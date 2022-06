Datum & Uhrzeit: Summer Game Fest 2022 – Das erwartet euch

Die diesjährige E3 2022 fällt komplett ins Wasser, selbst das Online-Format ist Anfang April abgesagt worden. Dennoch müsst ihr keine Sorge haben, die neuesten Spieleneuheiten zu verpassen. Denn auch in diesem Jahr wird der bekannte Moderator Geoff Keighley (The Game Awards, E3, Opening Night Live) im Rahmen der mehrtägigen Show namens Summer Game Fest mit zahlreichen Livestreams als direkte Konkurrenz zur E3 über die spannendsten News aus der Welt der Videospiele berichten.

In diesem Jahr werden mehr als 30 Studios das Summer Game Fest 2022 unterstützen und zahlreiche Neuigkeiten im Gepäck haben. Mit dabei sind unter anderem 2K, Activision, Capcom, Gearbox, Bandai Namco, Square Enix, Riot und viele weitere. Die Ankündigungen erwarten euch in verschiedenen kleineren Events und Livestreams. Den Auftakt macht dabei die große Show am 9. Juni.

Alle Infos zum Summer Game Fest 2022

Wann startet das Summer Game Fest 2022? Der Start der großen Spielebrause findet am kommenden Donnerstag, den 9. Juni 2022 um 20 Uhr deutscher Zeit statt.

Start: 9. Juni 2022, 20 Uhr

Wie lang dauert das Summer Game Fest 2022? Über Twitter haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass die Show zwischen 90 und 120 Minuten dauern wird. Da es sich um ein Live-Event handelt, können keine genaueren Angaben gemacht werden. Erwartet werden unter anderem zahlreiche Gäste, die live während der Show Ankündigungen vornehmen.

Wo kann ich das Summer Game Fest 2022 schauen? Das Event findet ausschließlich in digitaler Form statt. Die verschiedenen Livestreams könnt ihr auf den bekannten Streaming-Plattformen auf den Kanälen der Game Awards live mitverfolgen.

Was ist das Summer Game Fest?

Im Rahmen der mehrtägigen digitalen Show moderiert von Geoff Keighley werden Neuigkeiten zu aktuellen Games bekannt gegeben oder völlig neue Titel erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei sei es den Veranstaltern besonders wichtig, dass ein buntes Programm gezeigt wird.

Erwarten dürft ihr also nicht nur große AAA-Titel, sondern auch kleinere Indie-Produktionen. Der Fokus liege aber laut Keighley auf bereits angekündigten Spielen. Darunter sollen sich auch Titel befinden, zu denen wir bereits seit längerer Zeit nichts mehr gesehen haben.