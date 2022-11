Der Draupnir Speer ist die neue Waffe für Kratos in God of War Ragnarök. Ihr werdet ihn allerdings nicht zum Start des Spiels besitzen, sondern erst schmieden müssen. Wann dies geschieht und was diese Waffe so besonders macht, zeigen wir euch in diesem Guide.

God of War Ragnarök: So bekommt ihr den Draupnir Speer

Neben der Leviathanaxt und den Chaosklingen wird Kratos in „God of War Ragnarök“ eine weitere Waffe führen. Der gänzlich neue Draupnir Speer wird euch auf dem Abenteuer eine große Hilfe sein – nicht nur im Kampf, sondern auch bei der Erkundung der Welt. Aber wann bekommt man den Speer?

Wann bekommt ihr den Draupnir Speer? Freigeschaltet wird der Speer erst sehr spät im Story-Verlauf. Wir hatten ihn nach rund 18 Stunden Spielzeit bekommen – also etwa zum letzten Drittel der Story. Genauer gesagt, werdet ihr ihn in Svartalfheim während der Story-Mission “Das Schicksal schmieden” erst einmal zusammen mit Brok herstellen müssen.

© Sony Interactive Entertainment

Zu dieser Mission begebt ihr euch, wenn Atreus bei Odin in Asgard ist. Während Kratos Solo-Trip ohne Sohnemann in Svartalfheim werdet ihr die Dame der Schmiede aufsuchen und ihr die Einzelteile des Speeres und etwas von Kratos’ Blut überreichen, aus denen sie mit ihren magischen Kräften eure neue Waffe fertigt.

© Sony Interactive Entertainment

Das macht den Draupnir Speer so besonders

Der Draupnir Speer ist eine magische Waffe mit dem Wind-Element, die sich so oft wie ihr mögt vervielfältigen kann. Im Grunde habt ihr also ein unendliches Arsenal an Speeren bei euch. Zudem explodieren die Speere auf Knopfdruck (Dreieck-Taste).

Neue Möglichkeiten zur Erkundung: Dadurch könnt ihr in eurer Umgebung bestimmte Felswände wegsprengen, die mit einem gelben Lichtkreis versehen sind.

© Sony Interactive Entertainment

Das ist aber noch nicht alles: Bei Löchern in Felswänden aus denen Luft pfeift, lässt sich ein Speer hineinwerfen und als Kletterstütze nutzen, um höher oder weiter gelegene Stellen zu erreichen.

© Sony Interactive Entertainment

Im Kampf besitzt der Draupnir Speer ebenfalls besondere Effekte: So könnt ihr einen Gegner mit bis zu fünf Speeren bewerfen (L2 + R1) und sie mittels Dreieck-Taste explodieren lassen, wodurch noch mehr Schaden verursacht wird. Die Speere eignen sich aufgrund ihrer hervorragenden Reichweite und geraden Flugbahn besonders für weit entfernte oder fliegende Gegner. Ihr werdet sie auf alle Fälle im Bosskampf gegen Garm und gegen Drachen benötigen.

© Sony Interactive Entertainment

Dank des Windelements seid ihr mit dem Speer in der Lage mittels L2 und R2 Windstöße zu verursachen und dadurch Gegner zum Beispiel von Klippen fallen zu lassen.

Natürlich eignet sich der Speer auch gut für den Nahkampf und kann dafür auf dieselbe Weise wie auch die Axt eingesetzt werden. Das betrifft auch Runenangriffe, von denen es ganz eigene für den Speer gibt. Außerdem lassen sich im neuen Fähigkeitenbaum für den Speer neue Moves und Kombos freischalten.

Den Speer ausrüsten: Ausrüsten könnt ihr den Speer ganz einfach mit einem Druck auf der unteren Richtungstaste.