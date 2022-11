God of War Ragnarök: Transmog freischalten und Aussehen eurer Rüstung ändern – Lösung

In God of War Ragnarök könnt ihr viele Rüstungen für Kratos sammeln. Es gibt aber ein spezielles Feature für die Rüstungen, dass euch im Spiel nicht direkt mitgeteilt wird. Ihr könnt nämlich das Aussehen einer Rüstung ändern, ohne dass die Stats und Effekte wechseln. Wir zeigen euch, wie das geht.

God of War Ragnarök: Rüstungen ändern mit Transmog

Es gibt unterschiedliche Rüstungen für Kratos mit ganz eigenen Werten und Zusatzeffekten. Was ihr aber bestimmt nicht wusstet: Ihr könnt das Aussehen eurer Rüstung auch ändern, ohne dass es einen Einfluss auf die Effekte und Werte hat.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das bedeutet: Ihr seid nicht an das Aussehen einer bestimmten Rüstung gebunden, sondern könnt den Look der für euch stylischsten Rüstung mit den besten Werten einer anderen Rüstung kombinieren.

Wie geht das? Damit ihr den Look einer Rüstung ändern könnt. Müsst ihr diese Rüstung erstmal auf das höchste Level bringen – also Stufe neun. Das gilt für jedes Rüstungsteil einzeln. Transmog geht nur bei voll aufgelevelten Rüstungsteilen! Dazu werdet ihr eine Menge Hacksilber und Ressourcen brauchen. Beim Brustpanzer werdet ihr nicht um die Herausforderungen in Muspelheim herumkommen.

© Sony Interactive Entertainment

Habt ihr ein Rüstungsteil auf das höchste Level gebracht, könnt ihr es im Ausrüstungsbildschirm anwählen und mittels der Viereck-Taste das Aussehen ändern. Keine Angst, ihr könnt auch den Standard-Look wieder übernehmen. Die Effekte und Werte bleiben komplett unberührt.

Rüstungen eurer Begleiter: Die Rüstung eures Begleiters wie Atreus lässt sich ebenfalls im Menü ändern. Im Laufe des Abenteuers werden unterschiedliche Rüstungen freigeschaltet. Hierbei könnt ihr einfach die Rüstung nehmen, die euch vom Aussehen am meisten gefällt, da sie keine Werte besitzen.

Euren Waffen könnt ihr ebenfalls einen neuen Look verpassen

Was bei den Rüstungsteilen geht, ist bei euren Waffen auch möglich. Hierfür müsst ihr die jeweilige Waffe ebenfalls voll aufleveln und könnt dann ebenfalls das Aussehen ändern. Hier habt ihr aber nur die Wahl zwischen der aktuellen Waffe auf dem höchsten Level und den Leveln darunter.