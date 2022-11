Alle Berserker in God of War Ragnarök besiegen – Guide

Sollten euch die „normalen“ Kämpfe in God of War Ragnarök noch nicht fordernd genug sein, bietet euch das Spiel eine optionale Quest namens Eines Königs würdig an, bei der ihr es mit knallharten Berserkern zu tun bekommt, die ähnlich wie die 9 Walküren in God of War verdammt zäh und nur sehr schwer zu besiegen sind.

Wo finde ich die Berserker-Grabsteine in „God of War Ragnarök?“ Um gegen die verschiedenen Berserker überhaupt antreten zu können, müsst ihr im Vorfeld die Quest Eines Königs würdig annehmen. Wo ihr die einzelnen Berserker-Grabsteine findet, erklären wir euch in diesem Artikel.

Fraekni die Eiferin besiegen

In Midgard werdet ihr unter anderem auf Berserkerin Fraekni, die Eiferin treffen, die euch einen heftigen Kampf liefern wird, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr spielt. Wie auch bei den anderen Berserkern solltet ihr euch kaum Fehler leisten, da die Dame mit jedem Treffer enormen Schaden austeilt. Schon zwei bis drei Treffer können den virtuellen Tod für Kratos bedeuten.

Kampf gegen Fraekni, die Eiferin: Zu Beginn könnt ihr direkt auf Fraekni losstürmen und der Damen mit einem schweren Angriff oder einer Runenattacke den ersten Schaden zufügen. Parallel sollte Freya pausenlos mit Pfeilen auf sie schießen.

© SIE © SIE

Lasst euch aber nicht zu viel Zeit mit eigenen Angriffen, sondern denkt auch an die Verteidigung. Wahrscheinlich wird Fraekni nun selbst mit Nahkampfangriffen beginnen, solltet ihr euch noch in ihrer unmittelbaren Nähe befinden.

Oft beginnt sie mit einem gelben Angriff, den ihr perfekt parieren könnt, um selbst Schaden auszuteilen. Nach einem oder zwei gelben Angriffen folgt in der Regel ein roter Angriff, dem ihr mit einer Rolle ausweichen müsst, am besten seitlich, um der Attacke in einem kleinen Radius zu entgehen.

Hebt Fraekni ihre Waffe über den Kopf, hilft nur noch eine Ausweichrolle! © SIE

Nach einem solchen Angriff benötigt die Eiferin einige Sekunden, um sich wieder zu fangen. Schlagt mit schnellen Schlägen auf sie ein.

Geht nun ein wenig auf Abstand, da Fraekni als nächstes in die Luft steigen und einen gelben Angriff aufladen wird. Diesen könnt ihr perfekt kontern, um im Anschluss sämtliche Attacken abzufeuern, die euch zur Verfügung stehen.

Steigt Fraekni in die Luft, könnt ihr den folgenden Angriff kontern. © SIE

Achtet aber darauf, dass wenige Sekunde später wieder gelbe Nahkampfangriffe folgen können. An dieser Stelle ist es euch überlassen, ob ihr diese alle parieren wollt oder lieber auf Abstand geht, um ein paar Sekunden durchatmen zu können.

Sobald ihr euch einige Meter von Fraekni entfernt habt, wird die Berserkerin mit ihrer riesigen Zweihandaxt und hoher Geschwindigkeit auf euch zufliegen. Weicht hier einfach nach links oder rechts aus, denn ihr könnt in diesen roten Angriff nicht blocken.

Es kann sein, dass sie diesen Angriff zwei oder sogar drei Mal wiederholt. Im Grunde habt ihr bei genügend Abstand aber immer ein gutes Zeitfenster zur Verfügung, um rechtzeitig eine Seitwärtsrolle zu vollführen.

Jetzt unbedingt zur Seite ausweichen! © SIE

Seid ihr schnell und vor allem sicher im Umgang mit einer gut getimten Parade, könnt ihr Fraekni vor allem im Nahkampf schnell viel Schaden zufügen. Denkt nur daran, dass ihr bei den schweren Angriffen rechtzeitig zur Seite ausweicht. Auch die Luftangriffe lassen sich jederzeit recht einfach kontern, wodurch ihr die Berserkerin wieder in den Nahkampf zwingt.

Nach einigen Runden in der Arena solltet ihr die Bewegungsmuster auswendig kennen und wissen, wann ihr ausweichen und wann kontern solltet. Lasst euch aber dennoch genug Zeit und seid nicht zu gierig. Selbst wenn Fraekni kaum noch Gesundheit übrig hat, kann, abhängig von eurer Gesundheit, schon ein Treffer das Aus bedeuten.

Verzweifelt ihr selbst auf einem der unteren Schwierigkeitsgrade, kehrt besser zu einem späteren Zeitpunkt mit besserer Ausrüstung sowie aufgerüsteten Waffen zurück. Ein geordneter Rückzug ist bei den Berserkern sicherlich keine Schande.

Das hast du nun davon! © SIE

Welche Belohnung gibt es? Habt ihr Fraekni endlich besiegt, erhaltet ihr die folgenden Belohnungen:

Kratos-EP : +1650

: +1650 Freya-EP : +375

: +375 Zerbrochene Rune (Einzigartige Ressource): +25

(Einzigartige Ressource): +25 Verbundleder (Herstellungskomponente): +25

(Herstellungskomponente): +25 Berserker-Hüftschutz (Hüftrüstung): Eine Rüstung, die im Geiste, der Berserker-Seelen gefertigt wurde, die im Leben wie im Tod für ihren König gekämpft haben.

(Hüftrüstung): Eine Rüstung, die im Geiste, der Berserker-Seelen gefertigt wurde, die im Leben wie im Tod für ihren König gekämpft haben. Gehärtete Überreste (Ressourcen): Teile von Einherjar-Rüstung, die aus Asgard gefallen sind. Können zur Verbesserung von Rüstung verwendet werden.

Kampf gegen weitere Berserker

Bödvar der Wilde, Starólfr die Lästige

Beigardr der Grausige

Hardrefill der Herzlose

Hvitserkr der Kühne

Svipdagr der Kalte

Hjalti die Sture

Haklangr der Bärtige

Skjóthendi die Unbeirrte

Hinweis: Wir werden diesen Artikel fortwährend durch weitere Berserker aktualisieren.