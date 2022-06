Aliens: Dark Descent verspricht xenomorphe Alpträume und neue Ansätze

Im Rahmen des Summer Game Fest 2022 wurde ein neues Spiel zum Alien-Franchise angekündigt. Dieses Mal geht es mit Aliens: Dark Descent in ein Singleplayer-Actionspiel, das den Fokus aus Squad-Gameplay setzt.

Das Spiel wird von Tindalos Interactive und Focus Entertainment in Zusammenarbeit mit 20th Century Studio und Disney produziert. Wir haben euch nachfolgend den Trailer zur Ankündigung eingebunden, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt.

Was ist Aliens: Dark Descent?

„Aliens: Dark Descent“ verschifft uns in eine Zukunft, in der wir wahrlich nicht landen wollen. Es gilt, einen Ausbruch auf dem Planeten Lethe zu verhindern – oder ihn nach dem Ausbruch einzudämmen – wie ihr es sehen möchtet. Es ist eine Erkundungsmission, bei der ein Übel zum anderen führt, und wir befinden uns mittendrin.

Das Bemerkenswerte an dem Spiel ist das Commando-Feature, denn wir sind als Squad-Leader für unsere Truppe verantwortlich. Wir befehligen einen Trupp Marines und zwar in Echtzeitkämpfen.

Es gilt also, sich den Fachuggern, Xenomorphs, Praetorianern, Alien-Königinnen und Kräften der Weyland-Yutani Corporation zu stellen. Obendrein gibt es sogar noch ein Wesen im Trailer zu sehen, das wohl neu im Franchise zu sein scheint?

Um das Ziel zu erreichen, gilt es weite Areale einzunehmen. Heißt, alle Feinde in diesen Sektoren auszuschalten. Dabei kommt es auf die Taktik an, die wir mit unserem Squad austüfteln. In der Pressemitteilung heißt es:

„Nehmt hochriskante Aufträge in heimtückischen Gelände an, sobald ihr bereit seid, während ihr gleichzeitig neue Upgrades für eure Crew erforscht und Ressourcen sammelt, um die gestrandete Otago wieder flugbereit zu machen.“

Das Spiel soll über einen Permadeath verfügen. Es heißt, dass wir unsere Marines im Auge behalten sollen, da „der Tod dauerhaft ist, wenn ein Marine im Kampf“ fällt.

Es soll jedenfalls Sicherheitszonen geben, während Bewegungssensoren dabei helfen, die Außerirdischen ausfindig zu machen. Es heißt, dass „alle Aktionen eine permanente Auswirkung auf das Level“ haben.

Die Truppe lässt sich übrigens vollständig anpassen. Die Klassen sind also flexibel einsetzbar. Demnach liegt es an uns, wie wir die Fertigkeiten der einzelnen Klassen bewerten und aufstellen. In der Basis können wir neue Technik studieren und unser Squad verbessern. Luigi Priore, Vize-Präsident bei Disney, Pixar und 20th Games meint:

„Fans des Franchises sollten gespannt sein in diese neue Erfahrung einzutauchen und taktisches, spannendes Gameplay, das mit keinem vorherigen Alien Spiel vergleichbar ist, zu erleben.”

Es handelt sich hierbei um eine Originalgeschichte im Alien-Franchise. „Alien: Dark Descent“ erscheint 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5.