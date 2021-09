One Piece Realfilm-Serie: Skript ist fertig, aber was ist Romance Dawn?

One Piece, das Manga- und Anime-Abenteuer um die chaotische Piratenbande wird fortan in neuen Gewässern segeln. Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass das Popkulturphänomen von Eiichiro Oda für Netflix eine Realfilm-Adaption erhält. Und nun wissen wir, dass das Skript fertig ist.

Via Netflix Geeked wurde ein Bild des Skripts geteilt, es ist die 1. Episode von „One Piece“.

Allzu viel erkennen wir jedoch noch nicht. Auf der Vorderseite ist lediglich der Name der Episode vermerkt: „Romance Dawn“, und außerdem sind die Namen der Produzenten Matt Owens („Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“) und Steven Maeda („Lost“) vermerkt – wie die obligatorische Erwähnung von Eiichiro Oda.

One Piece Episode 1: Romance Dawn

Dabei ist der Name der ersten Episode ein ziemlich alter Strohhut im „One Piece“-Universum. Es handelt sich hierbei um zwei Kurzgeschichten, die auf den Manga basieren.

„Romance Dawn 1“ ist so etwas wie eine Vorgeschichte, in der sich Monkey D. Ruffy noch ohne Crew auf einem Boot durchschlägt. Auf einer Insel trifft er auf Silk, die sich gegen angreifende Piraten, einer Morgania-Bande zur Wehr setzt.

Wir lernen in diese Kurzgeschichte viel über die Motive von Ruffy, der im Gegensatz zu anderen Piraten nicht plündern und brandschatzen möchte, sondern ein „Peacemain“ werden will. Es gelingt ihm schließlich, den Gegenspieler Gally auszustechen und er kann seine Reise fortsetzen.

Später wurde die Geschichte dann (in 2008) verfilmt. Im Anime hat er allerdings bereits die Thriller Bark verlassen, die Story setzt also sehr viel später im Zeitstrahl an. Seine Crew wurde dazugeschrieben, aber inhaltlich hat sich ansonsten nichts verändert.

Und in der zweite Kurzgeschichte „Romance Dawn 2“ geht es um einen Schurken namens Spiel, der Sechseckige. Ruffy wird von ihm gefangengenommen, als plötzlich ein Pandavogel (seltener Roc) namens Ballon auf das Schiff stürzt. Ruffy erfährt, dass der Vogel so wichtig für die Mitinsassin Ann ist wie für ihn sein eigener Strohhut, den er in diesem Manga von seinem Großvater und nicht vom Roten Shanks erhielt. Da fackelt er natürlich nicht lang und hilft ihr, Spiel zu bekämpfen.

Doch der Name ist tief verwurzelt in der Geschichte des Anime. Der allererste Story-Arc des Anime wird ebenfalls so betitelt, es ist der „Romance Dawn Arc“, ein Teil der East Blue Saga, die in der 1. Staffel der Live-Action-Serie zu sehen sein wird. Im Anime nimmt hier alles seinen Anfang und es wird spannend zu sehen, welche Teilstücke so im Detail übernommen werden.

One Piece: 10 Fakten über Schöpfer Eiichiro Oda, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

Abseits dessen ist weiterhin unbekannt, welche Schauspieler*innen Tomorrow Studios für diese Serie verpflichtet hat. Gedreht wird Kapstadt, Afrika und die 1. Staffel soll zehn Episoden bekommen.