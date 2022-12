God of War Ragnarök: Wissensmarkierungen – Alles Wissen und wo ihr es findet (Lösung)

Konfuzius hat einst gesagt, zu wissen, was man weiß, und zu wissen, was man tut, das ist Wissen. Kratos aus God of War Ragnarök hat darauf mit einem Grunzen geantwortet und ist weiter seiner Wege gegangen. Von beiden Männern können wir etwas lernen, hauptsächlich dadurch, indem wir alle Wissensmarkierungen in dem Action-Adventure suchen und finden.

Zu unser aller Unglück gibt es aber zahlreiche alte Steintafeln, auf denen mal mehr, mal weniger nützliches Wissen hinterlassen wurde, und sie alle zu finden und das Spiel von Sony Santa Monica Studio zu 100% durchzuspielen kann ganz schön zeitaufwendig sein. Doch keine Sorge, genau aus diesem Grund gibt es ja diese Lösung.

God of War Ragnarök: Alles Wissen und wo ihr es finden könnt (Lösung)

Wer die neun Welten und ihre Bewohner*innen in God of War Ragnarök besser verstehen möchte, sollte sich die vielen Steintafeln mit altem Wissen durchlesen, die ihr überall finden könnt. Kratos hat seit dem ersten Teil gelernt die Runen zu lesen, also braucht ihr Atreus dafür nicht mehr, ohne Anreiz wird der Kriegsgott die Texte jedoch ignorieren.

Es liegt also an euch, jeden Winkel und jede Ecke abzusuchen, um auch ja keine Steintafel zu übersehen. Wenigstens machen die Schriften mit leuchtendem Text schon von Weitem auf sich aufmerksam, manche dieser Collectables sind aber ganz gut versteckt, weswegen eine erklärendes Video mit Wegbeschreibung durchaus praktisch sein kann.

Alles Wissen in Midgard

In der Heimat von Kratos und seinem Sohn Atreus gibt es insgesamt 10 Wissensmarkierungen, die ihr teilweise erst sehr spät im Spielverlauf erreichen könnt. Entweder folgt ihr also direkt von Beginn an dem Video von Youtuber Freemann91, oder ihr spart euch die Sucherei für das Ende auf und klappert die Stationen dann einzeln ab.

Alles Wissen in Alfheim

Obwohl der Krieg zwischen Licht und Dunkelheit in Alfheim für immer anzudauern scheint, gibt es auch in dieser zerrütteten Welt viel Wissen, das nicht verloren gehen darf. Satte 19 Tafeln mit Runenschrift könnt ihr in der Heimat der Alben finden und manche dieser Schriften sind durchaus spannend, um die Geschichte von Alfheim zu verstehen.

Alles Wissen in Svartalfheim

Der Apfelkern, die Stadt der Zwerge und jede Menge Strände. Wer Svartalfheim besucht, hat einen Haufen recht unterschiedlicher Schauplätze für die eigenen Erkundungstouren zur Verfügung. Kein Wunder also, dass ihr hier ganze 17 Wissensmarkierung finden könnt. Manche davon sind aber sehr gut versteckt, schaut also mal ins Video, um sie alle zu finden.

Alles Wissen in Vanaheim

Der dichte Dschungel von Vanaheim ist ein Ort, an dem es viele Drachen zu jagen, Geheimnisse zu entdecken und Schlachten zu schlagen gibt. Und es ist ein Ort, der viel Hintergrundwissen über die Welt von „God of War Ragnarök“ enthält. Ganze 31 Markierungen gibt es hier zu finden und wir verraten euch den Aufenthaltsort jeder einzelnen davon.

