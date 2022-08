Blacktail: Mystisches First-Person-Abenteuer von Focus Entertainment angekündigt

© The Parasight/Focus Entertainment

Bei der gestrigen Opening Night Live zur gamescom 2022 gab es wieder allerhand Neuankündigungen, darunter auch Blacktail – ein Action-Adventure-Game, das auf einer bekannten Legende beruht.

Für das schaurig-magische Abenteuer „Blacktail“ hat sich das noch recht junge, polnische Entwicklerteam von The Parasight mit dem Publisher Focus Entertainment zusammengetan. Das Ergebnis sieht recht vielversprechend aus.

Blacktail: Auf den Spuren slawischer Mythen

In „Blacktail“ ist die Hauptfigur die 16-jährige Yaga, die der Hexerei bezichtigt und aus ihrer Siedlung vertrieben wurde. Stets begleitet von einer geheimnisvollen Stimme, folgt Yaga dem dunklen Pfad, um ihre eigene Vergangenheit aufzudecken.

So sehen die Kämpfe in Blacktail aus. © The Parasight/Focus Entertainment

Als ihre verlorenen Erinnerungen und Geister der Vergangenheit zurückkehren, gilt es diese mit Pfeil und Bogen zu bekämpfen und so eine neue Zukunft zu gestalten. Die jeweiligen Erinnerungen werden in surreal-narrativen 2,5-D-Episoden dargestellt.

Die Legende von Baba Yaga ist in einer bunten und zugleich düsteren Märchenwelt angesiedelt, deren Ursprünge in der slawischen Folklore liegen. Jede Entscheidung hat Auswirkungen auf den eigenen Charakter, die jeweiligen Skills und die Bewohner des Landes.

„Werde die Wächterin des Waldes oder der Schrecken, aus dem Albträume gemacht sind.“

In etwa 15 Stunden Spielzeit wird in der First-Person gekämpft, wobei die Primärwaffen Pfeil und Bogen, sowie ein Kampfhandschuh sind. Außerdem gilt es Ressourcen zu sammeln, um Pfeile herzustellen und Elixiere zu brauen, und so die eigenen Fähigkeiten zu verbessern und das Spiel selbst zu gestalten.

Übersicht der Ressourcen und Fähigkeiten © The Parasight/Focus Entertainment

Mithilfe einer schwarzen Katze können schwer fassbare Geister aufgespürt werden. Zudem können in Nebenquests hilfreiche Allianzen geschlossen werden.

Wann kommt Blacktail?

„Blacktail“ wurde erstmals auf der E3 2021 angekündigt, und soll bereits am 15. Dezember 2022 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Vorbestellt werden kann „Blacktail“ allerdings schon jetzt – zum Beispiel auf Steam oder im Epic Games Store.