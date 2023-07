Ultima-Schwert in Final Fantasy 16: So bekommt ihr die beste Waffe im Spiel

In Final Fantasy 16 findet ihr eine ganze Reihe mächtiger Waffen, mit denen ihr euren Gegnern ordentlich das Fürchten lehren könnt. Aber eine Klinge sticht dabei ganz besonders hervor, nämlich das Ultima-Schwert.

Hierbei handelt es sich um eine Waffe, die mit ganzen 700 Punkten an Schaden und Kampfgeist daherkommt. Selbst die härtesten Bosse liegen nach schon wenigen Treffern mit dem Ultima-Schwert röchelnd im Staub.

Wir erklären euch in unserem Guide, wie ihr das Ultima-Schwert bekommt. Weitere hilfreiche Tipps rund um das Rollenspiel lest ihr außerdem auf unserer Übersichtseite zu „Final Fantasy 16“.

Selbst die mächtigsten Bosse haben dem Ultima-Schwert nichts entgegenzusetzen. © Square Enix

Ultima-Schwert herstellen: Ihr müsst erst das New Game Plus von Final Fantasy 16 erreichen

Wenn ihr mit einer Ultima-Waffe in den Kampf ziehen wollt, müsst ihr grundsätzlich erst einmal das New Game Plus von „Final Fantasy 16“ freischalten. Die Ultima-Waffen gibt es nämlich nur in diesem Modus.

Was benötige ich für die Herstellung des Ultima-Schwerts? Um das Ultima-Schwert herstellen zu können, braucht ihr das Wort der Schöpfung, das Schwert „Veredelter Ewigschatten“ und das Schwert „Veredelte Götterdämmerung“.

Während ihr das Wort der Schöpfung zum Start des New Game Plus automatisch in eurem Inventar vorfindet, müsst ihr für die beiden Schwerter viel Geduld und Zeit mitbringen. Denn ihr müsst die Story von „Final Fantasy 16“ fast komplett bis zum Ende erneut durchspielen.

Die Ultima-Waffe ist die mit Abstand beste Waffe in „Final Fantasy 16“. © Square Enix/Primalliquid

Für die Herstellung von „Veredelter Ewigschatten“ benötigt ihr folgende Gegenstände, die ihr während der Kampagne erhaltet:

800 Reiszähne : Beute von Bossen oder Gegnern in der Spielwelt (z.B. Wölfe), verkauft bei Charons Büdchen für 40 Gil/Stück

: Beute von Bossen oder Gegnern in der Spielwelt (z.B. Wölfe), verkauft bei Charons Büdchen für 40 Gil/Stück 8 Makellose Meteorsteine : Beute von Bossen oder aus Truhen, verkauft bei Charons Büdchen für 2.000 Gil/Stück

: Beute von Bossen oder aus Truhen, verkauft bei Charons Büdchen für 2.000 Gil/Stück Veredelter Eisbrand : herstellbar, wenn ihr vorher die veredelten Versionen von Sturmruf, Flammenzunge, Lichtbrand, Felskeil und Blitzschlag geschmiedet habt

: herstellbar, wenn ihr vorher die veredelten Versionen von Sturmruf, Flammenzunge, Lichtbrand, Felskeil und Blitzschlag geschmiedet habt Makelloser Dunkelsplitter: Belohnung für den Abschluss der Hauptquest „Der letzte König“ im New Game Plus (nach Sieg über Odin)

Die Schmiede zur Herstellung von Waffen findet ihr jeweils in eurem Versteck. © Square Enix/mapgenie.io

Möchtet ihr die „Veredelte Götterdämmerung“ anfertigen, braucht ihr folgende Ressourcen:

Veredeltes Ragnarök : Belohnung für die Nebenquest „Seines Glückes Schmied IV“ im New Game Plus

: Belohnung für die Nebenquest „Seines Glückes Schmied IV“ im New Game Plus 3 Orichalcum : Belohnung für Aufgaben am Jagdbrett (Der Zerstörer der Welten, Das erwachte Grauen, Der dreiköpfige Schrecken und Der herrenlose Streuner) sowie für die Nebenquests „Ewige Pflicht II“ und „Ein neues Joch II“ (ihr müsst mindestens die 44. Hauptquest abgeschlossen haben, um die ersten drei Aufgaben am Jagdbrett freizuschalten)

: Belohnung für Aufgaben am Jagdbrett (Der Zerstörer der Welten, Das erwachte Grauen, Der dreiköpfige Schrecken und Der herrenlose Streuner) sowie für die Nebenquests „Ewige Pflicht II“ und „Ein neues Joch II“ (ihr müsst mindestens die 44. Hauptquest abgeschlossen haben, um die ersten drei Aufgaben am Jagdbrett freizuschalten) 2 Makelloser Dunkelstahl : Belohnung für die Jagdaufträge „Der Bote der Unterwelt (Thanatos)“ und „Der Sensenmann (Prinz des Todes)“ im New Game Plus

: Belohnung für die Jagdaufträge „Der Bote der Unterwelt (Thanatos)“ und „Der Sensenmann (Prinz des Todes)“ im New Game Plus Makelloses Jagdhorn: Belohnung für den Jagdauftrag „Gobermouch“ im New Game Plus

Sobald ihr alle benötigten Gegenstände gesammelt habt, könnt ihr aus den genannten drei Bestandteilen in der Schmiede „Zum blühenden Amboss“ das Ultima-Schwert schmieden. Damit gehört die beste Waffe in Final Fantasy 16 dann euch.