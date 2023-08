Mein Schatzzz: So findet ihr in FF16 alle 22 Kuriositäten für die Wand der Erinnerungen

Es gibt viele Gegenstände in Final Fantasy 16, die einen besonderen Zweck erfüllen. Manche sind aber einfach nur dafür da, um schön auszusehen. Wie zum Beispiel die die 22 Kuriositäten für das Versteck.

Diese Andenken an merkwürdige Begegnungen können an der Wand der Erinnerungen angebracht werden und verschönern so euer Zuhause. Wie ihr alle 22 erhaltet, verraten wir euch in diesem Guide.

Final Fantasy 16: Die Wand der Erinnerungen und ihre 22 Kuriositäten

Falls euer Abenteuer in Final Fantasy 16 noch in den Startlöchern steckt, fragt ihr euch vielleicht, was genau es eigentlich mit dieser Wand der Erinnerungen auf sich hat. Also lasst es uns kurz aufklären.

Ab der 24. Hauptquest, Eine neue Heimat, erhält der Protagonist einen neuen Unterschlupf, der einige praktische Optionen bereithält. Eine davon ist diese Wand, die ihr in Clives Zimmer finden werdet.

Der entsprechende Ort wird euch auf der Karte mit dem Symbol einer Truhe angezeigt. Hier könnt ihr nun Erinnerungen an besondere Ereignisse platzieren und euch immer wieder anschauen.

Insgesamt 22 Kuriositäten gilt es zu sammeln und auszustellen. Die erste Erinnerung, Der Schwur, geht automatisch in euren Besitz über und begründet quasi euren Sammelauftrag. Warum ihr das tun sollt?

Nun, zum einen könnt ihr euch bei jedem Aufenthalt im Versteck daran erfreuen, zum anderen müsst ihr alle 22 Erinnerungen finden, um die Trophäe Mein Schatzzz zu erhalten. Für 100% ist das unabdingbar.

Übrigens: Keine Kuriosität kann verpasst werden, denn ihr könnt sie allesamt auch nach dem Abschluss der Handlung noch freischalten. Ladet dafür einfach euren finalen Speicherstand und legt los.

So kahl fängt die Wand der Erinnerungen an. Bis ihr alle 22 Kuriositäten gefunden habt. © Square Enix

Wand der Erinnerungen: So findet ihr alle 22 Kuriositäten und schaltet Mein Schatzzz frei

Um eines gleich vorwegzunehmen: Die meisten Erinnerungen erhaltet ihr für den erfolgreichen Abschluss von Nebenmissionen. Einige wenige haben allerdings besondere Freischaltbedingungen.

Der Schwur:

Wird im Verlauf der Hauptquest automatisch freigeschaltet, sobald ihr Cid zugestimmt habt, die Mutterkristalle zu zerstören.

Schild der Gehängten

Schließt die Nebenaufgabe Gesetz der Rache II ab. Diese wird im Verlauf der Hauptmission Licht und Schatten freigeschaltet, sofern ihr Gesetz der Rache I bereits erledigt habt.

Schild von Marthas Rast

Schließt die Nebenaufgabe Die Flamme neuer Hoffnung II ab. Diese wird im Verlauf der Hauptmission Die Überfahrt in Marthas Rast freigeschaltet, sofern ihr Die Flamme neuer Hoffnung I bereits abgeschlossen habt.

Schild des Schleiers

Schließt die optionale Aufgabe Ein neues Joch II ab. Diese Quest kann bei Isabelle in Nordstedt angenommen werden, sobald ihr im Verlauf der Hauptquest Zurück an der Quelle mit Jill gesprochen habt. Zuvor müsst ihr Ein neues Joch I abgeschlossen haben.

Halstuch der Hüter der Flamme

Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Handlung, sobald ihr die Quest Die Flammen des Krieges abgeschlossen habt, was im Verlauf der Hauptmission Aus den Fugen passiert.

Schild des Dornenkusses

Belohnung für den Abschluss der Nebenaufgabe Hasenjagd II. Diese Quest könnt ihr bei Lubor in der Dalimil-Schänke annehmen, sobald ihr im Verlauf der Hauptmission Zurück an der Quelle mit Jill gesprochen habt. Zuvor müsst ihr Hasenjagd I abgeschlossen haben.

Schild der Roten Karawane

Diese Kuriosität für die Wand der Erinnerungen schaltet ihr durch den Abschluss der Nebenquest Feilschen um die Freiheit II frei. Diese Quest könnt ihr bei Theodore in Boklad annehmen, sobald ihr die Hauptmission Die Überfahrt erreicht und Feilschen um die Freiheit I abgeschlossen habt.

Emblem der Ewigen

Hierbei handelt es sich um die Belohnung für den erfolgreichen Abschluss der Nebenaufgabe Ewige Pflicht II. Diese Quest steht bei Cyril in Tabor zur Verfügung, sobald ihr im Verlauf der Hauptmission Zurück an der Quelle mit Jill gesprochen habt. Zuvor müsst ihr Ewige Pflicht I abgeschlossen haben.

Rostiger Helm

Sobald ihr im Verlauf der Hauptmission Zurück an der Quelle mit Jill gesprochen habt, könnt ihr bei Joshua im Versteck die Nebenquest Wo ein Wille ist… annehmen. Schließt diese optionale Aufgabe ab und die Kuriosität gehört euch.

Schneeasternkranz

Belohnung für den Abschluss der Nebenquest Blumen für ein Lächeln. Sobald ihr im Verlauf der Hauptmission Zurück an der Quelle mit Jill gesprochen habt, schließt die Nebenquest Wo ein Wille ist… ab und startet anschließend die Aufgabe Sorge um Jill in Clives Zimmer.

Cids Kelch

Schließt während der Hauptmission Aus der Versenkung die Aufgabe Dampf ablassen III ab und startet anschließend die Missionsreihe Alte Schulden, indem ihr mit dem Brief Unter vier Augen in Clives Zimmer interagiert.

Luftschiff-Modell

Sobald ihr im Verlauf der Hauptmission Zurück an der Quelle mit Jill gesprochen habt, sprecht mit den Kindern im Atrium des Verstecks und schließt ihre Nebenquest Hoch hinaus ab. So schaltet ihr diese Kuriosität für die Wand der Erinnerungen frei.

Die Dreieinigkeit

Sobald ihr im Verlauf der Hauptmission Zurück an der Quelle mit Jill gesprochen habt, sprecht mit Onkel Byron in der Schankhalle des Verstecks und schließt seine Nebenquest Aller guten Dinge sind drei ab.

Stolas-Feder

Sobald ihr die Hauptmission Zurück an der Quelle freigeschaltet und zudem die Nebenmission Eine unbequeme Wahrheit abgeschlossen habt, startet die optionale Aufgabe Eines Prinzen Weg, indem ihr mit dem Brief Wiedergutmachung in Clives Zimmer interagiert.

Vivians Barett

Sobald ihr im Verlauf der Hauptmission Zurück an der Quelle mit Jill gesprochen habt, startet die Nebenquest Eine unbequeme Wahrheit, indem ihr in Clives Zimmer mit dem Brief Auf der Suche nach einen Buch interagiert.

Wintermet

Sobald ihr die Hauptmission Zurück an der Quelle freigeschaltet und zudem die Nebenmission Späher in Spe abgeschlossen habt, erhaltet ihr von Gav in der Taverne des Verstecks die optionale Aufgabe Der große Bruder.

Arzneikasten

Schließt im Versteck die Nebenmissionen Der Preis der Freiheit und Tränen der Gnade ab. Sobald ihr danach die Hauptmission Die Überfahrt freigeschaltet habt, sprecht mit der rothaarigen Heilerin Tarja in der Krankenstube.

Räuchergefäß aus Übersee

Sobald ihr die Hauptmission Aus den Fugen erreicht habt, sprecht im Versteck nahe der Schmiede mit Götz und schließt seine Nebenaufgabe Auge um Auge ab. Dafür wird eure Wand der Erinnerungen schon bald etwas hübscher aussehen.

Martelles Äpfel

Sprecht während der Hauptquest Ein schwarzes Omen mit Gav im Versteck und nehmt anschließend bei Cormac im Garten des Verstecks die optionale Aufgabe Die Früchte der Arbeit an.

Ambrosias Sattelzeug

Die letzte der 22 Kuriositäten für die Wand der Erinnerungen erhaltet ihr, wenn ihr die Aufgabe Ein ritterlicher Vogel zum Abschluss bringt. Die Quest steht euch zur Verfügung, sobald ihr in der Hauptmission Ein schwarzes Omen mit Martha in Marthas Rast gesprochen und anschließend Rowan aufgesucht habt.