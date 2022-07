Angehende Piratinnen und Piraten haben einen Grund zur Freude, denn was lange Zeit bloße Annahme und Hoffnung war, wurde durch Crunchyroll nun offiziell bestätigt: One Piece Film: Red kommt noch 2022 auch in die deutschen Kinos.

Während der 15. Filmableger bereits am 6. August in Japan startet, müssen sich Fans hierzulande ein kleines bisschen länger gedulden.

Hisst die Segel! One Piece Film: Red – Demnächst im Kino

Anbieter Crunchyroll verkündete, dass man den Vertrieb für das musikalische Abenteuer der Strohhutbande übernehmen und damit „One Piece Film: Red“ auch in die deutschen und österreichischen Lichtspielhäuser bringen wird.

Auf ein konkretes Datum wurde sich noch nicht festgelegt, doch dafür scheint der Zeitraum Oktober 2022 sicher.

Doppelt hält besser: O-Ton-Verfechter und Verfechterinnen dürfen sich auf eine untertitelte Version freuen, während Fans der deutschen Stimmen mit der synchronisierten Fassung auf ihre Kosten kommen.

Auf der gleichnamigen Streaming-Plattform bietet Crunchyroll die über 1.000 Episoden der laufenden Piratensaga zum Abruf an. Ob sich das Leinwandabenteuer im Anschluss auch in den Katalog einreihen wird, ist noch nicht bekannt. Doch Chefredakteurin von Crunchyroll Deutschland, Melanie Höpfler, verspricht bald weitere Details.

Solltet ihr noch nicht dazu gekommen sein, euch einen Eindruck von Protagonistin Uta und ihrer Schlüsselrolle in „One Piece Film: Red“ zu verschaffen, werft gerne einen Blick in den jüngsten Trailer.

Zudem gibt’s hier noch was auf die Ohren. Mit dem Titelsong „Ein neues Zeitalter“ gibt Sängerin Ado, die Uta ihre Gesangsstimme leiht, einen akustischen Vorgeschmack.

Doch vielleicht gehört ihr zu der Kategorie Mensch, die sich davor scheut, sich diesem Walfisch von Anime-Epos zu stellen? Dann kann euch vielleicht Sven mit drei guten Gründen überzeugen. Und unter uns: Schummeln ist erlaubt. In diesem Artikel erklärt euch Ben, welche Filler-Folgen ihr getrost überspringen könnt.

