© 1999 Toei Animation Co., Ltd. © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Seit fast 25 Jahren verfolgen Millionen Fans weltweit die spannenden Abenteuer von Ruffy und seinen Freunden im One Piece-Manga. Nach den jüngsten Ereignissen im Wano Kuni-Arc biegt das Piraten-Epos allmählich auf die Zielgeraden ein und dafür wird die Reihe bald für vier Wochen pausieren.

Pause soll für Vorbereitung aufs Finale genutzt werden

Das verkündete der Schöpfer der Reihe, Eiichiro Oda, gestern persönlich mit einer ausführlichen Nachricht, die auf dem offiziellen Twitter-Account des Franchise geteilt wurde. Ins Englische übersetzt wurde der Text von der One Piece-Fan-Seite The Library of Ohara. Darin sagt er, es werden zunächst noch zwei weitere „One Piece“-Kapitel erscheinen, doch danach werde der Manga pausieren. Erst am 25. Juli 2022 wird die Geschichte mit der Veröffentlichung von Kapitel 1054 fortgesetzt.

Die Gründe für diese Entscheidung sind ziemlich vielfältig, denn Oda spricht in seiner Nachricht von einem mit diversen Events vollgepackten Sommer, der dieses Jahr bevorstünde. Dabei verweist er vor allem auf das 25. Jubiläum der Manga-Reihe im Juli sowie den Start des neuen Anime-Kinofilms One Piece Film Red, der Anfang August in den japanischen Lichtspielhäusern anlaufen wird.

Darüber hinaus plant Oda während der vierwöchigen Pause einen Besuch in Südafrika, um sich ein Bild von den Dreharbeiten der kommenden One Piece-Live-Action-Serie von Netflix zu machen. Ursprünglich sei eine Reise nach Südafrika bereits für einen früheren Zeitpunkt geplant gewesen, allerdings musste diese aufgrund der Corona-Pandemie letztendlich wieder abgesagt werden.

Der vermutlich wichtigste Grund für die Manga-Pause dürfte jedoch die zusätzliche Zeit sein, die der Mangaka auf die Ausarbeitung des finalen Handlungsstrangs des Piraten-Abenteuers verwenden möchte. Genauer möchte er seine bisherigen Pläne nochmal überarbeiten und straffen. Deshalb bittet er die Fans um eine Verschnaufpause, damit er sich voll und ganz darauf konzentrieren könne.

Nach der Pause wartet eine ereignisreiche „One Piece"-Zeit auf uns

Des Weiteren deutet Oda bereits an, dass sich die wartenden Fans auf noch mehr große Dinge in der nahen Zukunft freuen dürfen. Für das Ende seines Urlaubs sei beispielsweise „ein rasendes One Piece-Festival“ geplant. Was genau dort gezeigt werden wird, verriet der Manga-Zeichner allerdings nicht.

Das 1052. „One Piece“-Kapitel könnt ihr ab diesem Sonntag, dem 12. Juni 2022, um 17 Uhr bei MANGA Plus lesen.