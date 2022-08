Atlas Fallen: Neues Action-RPG mit Fantasy-Elementen von Deck 13 kommt 2023

Während der Opening Night Live der gamescom 2022 gab es allerlei Gaming-Schätze zu sehen. Unzählige Publisher und Entwicklerstudios präsentierten ihre neusten Kunstwerke im Rahmen der Eröffnungsfeier der gamescom.

Und darunter befand sich der Publisher Focus Entertainment, die sogleich mehrere Titel aus dem Hut gezaubert haben. So entwickelt Deck 13 Interactive aktuell ein neues Action-RPG mit Fantasy-Anleihen, das für die Next-Gen-Konsolen geplant ist. Aber worum geht es in Atlas Fallen?

Atlas Fallen von Deck 13

In „Atlas Fallen“ streifen wir durch eine halboffene Welt (keine vollständige Open World), in der wir uralten Geheimnissen auf den Grund gehen müssen. Der Trailer enthüllt eine zerstörte und von Sand bedeckte Welt, die ein wenig an Dune erinnert.

Im Fokus der Erzählung befinden sich zwei Helden, die gegen magische Kreaturen kämpfen. Der Sand spielt eine besondere Rolle in „Atlas Fallen“, denn mit ihm können unsere Helden sogar ihre Waffen formen, um sich vor den blutrünstigen Kreaturen zu schützen.

Es gilt, unzählige Rätsel zu lösen und Fragmente aus der vergangenen Welt zu erforschen. Es ist die Rede von einer neuen Zeit der Menschheit.

Das actionreiche Gameplay soll durch Kräfte und Fähigkeiten abgerundet werden, während die Essenzen der gefallenen Feinde dazu dienen, einen „eigenen Spielstil zu entwickeln“.

Hierbei handelt es sich nicht um reines Singleplayer-Storyspiel. Der Titel kann nämlich wahlweise alleine oder im Koop gespielt werden. Ihr entscheidet, was für euch in Frage kommt.

„Atlas Fallen“ erscheint 2023 für die PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC.