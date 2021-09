© 1999 Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Bereits seit geraumer Zeit arbeitet VoD-Anbieter Netflix bekanntlich an einer Live-Action-Adaption des Anime-Epos One Piece. Nachdem es, auch aufgrund Pandemie-bedingter Verzögerungen, zuletzt ruhiger um die Produktion geworden war, kommen nun langsam neue Details ans Licht. Wie Murphys Multiverse (via Comic Book) erfahren haben möchte, wurde inzwischen ein Regisseur für die erste Episode der Fantasy-Serie gefunden.

One Piece: Marvel-Regisseur soll Ruffy & Co. inszenieren

Hierbei soll es sich um Marc Jobst handeln. In den vergangenen Jahren arbeitete er bereits mehrfach mit Netflix zusammen und inszenierte für das Unternehmen beispielsweise Episoden von „Marvel’s Daredevil“, „Marvel’s The Punisher“ sowie „The Witcher“ und zuletzt „Jupiter’s Legacy“. Eine offizielle Bestätigung steht aktuell noch aus.

Bereits 2017, als bekannt wurde, dass sich diese „One Piece“-Adaption in Entwicklung befindet, verriet Serienschöpfer Eiichiro Oda, er habe bereits diverse Angebote erhalten, die Reihe in Live-Action umzusetzen (via Variety). Doch erst als die Tomorrow Studios („Snowpiercer“) auf ihn zukamen, habe er diesbezüglich ein gutes Gefühl gehabt. Für ihn sei es besonders wichtig gewesen, dass die Macher der Vorlage treubleiben würden, um die Fans nicht zu enttäuschen.

Netflix‘ „One Piece“-Adaption wird von Marty Adelstein („Prison Break“) als Executive Producer beaufsichtigt. Darüber hinaus fungieren in dieser Position ebenfalls Eiichiro Oda persönlich sowie der Shueisha-Verlag, der die Manga-Reihe in Japan veröffentlicht. Für die Tomorrow Studios begleitet zudem Becky Clements („Cowboy Bebop“) das Projekt. Als Drehbuchautoren sind derweil Matt Owens („Marvel’s Luke Cage“) und Steven Maeda („Lost“) involviert.

Die 1. Staffel der Live-Action-Serie wird den East Blue-Arc adaptieren, in dessen Verlauf Protagonist Monkey D. Ruffy, dessen Traum es ist, der König der Piraten zu werden, seine ersten Crewmitglieder anheuert. Ob dieser Teil der Vorlage komplett verfilmt werden wird, steht derweil noch nicht fest. Darüber hinaus ist ebenfalls noch unklar, welche Schauspieler die Strohhut-Piraten verkörpern werden und wann „One Piece“ bei Netflix starten wird.