In Final Fantasy 16 zieht ihr mit dem tapferen Krieger Clive umher, der im Laufe seiner Reise in einen gewaltigen Konflikt verwickelt wird. Nachfolgend verraten wir euch in diesem kleinen Guide, wie viele Stunden Spielzeit euch der neueste Hauptteil der legendären Spielereihe beschäftigen kann.

Wie lange beschäftigt euch die Hauptstory?

Unser anfangs noch junger Protagonist führt in seiner Jugend ein Leben als Schild Rosarias. Seine Aufgabe ist es, den Dominus des Phönix zu beschützen, einer mächtigen Feuer-Esper, deren Segen auch Clive magische Kräfte verdankt. Der Herr der Kreatur ist jedoch sein jüngerer Bruder Joshua.

Ihr Leben soll sich allerdings eines Tages aufgrund eines schicksalhaften Ereignisses für immer verändern. Viele Jahre vergehen und unser Held muss inzwischen als Sklave für eine feindliche Armee arbeiten, doch die Begegnung mit einem Mann namens Cid soll für Clive einen neuen Weg eröffnen.

Wir begleiten Clive über mehrere Jahre seines Lebens hinweg und wenn ihr euch nur auf die Hauptstory konzentriert, dürfte euch „Final Fantasy 16“ zwischen 30 und 40 Stunden beschäftigen. Das ist für eine reine Singleplayer-Erfahrung eine mehr als ordentliche Länge.

Die Story des Games ist, wie ihr in unserem großen Test zum Square Enix-Titel nachlesen könnt, eine der größten Stärken des Spiels. Das liegt nicht nur an der packenden Handlung und der teils brachialen Inszenierung, sondern ebenso an Hauptcharakter Clive, der eine interessante Entwicklung durchmacht.

Wie lange beschäftigt euch ein 100%-Run?

Ihr könnt selbstverständlich auch noch deutlich mehr Zeit mit „Final Fantasy 16“ verbringen. Ihr könnt die teils weitläufigen Umgebungen erkunden oder euch in eine von Dutzende Nebenmissionen stürzen. Es warten sogar weit über 70 Side Quests, in denen ihr unterschiedliche Dinge erledigen könnt.

Manchmal brauchen Leute Hilfe, weil sie etwas verloren haben oder vielleicht etwas ihnen den Weg versperrt. Manchmal müsst ihr auch Gefahren für sie beseitigen oder ihr könnt euch auf die Jagd nach besonders mächtigen Monstern begeben, die euch im Kampf wirklich einiges abverlangen.

Darüber hinaus könnt ihr ebenfalls Clives Fähigkeiten weiter verstärken. Dies tut ihr, indem ihr eure hart verdienten Erfahrungspunkte im Talentbaum investiert. Nachdem ihr eine Fertigkeit freigeschaltet habt, könnt ihr sie zunächst verbessern, ehe ihr sie letztendlich meistert und so ihr wahres Potential entfesselt.

So könnt ihr die Spielzeit gut und gerne verdoppeln. Wenn ihr nur gelegentlich einige Nebenmissionen erledigt, solltet ihr rund 45 bis 50 Stunden mit „Final Fantasy 16“ verbringen können. Für einen kompletten Durchlauf, also einen 100%-Run, wären es wohl eher um die 75 Stunden.

Doch natürlich könnt ihr selbst dann noch mehr Zeit mit dem Action-RPG verbringen und beispielsweise auf Trophäen-Jagd gehen. Bis ihr die Platin-Trophäe freigeschaltet habt, dürften noch einige weitere Spielstunden dazukommen, was die Gesamtspielzeit weiter nach oben schraubt.

Nach eurem ersten Durchgang schaltet ihr übrigens den sogenannten Final Fantasy Mode frei, einen New Game+-Modus. Ihr könnt euer Level, eure Gegenstände und Fähigkeiten aus Runde 1 übernehmen, doch das Maximallevel steigt auf 100 und eure Gegner sind diesmal deutlich mächtiger. Als weiteren Bonus könnt ihr dafür eine neue und besonders starke Ultima-Waffe herstellen.

Falls euch das noch nicht herausfordernd genug sein sollte, könnt ihr in den Arete-Stone-Herausforderungen noch den Ultimania-Schwierigkeitsgrad aktivieren und mit den Chronolith Trials erhaltet ihr außerdem noch Zugriff auf einen Time-Attack Modus.

Damit steigt die Spielzeit locker auf weit über 100 Stunden.

„Final Fantasy 16“ erschien am 22. Juni 2023 exklusiv für die PlayStation 5.