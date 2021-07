Seit mittlerweile 24 Jahren erleben Ruffy und seine Freunde in One Piece auf der Suche nach dem größten Piratenschatz aller Zeiten aufregende Abenteuer. Dieses Jahr wird in Japan bereits der 100. Sammelband der Manga-Reihe im Handel erscheinen und zu diesem sehr besonderen Anlass reisen unsere Helden sogar ins Weltall!

One Piece: Die Strohhut-Piraten fliegen für den 100. Manga-Band ins All

Das Hauptereignis zum bevorstehenden Jubiläum ist, wie unter anderem Crunchyroll berichtet, das „KIBO DISCOVER PROJECT“, eine große Kooperation mit der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). Diese arbeitet hierfür mit Bascule, einer Firma, die für die Weiterentwicklung der KIBO-Raumstation verantwortlich ist, und dem Shueisha-Verlag („One Piece“-Manga) zusammen.

Gemeinsam haben diese drei Parteien das just erwähnte „KIBO DISCOVER PROJECT“ ins Leben gerufen, „um der Welt Hoffnung zu geben.“ Die erste Phase des Projekts beginnt am 2. August 2021. Hierbei wird es sich um ein spezielles Programm zur Beobachtung der Internationalen Raumstation (ISS) in Verbindung mit dem visuellen Prognosedienst der ISS unter dem Motto #KIBO wo Miyou (Schauen wir nach KIBO) handeln.

Im Rahmen des Projekts wird es des Weiteren auch eine besondere „One Piece“-Version geben, die über die oben verlinkte Website des KIBO-Programms angesehen werden kann. Mithilfe eines AR-Guides (Augmented Reality/Erweiterte Realität) wird es möglich sein, die Position der ISS über ein Smartphone in Echtzeit zu verfolgen.

Offizielles Visual zur Aktion © Eiichiro Oda/SHUEISHA] © JAXA © KIBO Space Broadcasting Station

Dabei können Fans dann die Geschichte eines Weltraumabenteuers der Strohhutpiraten zur ISS mit ansehen, bei dem sie sich auf der Suche nach dem „großen Schatz des Universums“ befinden. Anschließend beginnt die zweite Phase des Projekts, bei dem JAXA-Astronaut Akihiko Hoside eine wichtige Rolle spielt.

Dieser befindet sich derzeit als Kapitän an Bord der ISS und wird am 3. September 2021, also an dem Tag, an dem in Japan der 100. Manga-Band veröffentlicht wird, einen Weltraumspaziergang unternehmen, der live auf YouTube und Twitter verfolgt werden können wird. Darüber hinaus sind anlässlich des bevorstehenden Jubiläums des „One Piece“-Manga noch weitere Aktionen geplant.

Das „KIBO wo Miyou“-Programm in der „One Piece“-Version © Eiichiro Oda/SHUEISHA] © JAXA © KIBO Space Broadcasting Station

Hierzu zählen ein Crossover mit dem „Wo ist Waldo?“-Franchise, verschiedene Interviews mit Synchronsprechern der Anime-TV-Serie, die Veröffentlichung des 3. Kapitels des Spin-off-Manga „Shokugeki no Sanji“ sowie ein zeitlich limitierter kostenloser Release der ersten 90 Bände des Piraten-Epos. Hierzulande veröffentlichte der Carlsen Verlag bereits 97 Bände des „One Piece“-Manga.