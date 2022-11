Der Kriegsgott Kratos hat auch in God of War Ragnarök wieder viel zu tun und kaum Zeit, sich mit Nebensächlichkeiten zu beschäftigen, doch ein paar Muspelheim-Prüfungen in der Arena zu absolvieren wird definitiv als wichtig eingestuft, schließlich könnt ihr dort wertvolle und äußerst nützliche Rüstungsteile freischalten.

Doch dafür müsst ihr erst einmal die zwei Muspelheim-Samen finden, die es euch ermöglichen, den feurigen Ort zu besuchen. Falls euch diese Schlüssel noch fehlen, schaut doch mal in unseren Guide Zwei Muspelheim-Samen finden und Schmelztiegel freischalten, wo wir euch die Fundorte genau beschreiben.

Muspelheim-Prüfungen: So schließt ihr alle 15 Herausforderungen ab (Lösung)

Muspelheim-Prüfungen abschließen: Habt ihr beide Samen gefunden, könnt ihr jedes beliebige mystische Tor in der Welt von „God of War Ragnarök“ benutzen, um den Schmelztiegel in Muspelheim zu erreichen, wo ihr euch an den brandheißen Muspelheim-Prüfungen versuchen könnt.

Die Prüfungen selbst finden auf dem Hauptplatz und den drei Seitenkammern statt. Schaut euch die großen Schwerter in den Seitenkammern mal ganz genau an und ihr werdet feststellen, dass dort jeweils unterschiedliche Runen verzeichnet sind (R, N und F). Dies wird später wichtig, wenn ihr die finalen Herausforderungen freischalten wollt.

Doch zuvor absolviert ihr erst einmal die ersten zwei Muspelheim-Prüfungen in jeder der drei Seitenkammern. Sind diese sechs Prüfungen abgeschlossen, geht zurück auf den Hauptplatz, öffnet dort die Nornentruhe und interagiert dann mit dem großen Schwert dahinter, um die restlichen 9 Prüfungen freizuschalten.

In jeder der drei Seitenkammern könnt ihr nun eine dritte Muspelheim-Prüfung annehmen, was ihr natürlich erst einmal tut. Die finalen sechs Prüfungen schaltet ihr schließlich frei, indem ihr die Prüfungen in den Seitenkammern miteinander kombiniert. Sucht dafür erneut den Hauptplatz auf und ihr seht auf dem Boden die sechs notwendigen Runenkombinationen:

RN

RF

NF

FR

FN

NR

Wiederholt nun die Muspelheim-Prüfung in den Seitenkammern, die den geforderten Runen entsprechen. Wollt ihr beispielsweise die Herausforderung mit der RN-Kombination austragen, müsst ihr in den Seitenkammern sowohl die R- als auch die N-Herausforderung annehmen und absolvieren, wodurch die Kombo auf dem Hauptplatz freigeschaltet wird.

Beendet die Prüfungen zu allen möglichen Kombinationen und Kratos wird nicht nur deutlich besser ausgerüstet sein, ihr erhaltet zudem die Trophäe Feuerprüfungen. Außerdem seid ihr nun für so ziemlich jede Gefahr gut vorbereitet, die in God of War Ragnarök noch auf euch wartet, denn viel schwerer als im Schmelztiegel von Muspelheim wird das Spiel kaum noch.

God of War Ragnarök: 9 Tipps, um die Muspelheim-Prüfungen zu bestehen

Zu wissen, wie man die Herausforderungen im Schmelztiegel freischaltet, ist natürlich nur die halbe Miete, ihr müsst die gefährlichen Muspelheim-Prüfungen natürlich auch bestehen. Folgend neun Tipps, wie Kratos alle 15 Kampfansagen erfolgreich hinter sich bringt und mit exzellenter Rüstung zu seinem eigentlichen Abenteuer zurückkehrt.

Ausweichen und parieren : Es mag banal klingen, doch selbst die beste Rüstung schützt euch nicht vor einem Feuerwerk aus feindlichen Attacken. Übt euch im Ausweichen und Parieren, damit ihr selbst gegen eine Vielzahl von Gegnern ankommt.

: Es mag banal klingen, doch selbst die beste Rüstung schützt euch nicht vor einem Feuerwerk aus feindlichen Attacken. Übt euch im Ausweichen und Parieren, damit ihr selbst gegen eine Vielzahl von Gegnern ankommt. Ausrüstung aufeinander abstimmen : Das beste Rüstungsset ist nur so gut, wie die dazu passenden Items. Achtet darauf, dass eure Rüstung, eure Runenangriffe, Accessoires, Amulettzauber und Waffengriffe aufeinander abgestimmt sind, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

: Das beste Rüstungsset ist nur so gut, wie die dazu passenden Items. Achtet darauf, dass eure Rüstung, eure Runenangriffe, Accessoires, Amulettzauber und Waffengriffe aufeinander abgestimmt sind, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Atreus helfen lassen : Durch die vielen verschiedenen Accessoires kann Atreus wirklich nützliche Fähigkeiten im Kampf einsetzen. Nutzt seine unterschiedlichen Pfeile, um Feinde verwundbar zu machen, zu betäuben und von euch abzulenken. Vergesst zudem seine Runenkräfte nicht, die euch aus brenzligen Lagen retten können.

: Durch die vielen verschiedenen Accessoires kann Atreus wirklich nützliche Fähigkeiten im Kampf einsetzen. Nutzt seine unterschiedlichen Pfeile, um Feinde verwundbar zu machen, zu betäuben und von euch abzulenken. Vergesst zudem seine Runenkräfte nicht, die euch aus brenzligen Lagen retten können. Nutzt Kratos’ Wut : Ist eure Wutleiste komplett gefüllt, könnt ihr Kratos mit bloßen Fäusten auf seine Gegner einprügeln lassen, was enormen Schaden verursacht. Ihr könnt das eh schon extreme Ergebnis noch weiter maximieren, indem ihr auf Rüstungsteile setzt, die Angriffe mit bloßen Fäusten verbessern. Setzt diese Wut jedoch nur gegen hochrangige Feinde oder in ausweglosen Situationen ein.

: Ist eure Wutleiste komplett gefüllt, könnt ihr Kratos mit bloßen Fäusten auf seine Gegner einprügeln lassen, was enormen Schaden verursacht. Ihr könnt das eh schon extreme Ergebnis noch weiter maximieren, indem ihr auf Rüstungsteile setzt, die Angriffe mit bloßen Fäusten verbessern. Setzt diese Wut jedoch nur gegen hochrangige Feinde oder in ausweglosen Situationen ein. Trainiert vorher ordentlich: Die Herausforderungen in Muspelheim sind zwar schwer, doch sie sind nur Neuanordnungen von Kämpfen, die ihr in den neun Welten sowieso austragen müsst, während ihr der Haupthandlung folgt. Spielt die Kampagne also erst einmal bis kurz vors Ende, um euch auf die Prüfungen vorzubereiten.

©Sony Interactive Entertainment.

Die Umgebung nutzen: Ihr könnt in den Prüfungen des Schmelztiegels die Umgebung nutzen, um euch einen Vorteil zu verschaffen. Schlagt Feinde mit niedriger Stufe gegen die Wand, um eure Wut aufzuladen, und lockt sie an den Rand des Plateaus, um sie in den Tod stürzen zu lassen.

Ihr könnt in den Prüfungen des Schmelztiegels die Umgebung nutzen, um euch einen Vorteil zu verschaffen. Schlagt Feinde mit niedriger Stufe gegen die Wand, um eure Wut aufzuladen, und lockt sie an den Rand des Plateaus, um sie in den Tod stürzen zu lassen. Macht Pausen : Die 15 Herausforderungen erfordern meist eure volle Konzentration. Wenn diese nach einiger Zeit nachlässt, ist die Niederlage bereits vorprogrammiert. Erzwingt in diesem Fall nichts, sondern erkundet lieber erst einmal andere Welten und verfolgt Gefallen oder sucht Sammelobjekte, um wieder aus dem Trott zu kommen.

: Die 15 Herausforderungen erfordern meist eure volle Konzentration. Wenn diese nach einiger Zeit nachlässt, ist die Niederlage bereits vorprogrammiert. Erzwingt in diesem Fall nichts, sondern erkundet lieber erst einmal andere Welten und verfolgt Gefallen oder sucht Sammelobjekte, um wieder aus dem Trott zu kommen. Angriffe kombinieren : Ihr verursacht deutlich mehr Schaden und baut eure Wut viel schneller auf, wenn ihr Angriffe kombiniert. Wechselt zwischen den drei Hauptwaffen und dem waffenlosen Kampf fließend hin und her, beendet eine Schlagkombination mit Runenangriffen und verkettet so viele Kombinationen wie nur möglich.

: Ihr verursacht deutlich mehr Schaden und baut eure Wut viel schneller auf, wenn ihr Angriffe kombiniert. Wechselt zwischen den drei Hauptwaffen und dem waffenlosen Kampf fließend hin und her, beendet eine Schlagkombination mit Runenangriffen und verkettet so viele Kombinationen wie nur möglich. Gegner analysieren: Schaut euch die Gegner in einer kniffligen Prüfung erst einmal genau an und analysiert, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Anschließend könnt ihr eure Rüstung auf genau diese Art von Feind abstimmen, was eure Chancen bei einem zweiten Versuch deutlich erhöht.