God of War Ragnarök: Verkaufszahlen führen wohl zu neuem Serien-Rekord

Mit God of War Ragnarök haben Sony und Santa Monica Studios eines der absoluten Highlights des Spiele-Jahres 2022 veröffentlicht. Das Sequel ist am 9. November für PS4 und PS5 erschienen und konnte schon vorab die internationale Presse begeistern. Auch in unserem Test schneidet das neueste Abenteuer von Kratos und Atreus sehr gut ab.

Offenbar sind aber nicht nur die Bewertungen erstklassig, auch die Verkaufszahlen scheinen eine eindeutige Sprache zu sprechen. Kein Ableger der PlayStation-exklusiven Reihe konnte einem Bericht zufolge in der ersten Wochen so viele Kopien absetzen wie Ragnarök.

God of War Ragnarök: Verkaufs-Rekord

Der Bericht stammt von gamesindustry.biz und bezieht sich nur auf die Zahlen aus dem vereinten Königreich. Wie es im Rest der Welt aussieht, ist demnach unklar, allerdings hat sich der UK-Markt in der Vergangenheit als verlässliche Größe erwiesen.

Demnach ist „God of War Ragnarök“ der bisher stärkste Titel der Serie. Am ersten Tag wurden wohl mehr Kopien verkauft als bei anderen Ablegern in der gesamten ersten Woche. Wenig überraschend schiebt sich Kratos damit an Platz 1 der Verkaufs-Charts. Mit Ausnahme des ersten God of War und God of War Ascension konnte damit jeder Teil der Reihe den Platz an der Sonne ergattern.

Ein großer Vorteil von „God of War Ragnarök“ könnte dabei sein, dass der Titel gleichzeitig für PS4 und PS5 erschienen ist. Ursprünglich war das Spiel exklusiv für die PS5 angekündigt worden. Die Konsole kämpft aber bis heute mit Problemen bei der Verfügbarkeit, die PS4 ist daneben eine der am weitesten verbreiteten Konsolen überhaupt. Die Zielgruppe ist demnach viel größer, wenn beide Konsolengenerationen bedient werden.

Der Start konnte demnach den von God of War (2018) in den Schatten stellen, entschieden ist das Rennen dadurch aber noch nicht. Nach dem Release konnte sich das Reboot in der nordgermanischen Mythologie nämlich über die Jahre zum stärksten PlayStation-Exklusive überhaupt entwickeln.

Habt ihr „God of War Ragnarök“ schon gespielt und gefällt euch der Titel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!