Final Fantasy 16 – New Game Plus: Was kann man alles machen?

Mittlerweile dürften einige von euch das Ende von Final Fantasy 16 erreicht haben. In unserem PlayCentral-Test haben wir rund 45 bis 50 Stunden Spielzeit gebraucht, um zu den Credits zu gelangen.

Sollten sich Personen unter euch befinden, die einen 100 %-Run wagen wollen, könnten auch diese bei einer Spielzeit von ca. 75 Stunden das Spiel beendet haben.

Doch welche Aktivitäten gibt es nach den Credits? Lohnt sich ein New Game Plus? Wir verraten euch, was ihr nach dem Durchspielen behaltet.

Final Fantasy 16: Das bietet New Game Plus

Wie schalte ich den Modus frei? Ihr gelangt in das New Game Plus, wenn ihr die Kampagne des Spiels einmal beendet. Daraufhin könnt ihr einen neuen Spielstand mit New Game Plus erstellen. Der alte Spielstand bleibt dabei erhalten.

Wählt dazu Neues Spiel + im Hauptmenü

Was nehme ich mit ins New Game Plus? Clive behält seine Ausrüstung, seine Fähigkeiten und sogar seinen Level. Doch dadurch würde das Durchspielen viel zu einfach werden, weshalb sich Square Enix den „Final Fantasy“-Modus ausgedacht hat.

Den „Final Fantasy“-Modus könnt ihr beim Neustart als Schwierigkeitsgrad wählen. Es gibt folgende Änderungen:

Stärkere und ausgetauschte Gegner

Maximum-Level von Clive steigt von 50 auf 100

von Clive steigt von 50 auf 100 Alle Upgrade-Waffen können von +2 auf +5 erhöht werden

können von +2 auf +5 erhöht werden Ultima-Waffe kann geschmiedet werden

kann geschmiedet werden Synthese von Accessoires zu stärkeren Exemplaren

@ Square Enix

Ändert sich die Spielzeit? Dadurch, dass ihr nun flotter durchs Geschehen kommt, sinkt die Spielzeit auf rund 35 Stunden.

Zusätzlich gibt es eine Neuerung für den Arcade-Modus. Hier könnt ihr den neuen Schwierigkeitsgrad „Ultimaniac-Modus“ wählen, um eine noch größere Herausforderung zu bekommen. Euer Ergebnis könnt ihr mit anderen Spieler*innen im Leaderboard-Score vergleichen.

Was bleibt gleich? Beim New Game Plus wird es keine Änderungen in der Geschichte geben. Solltet ihr euch also nicht noch einmal für die Story interessieren, könnt ihr die Zwischensequenzen skippen und so die Spielzeit noch weiter senken.