God of War Ragnarök: Zwei Muspelheim-Samen finden und Schmelztiegel freischalten, so geht´s (Lösung)

Genau wie im direkten Vorgänger könnt ihr auch in God of War Ragnarök die kochend heiße Welt Muspelheim aufsuchen, um feurige Herausforderungen abzuschließen und die besten Rüstungsteile im ganzen Spiel freizuschalten. Um diesen unwirtlichen Ort erreichen zu können, ist jedoch etwas Vorarbeit notwendig, denn zu Beginn der Handlung bleibt der Weg dorthin noch verschlossen.

Um den Schmelztiegel von Muspelheim erreichen zu können und die Möglichkeit zu bekommen, die Trophäe Feuerprüfung freizuschalten, müssen Kratos und Atreus das Areal erst einmal mit zwei Weltensamen freischalten. In dieser Lösung verraten wir euch, wo ihr diese Samen finden könnt und wie ihr sie erreicht.

God of War Ragnarök: Den ersten Weltensamen von Muspelheim finden (Lösung)

Bereits sehr früh in der Handlung von God of War Ragnarök könnt ihr den ersten der beiden Samen finden. Die gesuchte Truhe befindet sich in der Welt Svarthalfheim, bei Modvitnirs Maschine. Ihr benötigt nicht mehr, als ihr zu diesem Zeitpunkt der Handlung bei euch tragt, weswegen ihr den Samen holen könnt, wann immer ihr wollt.

Ihr erreicht den Ort über eine kleine Bucht nördlich der Zwergenstadt beziehungsweise südwestlich der Bucht der Großzügigkeit. Legt einfach an dem kleinen Strand an, kümmert euch um die anwesenden Feinde und erklimmt anschließend die Konstruktion. Das verschlossene Tor kann Kratos öffnen, indem er seine Axt auf den Schalter in der Nähe wirft.

Springt nun über die Lücke und hangelt euch um die Plattform herum. Oben angekommen stellen sich euch weitere Feinde in den Weg, die zu diesem Zeitpunkt jedoch schon keine große Herausforderung mehr sind. Für eure Mühe könnt ihr die naheliegende Truhe öffnen und euch die erste Hälfte des Muspelheim-Samens schnappen.

God of War Ragnarök: Den zweiten Weltensamen von Muspelheim finden (Lösung)

Bevor ihr euch die zweite Hälfte des gesuchten Samens schnappen könnt, müsst ihr erst einmal der Story so lange folgen, bis Kratos seinen Speer freigeschaltet hat. Diese Waffe benötigt ihr nämlich, um eine neue Passage in der Welt Svarthalfheim zu öffnen. Kehrt also in diese Ländereien zurück und begebt euch zum Drachenstrand, südöstlich der Bucht der Großzügigkeit.

Auf der Nordseite der Insel begebt ihr euch die Konstruktion empor, wo ihr den Speer nutzt, um über den gelb leuchtenden Riss nach oben zu gelangen. Begebt euch über die Brücke und ihr findet auf der linken Seite die Alberich-Höhle. Besiegt hier die nervigen Feinde, schnappt euch eine Feuerbombe und werft diese gegen das Gestein vor der legendären Truhe.

God of War Ragnarök: Schwelende Glut finden und Feuerprüfung abschließen

Jetzt, wo ihr beide Samen besitzt, könnt ihr über das Schnellreisesystem jederzeit nach Muspelheim reisen, der einzige Ort im ganzen Spiel, wo ihr die Ressource Schwelende Glut finden könnt. Schließt die Aufgaben in der Arena ab und ihr könnt die seltene Komponente nutzen, um eure Brustrüstung auf die neunte Stufe zu bringen und das Transmog-System freizuschalten.

Dafür müsst ihr im Schmelztiegel jedoch erst einmal 15 Prüfungen erfolgreich abschließen. Schließt dafür in den drei Seitenkammern jeweils zwei Prüfungen ab, interagiert dann auf dem Hauptplatz mit der Nornentruhe und dem großen Schwert, wodurch ihr in jeder Seitenkammer fortan eine dritte Herausforderung meistern könnt.

Habt ihr auch diese hinter euch gebracht, warten noch sechs Herausforderungen auf dem Hauptplatz. Diese schaltet ihr frei, indem ihr in den beiden Seitenkammern je eine beliebige Herausforderung absolviert und diese damit kombiniert. Habt ihr alle Kombinationen durch und die dazugehörige Prüfung abgeschlossen, gehört die Trophäe Feuerprüfung euch.