Aliens: Dark Descent erscheint schon in einigen Wochen und jetzt gibt es einen neuen, ausführlichen Gameplay-Trailer. Der verschafft einen sehr guten Überblick über die vielen Features und Möglichkeiten des Spiels, wie „Aliens: Dark Descent“ in Aktion aussieht und wie die Systeme ineinander greifen.

Seht euch den Gameplay-Trailer zu Aliens: Dark Descent an

Worum geht’s? „Aliens: Dark Descent“ wird am 20. Juni für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X und den PC veröffentlicht. Das Echtzeitstrategie-Spiel wirft euch und einen kleinen Squad in unwirtliche Umgebungen, wo ihr es mit den berühmt-berüchtigten Xenomorph-Aliens zu tun bekommt.

So sieht das aus: Ein frisch veröffentlichter Gameplay-Überblick geht jetzt endlich etwas mehr ins Detail, nachdem „Aliens: Dark Descent“ beim Summer Game Fest 2022 mit einem Reveal-Trailer angekündigt wurde.

Seht euch den Trailer an:

Wie spielt sich das? „Aliens: Dark Descent“ setzt in seiner Singleplayer-Kampagne auf Taktik, Echtzeitstrategie, Action und Slow-Motion. Ihr müsst in Windeseile Entscheidungen treffen, könnt aber zur Not auch die Zeit verlangsamen. So soll sich der Titel an Hartgesottene und weniger Erfahrene richten.

Eure Soldat*innen können dauerhaft das Zeitliche segnen oder am Stress zugrunde gehen, darum müsst ihr gut auf sie aufpassen. Das kann auch mal den taktischen Rückzug bedeuten, um später besser ausgerüstet zurück zu kehren. Ihr dürft eure Squad-Mitglieder befördern, wodurch sie noch mehr Möglichkeiten und Ausrüstung freischalten.

Das steckt sonst noch drin: Zwischen den Missionen kehrt ihr in euren Raumschiff-Hub namens Potago zurück. Dort könnt ihr zum Beispiel neue Technik für eure insgesamt 5 Marines-Klassen entwickeln – wie Flammenwerfer, Geschütztürme und vieles mehr.

Wie gefällt euch der neue Overview-Gameplay-Trailer zu Aliens: Dark Descent? Habt ihr Lust auf diese ungewöhnliche Herangehensweise an die Marke? Was erhofft ihr euch vom Spiel? Schreibt es uns in die Kommentare.