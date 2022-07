Final Fantasy 16: Kein rundenbasiertes Kampfsystem, um jüngeres Publikum zu begeistern

Wie bereits vor einigen Wochen bekannt wurde, soll Final Fantasy 16 keine Open World bekommen. Nun entschied sich Square Enix auch noch gegen ein rundenbasiertes Kampfsystem, das die „Final Fantasy“-Reihe eigentlich seit ihren Anfängen ausgemacht hat.

In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu verriet Producer Naoki Yoshida, dass das neue „Final Fantasy“ vor allem ein jüngeres Publikum anlocken soll, das dem Action-Combat meist mehr zugetan ist als den rundenbasierten Kämpfen.

“Ich stamme aus einer Generation, die mit Befehls- und rundenbasierten RPGs aufgewachsen ist. Ich glaube, ich verstehe, wie interessant und fesselnd das sein kann. Andererseits habe ich in den letzten zehn Jahren eine ganze Reihe von Meinungen gesehen, die sagten: ‘Ich verstehe nicht, was daran reizvoll ist, Befehle in Videospielen auszuwählen.’ Diese Meinung nimmt immer weiter zu, insbesondere bei einem jüngeren Publikum, das normalerweise keine RPGs spielt.”