Es liegen ereignisreiche Monate vor One Piece-Fans, denn dieses Jahr stehen noch große Dinge bevor. Der Manga feiert seinen 25. Geburtstag, ein neues Videospiel ist in Arbeit und mit One Piece Film Red erscheint natürlich auch noch ein brandneuer Anime-Kinofilm, der sich in einem frischen Trailer zeigt.

Video enthüllt Utas Verbindung zu Ruffy

Das Video zeigt verschiedene neue Szenen aus dem Leinwand-Abenteuer und gewährt uns einen Einblick in Utas Kindheit. Sie ist ein neuer Charakter, der eigens für One Piece Film Red geschaffen wurde. Doch sie ist nicht irgendeine Figur, sondern tatsächlich die Tochter des Roten Shanks! Ein Umstand, der viele Fans komplett überrascht hat, nur Ruffy scheint diese Meldung nicht zu überrumpeln.

Den Grund dafür erfahren wir im neuen Trailer, denn dieser gewährt uns einen kleinen Einblick in Utas Vergangenheit. Nachdem seine Freunde ihn ungläubig fragen, woher Ruffy einen solchen Superstar kennen würde, verrät er ihnen den Namen ihres Vaters. Kurz darauf sehen wir eine kurze Rückblende, in der Ruffy und Uta als Kinder zu sehen sind. Sie kennen sich dementsprechend bereits seit vielen Jahren.

Utas Herkunft dürfte in „One Piece Film Red“ somit für allerlei Wirbel sorgen, denn aufgrund ihrer besonderen Stimme, die die Welt verändern können soll, wird sie von verschiedenen Gruppierungen ins Visier genommen. Selbstverständlich können Ruffy und seine Crew dabei nicht tatenlos zusehen und wollen sie beschützen. Auch Shanks dürfte deshalb früher oder später vermutlich auf den Plan treten.

Passend dazu verkündeten die Verantwortlichen des Anime-Films ebenfalls die Synchronsprecherinnen von Uta. Richtig gelesen, Sprecherinnen, denn tatsächlich werden zwei Damen der jungen Hauptfigur ihre Stimmen leihen. Kaori Nazuka („My Hero Academia“) wird den Charakter in den normalen Dialogen vertonen, während J-Pop-Sängerin Ado die Gesangsparts übernimmt (via Siliconera).

Des Weiteren wurde noch ein neues Poster zu „One Piece Film Red“ veröffentlicht, das von Mangaka Eiichiro Oda persönlich angefertigt wurde. Dieser wird sich bald übrigens eine vierwöchige Pause gönnen, um sich unter anderem um die Ausarbeitung des finalen Arcs des Piraten-Epos kümmern zu können.

„One Piece Film Red“ startet am 6. August 2022 in den japanischen Kinos. Ein deutscher Kinostart ist gegenwärtig noch nicht bekannt.