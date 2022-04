©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

©1999 Toei Animation Co., Ltd. ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Dieses Jahr kommen One Piece-Fans voll auf ihre Kosten: Im Manga überschlagen sich aktuell die Ereignisse, die Dreharbeiten für die Netflix-Serie laufen und in gut vier Monaten startet mit One Piece Film Red der neueste Anime-Kinofilm des Piraten-Epos in Japan. Letzterer zeigt sich nun in einem frischen Teaser Trailer, der uns eine immens wichtige Figur vorstellt.

Das Geheimnis um Utas Identität wird gelüftet

Auf dem ersten Poster zum Film war ein neuer weiblicher Charakter zu sehen, der im Film eine prominente Rolle einnehmen soll. Hierbei handelt es sich um Uta, die auch im just erwähnten Video auftaucht. Wie sich herausstellt, ist sie die Tochter des Roten Shanks, Ruffys großem Vorbild! Über den Piraten-Kaisers wissen wir bisher noch erstaunlich wenig, weshalb dies eine gewaltige Offenbarung ist. Zum Vater-Tochter-Gespann wurden zudem auf Twitter neue Skizzen veröffentlicht.

Wie der Teaser Trailer zeigt, soll Utas Stimme die Macht besitzen, die ganze Welt verändern zu können. Weitere Informationen liefert uns das neue Video noch nicht, doch wenn es um Shanks und dessen Familie geht, kann Ruffy natürlich nicht Däumchen drehen. Noch behalten die Verantwortlichen des Anime-Kinofilms jedoch für sich, wie Uta auf die Strohhut-Bande treffen wird.

Zudem dürfen sich „One Piece“-Fans auf die Auftritte weiterer bekannter Charaktere freuen. Das Video zu „Film Red“ zeigt bereits kurze Ausschnitte mit Marine-Großadmiral Akainu, Coby und Helmeppo, Law und Bepo sowie Bartolomeo. Es scheint also ein Wiedersehen mit vielen bekannten Figuren zu geben. Zudem ist ein neuer Charakter namens Gordon zu sehen, der der Antagonist des Werks sein könnte.

„One Piece Film Red“ entsteht im Studio Toei Animation unter der Regie von Gorō Taniguchi („Code Geass Lelouch of the Re;surrection“). Das Drehbuch stammt von Tsutomu Kuroiwa („One Piece Film Gold“) und Masayuki Sato („One Piece Film Z“) ist für das Charakterdesign verantwortlich. Mangaka Eiichiro Oda schrieb derweil die Geschichte des Kinofilms und betreut die Produktion als General Producer.

In den japanischen Kinos wird „One Piece Film Red“ am 6. August 2022 starten. Ob der Anime-Film zeitnah auch seinen Weg in deutsche Lichtspielhäuser finden wird, ist gegenwärtig noch unbekannt.