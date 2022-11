God of War Ragnarök: Eines Königs würdig – Alle Berserker-Grabsteine finden (Lösung)

Der Kriegsgott Kratos ist auch in God of War Ragnarök wieder ein vielbeschäftigter Mann, der allerlei Nebenaufgaben, Sammelobjekten und optionalen Bossen hinterherjagt. Zu seinem breiten Repertoire an Aufträgen gehört auch die optionale Quest Eines Königs würdig, die ihr in der Welt Midgard annehmen könnt.

Um diese Mission starten zu können, müsst ihr das inaktive Heft von Skofnung finden, was automatisch während der Hauptquest Der Schicksalsspruch passiert, während Kratos und Freya sich auf der Suche nach den Nornen befinden. Der Gefallen selbst beginnt schließlich, wenn ihr den Berserker-Grabstein am See der Neun, westlich von Die Ruderer aufsucht.

Nun gilt es, an 10 Grabsteinen insgesamt 12 Seelen von Berserkern zu finden und diese zu besiegen, was definitiv kein Zuckerschlecken wird, denn diese optionalen Bosse haben es absolut in sich. In dieser Lösung verraten wir euch, wo ihr die 10 Berserker-Grabsteine findet, damit ihr die dort ruhenden Seelen zum Kampf herausfordern könnt.

God of War Ragnarök: Alle Berserker-Grabsteine in Midgard

See der Neun

Den ersten Berserker-Grabstein findet ihr am nördlichen Rand der Region See der Neun, südlich vom Ufer der Neun beziehungsweise westlich von Die Ruderer. Hier bekommt ihr es mit der Berserkerin Fraekni die Eiferin zu tun, die euch einen Vorgeschmack auf das bietet, was euch in den nächsten elf Kämpfen erwartet.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

Königsgrab

Erst wenn alle anderen Berserker geschlagen wurden, könnt ihr diesen Berserker-Grabstein am östlichen Rand von Midgard aufsuchen, um euch dort König Hrolf zu stellen, einem bockschweren Gegner, für den ihr alle auspacken müsst, was ihr in den Kämpfen zuvor gelernt habt. Besiegt ihr ihn, erhaltet ihr den Griff von Skofung, das beste Relikt in „God of War Ragnarök“.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

God of War Ragnarök: Alle Berserker-Grabsteine in Svartalfheim

Jarnsmida-Tagebau

Dieser Grabstein befindet sich im Jarnsmida-Tagebau, kurz vor dem Eingang zum Apfelkern, wo ihr während der Hauptmission den Kriegsgott Tyr gesucht habt. Hier bekommt es Kratos direkt mit zwei Berserkern zu tun, Starolfr und Bodvar, stellt euch also auf einen sehr anstrengenden und nervenaufreibenden Kampf ein.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

Alberich-Insel

Weit im Norden der Welt Svartalfheim befindet sich die Bucht der Alberich-Insel. Wenn ihr diesen Ort aufsucht und mit dem Berserker-Grabstein interagiert, bekommt ihr es mit dem Boss Beigardr der Grausige zu tun, ein Gegner, der den anderen Berserkern in nichts nachsteht. Wer ihn besiegt, erhält Asgards Macht und einige Ressourcen.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

Nidavellir

Dieser Grabstein steht westlich der Zwergenstadt Nidavellir, unweit von Durlins Büro. Interagiert hier mit dem Grabstein und es folgt ein brandgefährlicher Kampf gegen den Boss Hardrefill der Herzlose. Kann Kratos diesen Berserker in Svartalfheim besiegen, erhält er Asgards Standhaftigkeit und einige Ressourcen, mit denen sich Ausrüstungsgegenstände herstellen und verbessern lassen.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

God of War Ragnarök: Alle Berserker-Grabsteine in Vanaheim

Pilger-Anlegestelle

Weit im Westen von Vanaheim, nördlich der Ruinen, steht der Berserker-Grabstein von Hvitserkr der Kühne, ein weiterer optionaler Boss, den Kratos im Verlauf des Gefallens Eines Königs würdig erschlagen muss. Auch von Hvitserkr erhaltet ihr bei einem Sieg einen einzigartigen Gegenstand und jede Menge Ressourcen.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

Dolinen

Sucht den markierten Ort weit im Norden dieser Welt auf, um euch mit Haklangr der Bärtige zu prügeln. Dieser optionale Boss ist einer der schwierigsten Gegner dieses Gefallens und wird euch ordentlich Paroli bieten. Dafür erhaltet ihr aber auch eine taufrische Chaosflamme und natürlich die gewohnten Ressourcen für eure Zwergenfreunde.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

God of War Ragnarök: Alle Berserker-Grabsteine in Alfheim

Das Brachland

Weit im Nordwesten von Alfheim erwartet euch einer der härtesten Kämpfe in ganz God of War Ragnarök, denn hier bekommt ihr es nicht nur mit Svipdagr der Kalte zu tun, sondern auch mit den beiden Schwestern von Illska. Wer hier siegreich hervorgehen will, sollte sich erst um die Schwestern kümmern, um dann Svipdagr Feuer unter dem Hintern zu machen.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

Die Ödlande

Im Osten von Alfheim erwartet euch ein weiterer Kampf gegen einen optionalen Boss, sofern ihr mit dem Berserker-Grabstein im Südosten der Verbotenen Sande interagiert. Tut dies, und es stellt sich euch Hjalti der Schwerfällige entgegen, ein Feind, der den Griff der Neun Reiche und natürlich Ressourcen für euch in der Tasche hat.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.

God of War Ragnarök: Alle Berserker-Grabsteine in Niflheim

Nebelfelder

In der südwestlichen Region von Niflheim erwartet euch der Berserker Skjothendi der Unbeirrbare, ein optionaler Boss, der genauso schwer ist wie seine brandgefährlichen Brüder und Schwestern. Schafft ihr es, diesen Hünen zu bezwingen, erhaltet ihr die Berserker-Panzerhandschuhe und, ihr erratet es sicher schon, einige Ressourcen.

©Sony Interactive Entertainment/mapgenie.io.