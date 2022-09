Mit Atlas Fallen arbeitet das deutsche Entwicklerstudio Deck13 („The Surge“) aktuell an einem neuen Action-RPG, das 2023 erscheinen soll. Auf der gamescom 2022 hatten wir die Gelegenheit, uns eine ausführliche Präsentation des erst während der ONL angekündigten Titels anzusehen. Besonders angetan hat uns dabei das Kampfsystem. Wir verraten euch, warum dieses ein Highlight zu werden verspricht!

Das Kampfsystem wird das Herzstück des Spiels

Nach einer kurzen Einführung in die Story des Titels bekamen wir einen Einblick ins Gameplay gewährt und schnell wurde klar: Das Kampfsystem scheint das Herzstück des Action-RPGs zu werden. Dank eines speziellen Artefakts, das ihr zu Beginn des Abenteuer findet, erhält eure Spielfigur eine besondere Fähigkeit: Fortan kann sie Sand manipulieren und daraus Waffen erschaffen.

Diese Kraft werdet ihr auch bitter nötig haben, denn euch erwartet natürlich kein gemütlicher Spaziergang durch die Spielwelt Atlas, sondern eine durchaus gefährliche Reise. Allerlei mächtige Götter und gefräßige Monster warten nur darauf, euch zu erledigen. Doch mit euren Sandkräften könnt ihr sie in ihre Schranken weisen!

Da die Waffen aus Sand bestehen und das auch bei vielen Gegnern der Fall zu sein scheint, versprüht „Atlas Fallen“ eine ganz besondere Atmosphäre, die wir so noch in keinem anderen Game dieser Art gesehen haben. Die Darstellung des Sandes ist hervorragend gelungen und lässt darauf hoffen, dass uns im fertigen Spiel einige wirklich beeindruckende Set-Pieces und Bosskämpfe erwarten werden.

Auf den ersten Blick wirkt das Move-Repertoire eures Charakters zwar wenig aufregend, doch lasst euch davon nicht täuschen. Ihr könnt zwischen drei verschiedenen Waffen frei wechseln, die sich teils mehr für den Kampf gegen einzelne Feinde oder Gegnergruppen eignen: Es gibt einen Schwert/Peitsche-Hybrid, einen Hammer sowie eine Art XXL-Handschuh – letzterer wird für 1 vs. 1-Fights empfohlen.

Das wiederum bietet euch allerlei Spielraum für einige spektakuläre Kombos. Zudem gibt es bekannte Aktionen wie Ausweichschritte, Blocks und Konter, die ein präzises Timing erfordern, um den Flow während der Scharmützel aufrecht zu erhalten.

Das Schwert fungiert gleichzeitig als Peitsche © Deck13/Focus Entertainment

Apropos Flow: Dieser war in der Gameplay-Präsentation definitiv vorhanden. Die Kämpfe am Boden erinnerten beinahe schon an einen Tanz, so geschmeidig und zugleich wuchtig wirkten die Attacken. „Am Boden“ betonen wir deshalb, da Deck13 einen großen Schwerpunkt auf den Luftkampf legen.

Luftkampf als Königsdisziplin

Der Kampf in der Luft ist für viele Games dieser Art gewissermaßen die Königsdisziplin. Wahre Meisterspieler können in Devil May Cry 5 beispielsweise ganze Dämonenhorden weit über der Erde auseinandernehmen, ohne jemals den Grund berühren zu müssen. Das erfordert nicht nur sehr viel Können und Übung, sondern natürlich auch ein entsprechend ausgefeiltes Kampfsystem.

Genau hier soll „Atlas Fallen“ abliefern und Spieler*innen vielfältige Möglichkeiten an die Hand geben. Wie uns während der Präsentation auf Nachfrage versichert wurde, sollen erfahrene Spieler*innen viele Schlagabtausche in luftiger Höhe austragen können. Als Inspiration dienten dem Team hierbei Genre-Schwergewichte wie „Devil May Cry“ oder auch das Action-RPG „NieR: Automata“.

Der Luftkampf wird in „Atlas Fallen“ eine große Rolle spielen © Deck13/Focus Entertainment

Ein Umstand, der direkt ersichtlich wurde, denn wie Dante und 2B konnte sich der Abenteurer geschwind durch die Lüfte bewegen und dort mit kraftvollen Attacken die Monster zerschmettern. Es wurde jedoch im direkten Anschluss darauf hingewiesen, dass wir es bei Capcoms Dämonen-Schnetzelei mit einem AAA-Game zu tun hätten, während „Atlas Fallen“ wohl eher ein AA+-Titel wird.

Das könnte natürlich eine durchaus realistische Selbsteinschätzung sein, dennoch hatten wir nach der Präsentation nicht das Gefühl, dass Deck13 unbedingt tiefstapeln müsste. Die uns gezeigten Kämpfe wirkten bereits schön dynamisch, mit einem kraftvollen Trefferfeedback und spannenden Kombo-Möglichkeiten. Alle Bausteine für ein sehr gutes Kampfsystem sind vorhanden!

Darüber hinaus konnte das Studio in den vergangenen Jahren schon mehrfach beweisen, zum Beispiel mit „Lords of the Fallen“ oder auch „The Surge“, dass sie packende und zugleich fordernde Kämpfe auf den Bildschirm zaubern können. Deshalb sind wir diesbezüglich schon jetzt guter Dinge.

Insgesamt hinterließ uns die „Atlas Fallen“-Präsentation mit einem guten Gefühl und der großen Zuversicht: Das Kampfsystem kann ein echtes Highlight werden! Es wirkt so, als würde Deck13 gekonnt auf den Erfahrungen der letzten Jahre aufbauen und sich nun mit dem Luftkampf in neue Höhen vorwagen. Dieser sah bereits wirklich toll aus, weshalb wir äußerst gespannt auf das Action-RPG sind.

„Atlas Fallen“ erscheint 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.