und einige Mitglieder der Big-Mom-Piratenbande werden in alternativen Outfits zu sehen sein, ebenso einige Mitglieder der Marine, darunter auch Corby und Helmeppo. Außerdem bekommen wir in „Red“ zum ersten Mal die Quallen-Piratenbande zu sehen.

Soundtrack: Welche Musik werden wir in One Piece Red zu hören bekommen?

Bei einem Film, der sich komplett um eine große Sängerin und ihr Konzert dreht, ist es nur natürlich, dass es einige mitreißende Songs zu hören gibt. Speziell für „One Piece Red“ wurden insgesamt sieben Lieder von renommierten Musikkünstler*innen komponiert. Die Songs werden zusammen in einem Album namens Utas Lieder veröffentlicht.

Das besagte Album erscheint in Japan planmäßig am 10. August 2022. In der deutschen Synchronfassung werden die Lieder im japanischen Originalton zu hören sein, ihr müsst euch also keine Sorgen machen, dass die Musikstücke bei uns in irgendeiner Form verschandelt werden. Folgend die Liste mit den Liedern aus dem Film:

Utas Gesang wird im Film übrigens von der japanischen Sängerin Ado übernommen, die 2020 mit ihrem Song Usseewa den Durchbruch geschafft hat. Das Lied stieg in den japanischen Charts direkt auf Platz 1 ein und das offizielle Musikvideo erreichte auf Youtube in nur 148 Tage über 100 Millionen Aufrufe.