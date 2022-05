One Piece Odyssey: Neue Screenshots und erste Details zum Kampfsystem

Obwohl es zu One Piece Odyssey, dem neuesten Videospiel, das in der von Eiichiro Oda kreierten Welt spielt, noch keinen offiziellen Releasetermin gibt, ist der Hype unter Fans des Piratenepos bereits relativ hoch und Neuigkeiten zu dem RPG werden entsprechend mit großem Interesse verfolgt. Vor allen Dingen dann, wenn es wirklich etwas Spannendes zu erfahren gibt.

Wie in diesem Fall. Schließlich wurde die offizielle Homepgae zu dem Titel, der irgendwann in diesem Jahr erscheinen soll, jüngst auf den neuesten Stand gebracht, was im Klartext bedeutet, dass es nun eine ganze Wagenladung an neuen Screenshots zu dem Videospiel gibt und obendrauf noch ein paar Hinweise zu dem Kampfsystem.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

One Piece Odyssey: Erste Infos zum Kampfsystem

Was wir bereits wussten, ist, dass das neue Spiel aus dem One-Piece-Universum auf einer abgelegenen Insel spielt, wo die Strohhut-Piratenbande nach einem schrecklichen Unwetter gestrandet ist. Hier gibt es verrückte Tiere, gefährliche Vegetation, von Eiichiro Oda höchstpersönlich entworfene Charaktere und jede Menge Rätsel.

Nun konnten wir zusätzlich in Erfahrung bringen, dass Spieler*innen zwei verschiedene Spielmodi nutzen werden, um diese geheimnisvolle Insel zu erkunden. Zum einen wird es den Adventure-Modus geben, in welchem ihr mysteriöse Orte erkundet, knifflige Rätsel löst und mit den Bewohnern dieses tückischen Paradieses sprecht.

One Piece: Lorenor Zorro – Alle 5 Schwerter des Piratenjägers, ihre Geschichte und ihr Rang

Zum anderen gibt es den rundenbasierten Kampfmodus, in welchem ihr die einzigartigen Fähigkeiten der Strohhüte nutzt, um gefährliche Gegner zu besiegen. Dafür stehen aus den Anime und Manga bekannte Attacken und Fähigkeiten zur Verfügung, wie beispielsweise Ruffys Gum-Gum-Frucht oder auch Frankys Cyborgimplantate.

Laut der offiziellen Beschreibung handelt es sich bei den Kämpfen um ein klassisches auf Befehlen aufgebautes System, bei dem jedes Mitglied der Bande eine einzigartige Rolle inne hat. Wer die Angriffsreichweite der spielbaren Charaktere vor dem Kampf korrekt einstellt, kann das Maximale aus seinen Kämpfer*innen herausholen.

Außerdem soll es bei manchen Auseinandersetzungen höchst dramatische Ereignisse geben, die zu großen Boni führen. Zusätzlich, sofern gewisse Bedingungen erfüllt wurden, können die Strohhüte ihre Attacken auch kombinieren und besondere Angriffe vom Stapel lassen, die extremen Schaden beim Gegner anrichten.

One Piece Filler-List: Alle Episoden zum getrost Überspringen

One Piece Odyssey: Neue Screenshots veröffentlicht

Neben diesen neuen Informationen zu den Kämpfen wurden auf der offiziellen Homepage auch ein paar neue Screenshots veröffentlicht, auf denen ihr etwas mehr von der ominösen Insel zu sehen bekommt, zudem erhaltet ihr so erste Eindrücke von dem eben vorgestellten Kampfsystem und könnt einen Blick auf zwei völlig neue Charaktere werfen.

Dabei handelt es sich zum einen um die junge Dame Lim, ein mysteriöses Mädchen, das auf der Insel lebt und Piraten verabscheut. Und dann wäre da noch Adio, ein Schiffbrüchiger, der ebenfalls auf der Insel lebt und Ruffy und Co. als Reiseführer zur Verfügung steht. Und in unserer News von Anfang Mai 2022 findet ihr noch weitere Screenshots zu „One Piece Odyssey”.

Lowcostcosplay feat. One Piece: Das etwas andere Yamato-Cosplay für den kleinen Geldbeutel

Das Spiel hat wie bereits erwähnt noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin, soll laut ersten Ankündigungen aber noch in diesem Jahr für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S und PC (Steam) erscheinen. Sobald es neue Informationen zu dem Thema gibt, lassen wir es euch natürlich sofort wissen.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.

©Bandai Namco.