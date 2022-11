God of War Ragnarök: So bekommt ihr alle 8 Chaosflammen zum Verbessern der Chaosklingen – Guide

Die Chaosklingen sind Kratos wohl bekannteste Waffe, die er auch im hohen Norden einsetzt. In diesem Guide zu God of War Ragnarök zeigen wir euch, wo ihr alle Chaosflammen findet, um die Chaosklingen zu verstärken.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

God of War Ragnarök: Die Chaosklingen mit Chaosflammen verstärken

Um die Chaosklingen aufzuleveln, benötigt ihr Chaosflammen. Das sind sehr seltene Items im Spiel, von denen es nur wenige gibt. Für jede Chaosflamme könnt ihr die Klingen um eine weitere Stufe verbessern.

Wo verbessere ich die Chaosklingen? Das macht ihr bei Brok oder Sindri. Die beiden Zwerge haben in den meisten der neuen Welten ihre Läden aufgeschlagen. Sucht einen beliebigen Laden auf und ihr könnt eure Chaosflamme(n) dazu benutzen, die Klingen noch stärker zu machen.

© Sony Interactive Entertainment

Wo finde ich Chaosflammen?

Einige Chaosflammen bekommt ihr während der Hauptstory. Das sind die folgenden:

Chaosflamme #1: Nachdem ihr Dreki im Minibosskampf während der Story-Quest „Die Suche nach Tyr“ (Kapitel 2) besiegt habt.

Nachdem ihr Dreki im Minibosskampf während der Story-Quest „Die Suche nach Tyr“ (Kapitel 2) besiegt habt. Chaosflamme #2: In der Story-Quest „Die Abrechnung“ (Kapitel 4) kämpft ihr gegen den Miniboss Wald-Vergessener. Wenn ihr ihn besiegt, bekommt ihr die nächste Chaosflamme.

In der Story-Quest „Die Abrechnung“ (Kapitel 4) kämpft ihr gegen den Miniboss Wald-Vergessener. Wenn ihr ihn besiegt, bekommt ihr die nächste Chaosflamme. Chaosflamme #3: Wenn ihr in der Hauptstory-Quest „Der Schicksalsspruch“ (Kapitel 5) das Frostphantom besiegt.

Wenn ihr in der Hauptstory-Quest „Der Schicksalsspruch“ (Kapitel 5) das Frostphantom besiegt. Chaosflamme #4: In der Hauptsstory-Quest „Kreaturen der Prophezeihung“ (Kapitel 8) müsst ihr erneut gegen einen Dreki kämpft. Wieder bekommt ihr eine Chaosflamme.

In der Hauptsstory-Quest „Kreaturen der Prophezeihung“ (Kapitel 8) müsst ihr erneut gegen einen Dreki kämpft. Wieder bekommt ihr eine Chaosflamme. Chaosflamme #5: Bekämpft den Seelenfresser in der Hauptstory-Quest „Die Beschwörung“ (Kapitel 10).

Folgende Chaosflammen könnt ihr darüber hinaus optional freischalten:

Chaosflamme #6: Diese Flamme bekommt ihr über die Prüfungen in Muspelheim und dürfte eine Herausforderung darstellen. Ihr müsst erstmal die beiden Schlüsselteile in der Bucht der Großzügigkeit in Svartalfheim finden, um Zugang zum Schmelztiegel in Muspelheim zu erlangen. Dort müsst ihr die Prüfungen bestehen, um die Nornentruhe zu öffnen, die die Chaosflamme enthält.

© Sony Interactive Entertainment

Chaosflamme #7: Während der Nebenquest „Eines Königs würdig“ könnt ihr die nächste Chaosflamme erhalten. Dazu müsst ihr in Vanaheim in dem Gebiet Die Senken gegen den Geist vom Berserker-Grabstein kämpfen. Dieser Kampf ist wirklich hart und ihr solltet dafür gut vorbereitet sein.

Chaosflamme #8: Diese letzte Chaosflamme setzt sich aus mehreren Funken zusammen. Ihr müsst alle Funken sammeln, um diese Flamme zu erhalten. Die Funken bekommt ihr für das Besiegen der Bossgegner bei den 6 Draugr-Löchern in den folgenden Gebieten: