New Game Plus für God of War Ragnarök – Alle Neuerungen im Überblick

Ab sofort steht für God of War Ragnarök der Modus New Game Plus mit zahlreichen Neuerungen als kostenloser Download für PS4 und PS5 zur Verfügung. Lange haben Fans der Reihe auf ein solches Update gewartet, das ziemlich umfangreich ausfällt und zu einem weiteren Run motivieren dürfte. Im Folgenden fassen wir euch alle neuen Inhalte zusammen, die ihr in einem New-Game-Plus-Durchgang erwarteten dürft.

New Game Plus: Alle Inhalte des umfangreichen Updates

Eines vorweg gesagt: Entwickler Santa Monica Studio hat alles andere als ein halbgares Update zu „God of War Ragnarök“ veröffentlicht. Denn Spieler*innen bekommen nicht nur den Neues Spiel+-Modus spendiert, sondern außerdem zahlreiche frische Inhalte wie neue Rüstungen, neue Stufenbegrenzungen und weitere Zauber.

Hinweis: Bei einem Run im Neue Spiel+-Modus behält Kratos seine gesamte Ausrüstung, Waffen (einschließlich des Draupnir-Speers) und Fähigkeiten aus eurem vorherigen Spielstand. Somit steht euch das gesamte Arsenal von Beginn der Reise an zur freien Verfügung. Die einzige Ausnahme stellen hier die Schall- und Siegelpfeile dar. Alle Bereiche, für die diese Pfeile oder der Draupnir-Speer zum Betreten erforderlich sind, werden erst freigeschaltet, sobald ihr diesen Punkt in der Handlung erreicht habt, an dem diese in der Geschichte verfügbar werden.

Neue Stufenobergrenze

Im New Game Plus tretet ihr gegen noch mächtigere Gegner an. Wie gut, dass gleichzeitigt die Stufenobergrenze erhöht wurde. So kann all eure Stufe-9-Ausrüstung (Waffen, Waffenkomponenten und Schilde) in neue Plus-Versionen umgewandelt werden, die zusätzliche Fortschrittsstufen bieten.

Weiterhin erhaltet ihr durch die Umwandlung eine vergoldete Münze, mit der sich im Laden neue Zauber kaufen lassen. Und auch der Laden selbst hat von den Entwicklern eine Komfortverbesserung verpasst, wodurch ihr nun endlich Ressourcen schrittweise kaufen und verkaufen könnt. In jedem Fall eine Änderung an der richtigen Stelle.

Diese neuen Rüstungen erwarten euch

Besonders spannend sind die neuen Rüstungen, die nun in „God of Ragnarök“ gefunden haben und zum Teil von Fans bereits erwartet wurden. Ein Beispiel dafür ist die Rüstung des Schwarzbären.

Rüstung des Schwarzbären

Diese Rüstung mit dem gemütlich aussehenden Mantel werdet ihr sicherlich noch aus der Eröffnungsszene von „God of War Ragnarök“ kennen. Mit der Rüstung des Schwarzbären könnt ihr Kratos nach der Schlittenjagd nun bestens gegen die Kälte des Filmbulwinters wappnen. Die Werte konzentrieren sich dabei auf Stärke und Abwehr, während der Bonus daraus besteht, dass beim Ausweichen in letzter Sekunde eine Salve Bifröst-Splitter abgefeuert wird.

Wie erhaltet ich die Rüstung des Schwarzbären? Startet ihr ein New Game Plus, ist die Rüstung des Schwarzbären bereits ausgerüstet.

© SIE/ Santa Monica Studio

Spartaner-Rüstung

Das genaue Gegenteil einer richtigen Rüstung, die Kratos schützen und noch mächtiger machen soll, ist die neue Spartaner-Rüstung. Denn diese besitzt keine Boni oder Werte und befindet sich auf Kraftstufe 1. Reichen euch also alle bisherigen Herausforderungen in „God of War Ragnarök“ bislang nicht aus und auch der New-Game-Plus-Modus ist euch noch nicht brutal genug, dann ist dieses Set geradezu für euch gemacht.

Gefällt euch das Aussehen des spartanischen Generals, könnt ihr die Optik der Rüstung jederzeit mit der Verwandlungsfunktion auf ein anderes Set anwenden. So bleibt das Aussehen erhalten, ihr müsst aber nicht auf Schutz verzichten.

Wie erhalte ich die Spartaner-Rüstung? Die Spartaner-Rüstung könnt ihr gegen Hacksilber im Laden der Huldu-Brüder kaufen.

© SIE/ Santa Monica Studio

Ares-Rüstung

Als Favoriten aus dem „Neues Spiel+“-Modus von God of War 2018 kehren die Ares- und Zeus-Rüstungen mit neuer Optik und neuen Boni zurück.

Die Ares-Rüstung belohnt den glücklichen Träger mit einer Chance, bei einem Treffer einen Heilungsstein zu erlangen. Wenn ihr den Heilungsstein zerstampft, erhaltet ihr außer einer größeren Explosion auch mehr Rage.

Wie erhalte ich die Ares-Rüstung? Die Ares-Rüstung kann gegen Hacksilber im Laden der Huldu-Brüder erworben werden.

© SIE/ Santa Monica Studio

Zeus-Rüstung

Die Zeus-Rüstung ist ein Spielzeug für alle, die es gerne risikoreich angehen. Habt ihr diese Rüstung ausgestattet, können schon einige wenige Treffer das Aus für Kratos bedeuten. Dafür erhöht das Set allerdings euren bewirkten Nahkampf- und Runenschaden.

Wie erhalte ich die Zeus-Rüstung? Die Zeus-Rüstung erhaltet ihr, indem ihr die Walkürenkönigin Gná besiegt und bestimmte Überreste von Asgard in einem „Neues Spiel+“-Durchlauf abschließt.

Neue Rüstungsfarben

Wer besonders stark auf die Optik seiner Rüstung achtet, den werden die neuen Farbkombinationen und Stile für insgesamt 13 der bestehenden Rüstungen freuen.

Diese Rüstungsaussehen können im Laden der Huldu-Brüder gekauft und im Verwandlungsmenü auf jede eurer vorhandenen Rüstungen, die mindestens Stufe 9 haben, angewendet werden. Das neue Berserker-Rüstungsaussehen kann nach dem Besiegen des Berserker-Königs in Neues Spiel+ erlangt werden.

© SIE/ Santa Monica Studio

Der neue Schild Spartaner-Aspis

Es gibt ein Wiedersehen mit dem Spartaner-Aspis, das eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Wächterschild besitzt, aber über ein deutlich kleineres Parierfenster verfügt. Somit ist das Timing des Schilds zwar schwieriger, erfolgreiche Paraden verursachen dafür aber auch mehr Schaden.

© SIE/ Santa Monica Studio

Berserkerseelen-Drops

Macht ihr euch im New Game Plus erneut auf die Suche nach den mächtigen Berserkern, erhaltet ihr als Belohnung für die Berserkerseelen neue Zauber. Diese sind zwar nicht so auffällig wie einige der Boni-Zauber, gewähren euch aber Verbesserungen auf ausgewählte Werte. Dadurch kommt ihr noch näher an euer ganz eigenes Traum-Buid für Kratos heran.

Kratos erhält diese neuen Zauber

Im Laden gibt es neue Zauber für Kratos, die eine Auswahl mächtiger und vielseitiger Boni für Rüstung (Gravuren) sowie Rundschilde (Abzeichen) bieten und in eurem Amulett ausgerüstet werden können.

Beispielshalber gibt es nun die Drachen-Gravur, die den Drachenschuppen-Brustschild-Bonus Zorn des Drachen besitzt. Dadurch gewähren Blocks und Paraden einen Buff, der das Addieren von Stärke/Abwehr erlaubt. Ihr könnt ihn in eurem Amulett ausrüsten, während ihr ein anderes Brustteil wie den neuen Kürass des Ares tragt, und könnt so zwei verschiedene Brustrüstungsboni auf einmal kombinieren!

Für die mächtigsten Zauber der vergoldeten Münzen ist es erforderlich, dass ihr bestimmte Wertgrenzen erreicht, um euch zu ermutigen und zu belohnen, wenn ihr eure Kombinationen geschickt einsetzt. Bei so vielen neuen verfügbaren Optionen können wir es kaum erwarten, zu sehen, welche Auswahl ihr treffen werdet!

Negative Boni durch Bürden

Möchtet ihr es euch noch schwerer machen, könnt ihr auch Zauber auswählen, die euch negative Boni verleihen und damit eine völlig neue Herausforderung ermöglichen. So gibt es bei der Bürde des Ausweichens zum Beispiel den Statuseffekt Frost, sobald sich Kratos abrollt. Allein dadurch dürfte der Titel noch einmal deutlich schwerer werden. Wenn ihr nun noch die neue Spartaner-Rüstung anzieht, habt ihr die ultimative Herausforderung!

Durch die neue Benutzeroberflächen-Option „Schwierigkeit anzeigen (Schwierigkeit HUD-Visualisierung)“ wird die aktuelle Schwierigkeitseinstellung ab sofort auf dem HUD sowie die Anzahl der ausgerüsteten Bürden angezeigt. So könnt ihr euren Freunden zeigen, welchen grausamen Herausforderungen ihr euch stellt.

Wie erhalte ich Bürden? Die verschiedenen Bürden könnt ihr im Laden der Huldu-Brüder gegen Hacksilber kaufen.

Neue Entwicklungspfade

Verbessert eure vorhandenen Fähigkeitenmodifikationen mit EP, um die Effekte eurer Lieblings-Mods noch weiter zu verstärken.

Platinstufen-Aufträge

Für die verschiedenen Tötungsaufträge gibt es nun eine neue Platinstufe von Belohnungen. Ihr übernehmt also euren Fortschritt aus dem vorherigen Spieldurchgang mit und könnt im New Game Plus mit den Aufträgen fortfahren.

Zusätzliche Wertsteigerungen

Nornentruhen gewähren Yggdrasil-Tau, sodass Spieler ihre Werte weit über ihre vorherigen Grenzen erhöhen können.

Erweiterte Niflheim-Arena

Ihr werdet sicherlich noch die Trainingsarena in Niflheim kennen. Bislang gab es hier für Veteranen allerdings keine großen Herausforderungen zu bestreiten. Im Neues Spiel+ bieten sich euch allerdings jede Menge neue Optionen.

Euch erwarten neue Gegner, gegen die ihr antreten könnt, habt aber auch die Möglichkeit, entweder als Kratos oder Atreus zu spielen. Zusätzlich könnt ihr selbst bestimmen, wer an eurer Seite kämpfen soll.

Zu Auswahl stehen die folgenden Begleiter:

Atreus (mit Kratos)

Freya

Brok

Sindri

Angrboda

Ingrid

Thor

Thrúd

Dadurch bieten sich völlig neue Angriffskombinationen, die es so bislang nicht zu erleben gab.

© SIE/ Santa Monica Studio

Gegner-Anpassungen

Als wären die Gegner in „God of War Ragnarök“ noch nicht hart genug, haben die Entwickler für New Game Plus einige Änderungen an der Schwierigkeit einfließen lassen:

„Wir haben dafür gesorgt, dass die härtesten optionalen Kämpfe in Neues Spiel+ ein paar Änderungen erfahren, damit sie für euch auch dann noch eine Herausforderung sind, wenn ihr sie schon einmal besiegt habt.“

Weiterhin haben die beiden optionalen Mini-Bosse Die Hasserfüllte und Ormstunga einige neue Tricks auf Lager. Ihr solltet den beiden im New Game Plus also unbedingt mal einen Besuch abstatten.

Noch schwerer werden alle Bosse und Mini-Bosse auf den Schwierigkeiten „Ich will keine Gnade“ oder „God of War“, da diese nun Runen-Rüstungen tragen! Ihr solltet also noch genauer abwägen, für welche Runen ihr euch entscheidet.

In Neues Spiel+ können Gegner jetzt nicht nur in „God of War“, sondern auch in „Ich will keine Gnade“ zu Elite werden. Elitegegner haben mehr Kraft, also behalte sie gut im Auge, wenn ihr seht, dass sie sich im Kampf verwandeln.

© SIE/ Santa Monica Studio

Schwarz-Weiß-Rendering-Modus

Möchtet ihr die Geschichte in einer etwas filmischeren Atmosphäre neu erleben? Sobald ihr das Spiel erfolgreich abgeschlossen habt, könnt ihr in nachfolgenden „Neues Spiel+“-Durchläufen oder „Neues Spiel“-Speicherständen auf einen neuen Schwarz-Weiß-Rendering-Modus zugreifen.

Den neuen Modus findet ihr im Einstellungsmenü „Grafik & Kamera“.

© SIE/ Santa Monica Studio