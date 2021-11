Mehr als vier Jahre sind inzwischen vergangen, seit eine Live-Action-Adaption des Manga- und Anime-Hits One Piece angekündigt wurde. Nach diversen Verzögerungen und kleineren Updates, die 1. Episode der Serie scheint inzwischen einen Regisseur gefunden zu haben, gab es heute endlich von vielen Fans lange herbeigesehnte Neuigkeiten zur Produktion, denn VoD-Anbieter Netflix hat die Hauptdarsteller der kommenden Serie offiziell enthüllt.

One Piece: Netflix stellt die Strohhut-Piratenbande offiziell vor

Das Rätselraten hat ein Ende: Die Rolle des Hauptcharakters Monkey D. Ruffy konnte sich Iñaki Godoy („Wer hat Sarah ermordet?“) sichern. Der Part des Piratenjägers Lorenor Zorro ging derweil an Mackenyu („Rurouni Kenshin: The Final“), während Schauspielerin Emily Rudd („The Romanoffs“) die Diebin Nami verkörpern wird. Des Weiteren wurden ebenfalls Jacob Gibson („Greenleaf“) als Lügenbaron Lysop sowie Taz Skylar („Boiling Point“) als Koch Sanji bestätigt.

Es scheint so, als hätten sich die Verantwortlichen von Netflix und den Tomorrow Studios an Aussagen von „One Piece“-Schöpfer Eiichiro Oda orientiert. Vor sechs Jahren verriet dieser, aus welchen realen Ländern die Strohhut-Piraten stammen würden. Ruffy wäre beispielsweise Brasilianer, Zorro Japaner und Nami Schwedin. Die Mannschaft hätte ihre Wurzeln also, wie auch in der Manga-Geschichte, in verschiedenen Ländern der Welt.

Eiichiro Oda hat sich ebenfalls in einer kleinen Nachricht zu diesem besonderen Anlass geäußert. Darin versichert er, die Macher hätten seit der Ankündigung des Projekts „stetig Fortschritte“ erzielt, wobei er auf die Schwierigkeiten verweist, die entstehen, wenn Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen an einer so großen Produktion arbeiten würden. Scherzhaft schreibt er, der Cast habe nun enthüllt werden müssen, da es sonst einen Leak gegeben hätte.

Laut Oda habe es zahlreiche Diskussionen gegeben, ehe sich die Macher der Netflix-Serie auf diese fünf Darsteller einigen konnten, doch nun sind sie diejenigen, „die unsere Strohhut-Piraten sein werden!“. Abschließend erklärt der Mangaka, es würde noch immer viel Arbeit anstehen, doch er und seine Kollegen seien davon überzeugt, eine Serie abliefern zu können, „die von allen überall auf der Welt genossen werden“ könne.

Die 1. Staffel der Live-Action-Serie wird den East Blue-Arc adaptieren und voraussichtlich 10 Episoden umfassen. Die Produktion ist ein Gemeinschaftsprojekt von Netflix, den Tomorrow Studios und dem Shueisha-Verlag. Marty Adelstein („Prison Break“) und Eiichiro Oda begleiten die Serie als Executive Producer. Matt Owens („Marvel’s Luke Cage“) und Steven Maeda („Lost“) schreiben die Drehbücher für das Fantasy-Abenteuer.

© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Gegenwärtig hat „One Piece“ noch keinen Starttermin bei Netflix.