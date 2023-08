Starfield bekommt New Game+ mit besonderem Twist

Starfield wird uns so einige Spielstunden beschäftigen. Und sogar über das eigentliche Spiel hinaus wird es eine Möglichkeit geben, tiefer in die Welt von „Starfield“ einzutauchen.

Aber was hat es mit dem New Game Plus auf sich? Was kann er und wie genau läuft das ab?

New Game+ noch ein Geheimnis in Starfield

Bethesda möchte, dass wir das Game nochmal spielen, wenn wir es einmal beendet haben. Sie haben offiziell bestätigt, dass es einen New-Game-Plus-Modus geben wird. Das ist doch was!

Und damit uns bei einem erneuten Durchlauf nicht langweilig wird, haben sich die Entwickler*innen etwas Besonderes einfallen lassen.

Das Spiel selbst soll laut Todd Howard nämlich einen „einzigartigen und überraschenden Twist“ beinhalten, wenn wir über den New Game+ sprechen.

Leider geht er an dieser Stelle noch nicht weiter ins Detail. Aber das lässt die Gaming-Community selbstverständlich aufhorchen.

Bethesdas Starfield wird New Game+ beinhalten. © Bethesda

Was genau meint er damit? Was für ein Twist soll das sein? Und wie wird sich dieser Twist auf New Game Plus auswirken? Wir wissen es noch nicht. Doch in Kürze sollte sich dieses Geheimnis lüften.

„Starfield“ erscheint am 6. September 2023 für PC und Xbox Series X/S via Xbox Game Pass und PC Game Pass.

Früher Zugang gefällig? Falls ihr schon etwas früher in Starfield reinspielen möchtet, schaut unbedingt in diesen Beitrag. Hier findet ihr alle Infos zur Early-Access-Phase.

Welche Features wünscht ihr euch bei einem New Game+ und warum? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns über das Thema!