God of War Ragnarök erscheint am 9. November für PS4 und PS5. Die PC-Version soll dann 2023 folgen. Das Spiel wurde von Sony Santa Monica entwickelt. Das Third-Person-Abenteuer knüpft direkt an den Vorgänger von 2018 an und markiert gleichzeitig das Ende der nordgermanischen Saga.

Erneut begleiten wir also Götterschlächter Kratos und seinen Sohn Atreus. Die Ereignisse im ersten Teil haben dazu geführt, dass Ragnarök – die Götterdämmerung und das Ende der Welt – unmittelbar bevorstehen. Zu viele Informationen über die eigentliche Geschichte wollen wir aber nicht verraten, um euch den Spaß nicht zu verderben.

Wenn ihr trotzdem wissen wollt, was wir vom neuen „God of War“ halten, könnt ihr unseren Test zum Spiel lesen. Das Review-Embargo ist vergleichsweise früh gefallen und so können wir uns schon mehrere Tage vor dem eigentlichen Release ein gutes Bild der internationalen Meinungen machen.

Die Wertungen zu God of War Ragnarök

Mit Erscheinen der Reviews zu „God of War Raganarök“ bekommen wir einen guten Eindruck davon, was uns in dem neuen Kratos-Abenteuer erwartet und für wen das Spiel geeignet ist. In unserer Test-Übersicht zeigen wir euch, wie die Presse das Spiel bisher bewertet hat. Folgende Aspekte werden dabei besonders hervorgehoben:

Positive Aspekte

Starke Story und atemberaubende Inszenierung

Unterhaltsames Kampfsystem und tolle Bosskämpfe

Visuell hervorragend

Negative Aspekte

Simple Rätsel

Collectibles aus dem Vorgänger übernommen

RPG-Elemente verlieren an Wert

Die Meinungen zu „God of War Ragnarök“ fallen durchweg positiv aus. Folgt man den internationalen Meinungen, hat Sony hier ein echtes Meisterwerk und eines der absoluten Highlights des Jahres entwickelt.

Story und Inszenierung suchen Ihresgleichen, die Kämpfe fühlen sich wuchtig an und wurden nochmal überarbeitet und die Welt lädt zum Erkunden und Erleben ein. Ein paar Probleme wurden direkt vom Vorgänger übernommen, stören das Spielerlebnis aber nicht entscheidend.

Metacritic-Durchschnitt (Stand: 4. November 2022, 09:27 Uhr)

PS5: 94

Wertungsübersicht der Presse:

PlayCentral: Diamant-Award

Diamant-Award IGN : 100/100

: 100/100 Push Square: 100/100

100/100 PC Games: 100/100

100/100 VGC : 100/100

: 100/100 Twinfinite : 100/100

: 100/100 Game Informer : 95/100

: 95/100 GamePro: 93/100

93/100 GameSpot : 90/100

: 90/100 Screen Rant : 90/100

: 90/100 Comicbook: 90/100

90/100 Destructoid: 90/100

The Gamer: 80/100