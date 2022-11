God of War Ragnarök: Alle Fundorte der Nornentruhen und wie ihr sie öffnet – Guide

In God of War Ragnarök gibt es wieder die Nornentruhen zu finden, die sich nicht ohne ein Rätsel öffnen lassen. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte der Nornentruhen im Spiel, wie ihr sie öffnet, und welche Belohnung ihr bekommt.

Dieser Guide wird fortlaufend mit Fundorten weiterer Nornentruhen geupdatet. Schaut also regelmäßig vorbei.

God of War Ragnarök: Das sind Nornentruhen und darum sind sie so wichtig

Was sind Nornentruhen? Nornentruhen sind große Schatzkisten in „God of War Ragnarök“, die sich nicht ohne weiteres öffnen lasst. Sie sind mit Runenmagie versiegelt. Um eine Nornentruhe zu öffnen, müsst ihr in der direkten Umgebung drei Runen finden und sie aktivieren. Die Rätsel können dabei aus unterschiedlichen Rätseln bestehen:

Glocken, die ihr in einem bestimmten Zeitlimit mit der Axt treffen müsst.

Fackeln, die ihr mit den Chaosklingen entzünden müsst.

Drehsäulen, die ihr so einstellen müsst, dass sie jeweils eine Rune auf der Truhe zeigen.

Es lohnt sich, die Nornentruhen zu öffnen, da sie euch wertvolle Belohnungen geben. Diese können sein:

Idunn-Apfel: Maximale Lebenskraft wird erhöht.

Maximale Lebenskraft wird erhöht. Horn mit Blutmet: Maximale Rage wird erhöht.

God of War Ragnarök: Wo sind die Nornentruhen und wie öffnet man sie?

Svartalfheim

Nornentruhe #1: Nachdem ihr in Svartalfheim in den Auvrangar Feuchtgebieten ankommt, steigt ihr in ein Boot und fahrt den Fluss entlang. Bei dem großen Rad, das den Fluss blockiert, legt ihr rechts am Strand an. Den folgenden Geysir friert ihr mit der Leviathanaxt ein, anschließend könnt ihr zur Runentruhe hinüberspringen. Die erste Rune ist direkt rechts neben der Truhe auf der Felsenanhöhe. Das zweite Siegel seht ihr auf der Insel hinter der Truhe. Für das letzte Siegel müsst ihr nochmal auf die Plattform zurückspringen, wo ihr den Geysir überquert habt. Dort befindet sich noch ein zweiter Geysir und wenn ihr den einfriert, könnt ihr euch mit den Chaosklingen auf das Plateau hinaufziehen. An dem Baum oben befindet sich das letzte Siegel. Belohnung: Idunn-Apfel

Nornentruhe #2: Ebenfalls in den Auvrangar-Feuchtgebieten von Svartalfheim. Nachdem ihr das zweite Rad zum Drehen gebracht habt und wieder mit dem Boot weiter Flussabwärts schippert, könnt ihr auf der linken Seite durch eine niedrige Öffnung durch. An dem dahinter liegenden Strand befindet sich die Truhe. Um sie zu öffnen, müsst ihr drei Drehscheiben so einstellen, dass sie die Runen auf der Truhe zeigen. Nehmt euch aber erst vor der Gruppe Gegner in Acht. Erste Säule: Direkt hinter dem Geysir auf der rechten Seite. Ihr müsst den Geysir einfrieren, um das Symbol sehen zu können. Die zweite Säule ist auf der anderen Seite der Felswand der Truhe. Für die dritte Säule befördert euch mit den Chaosklingen die Anhöhe links von der Truhe hoch und ihr seht die Säule auf einem Felsvorsprung. Belohnung: Horn mit Blutmet.

Nornentruhe #3: Bei Radvinns Maschine in Svartalheim. Die erste Rune befindet sich direkt links neben der Truhe auf dem Boden. Ihr müsst sie mit den Chaosklingen anzünden (drückt R2). Für Rune Nummer 2 befördert ihr euch die Anhöhe der Maschine mit den Chaosklingen hoch. Schaut in die Richtung von der ihr gekommen seid. In einem Zaungitter auf der linken Seite befindet sich die Rune. Werft die Leviathanaxt auf den roten Explosiven Behälter um sie zu entzünden. Dritte Rune: Auf der Rückseite der Maschine. Schießt einen Schallpfeil auf die grünleuchtenden Erze, um die Rune freizulegen. Belohnung: Idunn-Apfel.

Nornentruhe #4: Beim Jarnsmida-Tagebau, direkt nach dem Einfrieren vom Wasserkanal, wenn ihr im Tagebau seid. Die erste Rune ist direkt links von der Truhe. Ihr müsst sie mit den Chaosklingen anzünden. Zweite Rune: Springt den Vorsprung links hinunter und ihr seht eine Rune am Wasserrad, die entzündet ihr aber gleich als letztes. Holt erst eure Axt zurück, sodass der Kran die Kiste wieder anhebt und ihr könnt nun auf die andere Seite vom Abgrund schwingen, um die dortige Rune zu entzünden. Anschließend schwingt ihr zurück und friert den Wasserkanal erneut ein, sodass ihr nun auch die letzte Rune am Wasserrad entzünden könnt. Belohnung: Horn mit Blutmet

Alfheim

Nornentruhe #5: Im Bereicht „Der Strönd“. Folgt mit Tyr und Atreus den Weg, nachdem ihr zum ersten Mal gegen die Lichtalben gekämpft habt. Direkt vor dem Tempeltor. Ihr kommt zu einer Runentruhe. Beim ersten Besuch ist sie noch nicht machbar, da passendes Werkzeug fehlt. Ihr müsst also später nochmal zurückkommen.

Nornentruhe #6: Im Tempel des Lichts. Nachdem ihr mit Kratos die große Albenstatue umgeworfen habt, um die Lichtbrücke erscheinen zu lassen, kommt ihr in den Bereich mit der nächsten Runentruhe. Ihr müsst die drei Glocken mit den Runen innerhalb des Zeitlimits treffen. Die erste Glocke ist direkt links neben der Truhe. Die zweite Glocke ist auf der Empore etwas weiter die Treppe hoch. Die dritte Glocke befindet sich in den Gang rechts von der Truhe. Ihr müsst sie mit einem von Atreus’ Schallpfeilen erst freilegen und könnt sie dann mit der Axt treffen, indem ihr sie vom Dämmerstein abprallen lasst. Belohnung: Idunn-Apfel.

Nornentruhe #7: Im Norden der Ödnis-Wüste von Alfheim. Die Truhe befindet sich bei einem Gebäude, das von den roten Ranken durchzogen ist, die mit der Leviathanaxt erst entfernt werden müssen. Erste Rune: Auf der südlichen Seite des kleinen Turms direkt bei der Truhe. Ihr müsst die Fackel mit den Chaosklingen entzünden. Zweite Rune: Auf der nördlichen Seite des Turms/Gebäudes. Ebenfalls mit Chaosklingen entzünden. Dritte Rune: Sie befindet sich auf dem Dach. Trefft die rote Vase neben der Rune mit der Axt, damit sie explodiert und die Rune entzündet. Belohnung. Horn mit Blutmet.

Nornentruhe #8: Im Rahmen der Sidequest „Geheimnis der Sande“. Nachdem ihr die Tiefen der Ödniswüste erreicht und die Seilrutsche hinter euch habt, müsst ihr euch an verschiedene Ankerpunkte an Steinsäulen heranziehen. Dadurch gelangt ihr über einen Abgrund zu weiteren Katakomben, die mit runden Türen aus Holzästen gesichert sind. Die Truhe befindet sich im Außenbereich der Katakomben, an der unteren Seite eines Felsvorsprungs. Erste Glocke: Dafür müsst ihr wieder mit den Chaosklingen den Felsvorsprung hinauf und in den oberen Eingang der Katakomben hinein. Die Glocke befindet sich am Fenster. Zweite Glocke: Direkt bei der Truhe. Dritte Glocke: Auch in direkter Nähe zur Truhe. Ihr müsst die Holzasttür öffnen, um zu ihr zu gelangen. Ihr schafft das Zeitlimit nur, wenn ihr zuvor die Durchgänge geöffnet habt. Belohnung: Idunn-Apfel.

Vanaheim

Nornentruhe #9: In der südlichen Wildnis von Vanaheim. Habt ihr das verlassene Dorf hinter euch, folgt den Weg weiter und besiegt die Gruppe von Gegnern. Anschließend kommt ihr direkt bei der Nornentruhe vorbei. Sie ist direkt auf dem Weg und nicht zu verfehlen. Ihr müsst an drei Säulen mit Drehmechanismus jeweils die richtige Rune einstellen, die auch auf der Truhe zu lesen ist. Erste Säule: Blickt von der Truhe aus nach rechts und ihr seht die Säule auf einer kleinen mit Gras bewachsenen Anhöhe. Ihr müsst sie erst mit den Chaosklingen freilegen. Zweite Säule: Steht vor der Truhe und blickt nach links. Die Säule ist weiter oben auf einer Felskante. Dritte Säule: Wenn ihr bei der Truhe steht, müsst ihr den Weg, den ihr gekommen wart ein Stück wieder zurück gehen. Ihr werdet die Säule links am Wegesrand auf einer erhöhten Position sehen können. Ihr müsst erst das Gestrüpp mit den Chaosklingen entfernen, ehe ihr die Säule mit der Axt treffen könnt. Belohnung: Horn mit Blutmet.

Nornentruhe #10: Beim verlassenen Dorf. Bei der zerstörten Brücke mit dem drehbaren Kran. Ihr müsst die Fackeln entzünden. Erste Fackel: Auf der Felskante, von der ihr gekommen seid. Schwingt den brennen Eimer am Kran so, dass ihr die Fackel entzünden könnt. Zweite Fackel: Dreht den Kran nun noch einmal gegen den Uhrzeigersinn, sodass ihr über den Sumpf auf den linken kleinen Bereich springen könnt und dreht den Kran nun wieder so, dass ihr damit die Fackel am großen Baum entzünden könnt. Für die dritte Fackel müsst ihr über den Sumpf auf das andere zerstörte Brückenende schwingen und anschließend den kleinen Weg rechts hinunter zum Sumpfufer laufen. Dort könnt ihr die dritte Fackel mit den Chaosklingen entzünden An der gleich Stelle findet ihr auch direkt die Truhe. Belohnung: Idunn-Apfel.

Midgard

Nornentruhe #11: Beim Ufer der Neun. Bei der großen Felswand die ihr im Nordwesten des Ufers der Neun hochklettern müsst, um die Nornen zu erreichen. Die Truhe befindet sich am Fuße der Felswand. Fackel 1: Ebenfalls am Fuße der Kletterwand, direkt neben dem Aufstiegspunkt. Fackel 2: Klettert mithilfe der Chaosklingen bis ganz nach oben, wo die Eiswand zerstört werden soll. Die Fackel befindet sich links von dieser Eiswand. Fackel 3: Schaut ihr in die Richtung, von der ihr mit dem Wolfsschlitten gekommen seid, werdet ihr bemerken, dass ihr euch mit den Chaosklingen die Kletterwand auf eine mittlere Ebene hinunter schlittern könnt, macht dies und ihr erreicht die letzte Fackel, anschließend könnt ihr euch ein weiteres mal hinunter schlittern lassen um wieder zur Truhe zu kommen. Belohnung: Horn mit Blutmet.